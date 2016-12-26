Yaşlanmayan leydi: Brugge

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYaşlanmayan leydi: Brugge
GeriSeyahat Yaşlanmayan leydi: Brugge
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşlanmayan leydi: Brugge
Seyahat
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
26.12.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Colin Farrell ve Brendan Gleeson’un muhteşem oyunculuklarıyla bende ayrı bir yeri olan ‘In Bruges’ filminden sonra hayalini kurduğum yerlerin başında geliyordu Brugge... Kendimi el değmemiş bir Ortaçağ kentinde hissetmek, orijinalliği bozulmamış bir şatoda konaklamak ve bir masalın tam ortasında uyanmak için “Brugge’de olmalıyım” diyordum. Öyle de oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Brüksel’den sonra Belçika’daki en önemli durağımız Brugge, II. Dünya Savaş’ında zarar görmeyen tek yer olarak, günümüze kadar bozulmadan gelmeyi başarmış mimarisiyle bizi gerçek bir Ortaçağ şehri olarak karşıladı.

Brugge’ün bu kadar ihtişamlı olmasını sağlayan yerlerin başında 122 metrelik yüksekliğiyle Our Lady’s Church (Bizim Leydi Kilisesi) geliyor. Zamanın Burgonya Dükü ve halk tarafından çok sevilen kızı Maria burada yattığı için kiliseye bu ad verilmiş. Bu görkemli kilisenin sağ tarafında Michelangelo’nun dünyaca ünlü eserlerinden Madonna and Child (Madonna ve Çocuk) heykeli yer alıyor.

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Michelangelo’nun bugüne kadar İtalya dışına çıkan ve defalarca kez çalınmasına rağmen her seferinde Brugge’e bir şekilde geri getirilen bu muhteşem eseri şimdilerde kurşungeçirmez bir camın arkasında sergileniyor.

İster bisiklet ister fayton

Şehrin bir diğer önemli yapısıysa Burg Meydanı’nda yer alan Belfry Kulesi. Yüksekliği 83 metre olan kiliseye çıkmak isteyenler 366 basamağı tırmanmak zorunda. “Ben idmanlıyım, kuleyi koşar adım tırmanırım” diyenleri yukarıda muhteşem bir manzaranın beklediğini de şimdiden söyleyebilirim. Burayla ilgili efsane de bir o kadar ilginç. Kulede yer alan 7 büyük çanı çalan zangocun şehirdeki en fazla maaşı aldığını söylüyorlar.
Brugge’ün dar sokaklarını arşınlarken neredeyse hiç araba görmedim. Düz bir coğrafyaya sahip olan şehirde yaşayanların en büyük ulaşım aracı bisiklet. Sadece bisikletleriyle değil kanallarıyla da Amsterdam’ı andıran Brügge’ü keşfetmenin bir diğer yolu da heybetli atların çektiği faytonlar.

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Brüksel için yapmadan dönmeyin listesi
Brüksel için yapmadan dönmeyin listesi

Aşkın kokusu çikolata

Brüksel’de olduğu gibi Brugge’de de gezerken en çok içime çektiğim şey ‘çikolata kokusu’ oldu. Oksijenden çok soluduğum çikolata konusunda Bruggelüler oldukça da iddialı. Dükkânlara girerken yerde gördüğüm “Çikolatanın en iyi olduğu yerdesiniz” yazısı içeri adım attığımda yerini gözlerime inanamadığım çeşitlere bıraktı. Çikolatanın yanı sıra biralarıyla da Brüksel’den farkı olmayan Brugge’ün en önemli duraklarından biri de ‘2be-the Beer Wall’. Kanalın muhteşem manzarasını sıfır noktasından izlediğim bu mekândan içeri girdiğimde kendimi bir müzenin içindeymişim gibi hissettiğimi de belirtmeliyim.

Brugge’ün sihri ise ilginç bir ayrıntıda gizli. Şehrin dar sokaklarında birbirinden ihtişamlı binaları gezerken kendinizi bir anda etrafı ormanlarla kaplı Minnewater Gölü’nün kenarında bulabiliyorsunuz. Bu göle ben ‘aşk gölü’ demeyi tercih ediyorum. Bembeyaz kuğuların süzülerek yüzdüğü, yeşilliklerle sarmalanmış göle ulaştığınız anlarda yüzünü gösteren güneş, romantizmi unutmuyor. Bu masalsı şehir üzerinize yağdırdığı ani yağmurlarla var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatmayı da ihmal etmiyor.

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Brugge’den giderken aklımda kalan tek şey “Sonsuza kadar burada yaşayabilirim” düşüncesiydi. Buradan istemeye istemeye ayrılırken yanımda götürdüklerim ise bolca fotoğraf, çikolata ve dantel oldu…Bu arada sevgilisinden ısrarla Brugge’e gidelim teklifi alan hanımlara ‘Dünyada tek taşla yapılan ilk evlilik teklifinin’ burada yapıldığını da hatırlatmak isterim.

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Gurmelere layık köylü pazarı
Gurmelere layık köylü pazarı

Brugge’nin gurme müzeleri

1- Patates Kızartması Müzesi: Patates kızartması Avrupa’nın her yerinde sahiplenilir ama patates siparişini bu topraklarda verecekseniz, ‘Belgian fries’ demenizi istiyorlar. Müzeyi gezip bu eşsiz patateslerine tadına mutlaka ama mutlaka tadın…
2- Çikolata Müzesi: Belçika deyince çikolata ve waffle kavramlarını asla aklınızdan çıkarmayın. Yolunuz Brugge’e düştüğünde ise önce Çikolata müzesine ardından Laurenzino’ya uğrayıp muhteşem waffleları düşünmeden midenize indirin.
3- Bira Müzesi: 2be-the Beer Wall ve Bira Müzesi’ne uğrayıp dünyanın en eşsiz biralarını mutlaka deneyimleyin. Nehrin kenarında manzarayı seyre dalıp, serinlemek isteyenler için önerim ise Brugge şehrinin birası olan ‘Brugse Zot’.

Yaşlanmayan leydi: Brugge

Yapmadan dönmeyin

1- L.E.S.S: Açılımı ‘Love, Eat, Share, Smile’ (sev, ye, paylaş, gülümse) olan restoranda, otantik ve el değmemiş tarifleri bulabilirsiniz. Sloganında olduğu gibi severek yiyip, dostlarınızla paylaşacağınız harika bir yemek sonrası buradan gülümseyerek ayrılmaya hazır olun.
2- The Gulliver Tree: Biz Türkler dünyanın neresine gidersek gidelim bir çay içmeden yapamıyoruz. Kökleri İngilizlere dayanan bu mekânın sahiplerinin düzenlediği özel çay saatleri de benim gibi çay meraklıları için ideal.
3- Hotel Duke’s Palace: Meydana sadece 200 metre mesafede yer alan tesis, 15. yüzyıldan kalma eski bir dukalık konağı olarak da biliniyor. Ferah odaları, geniş bahçeleri ve terasıyla şehrin dokusunu en iyi yansıtan yerlerin başında geliyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle