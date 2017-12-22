Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern
Bern şehri, İsviçre’nin başkenti olmasının yanı sıra ülkenin en büyük dördüncü kenti ve Bern Kantonu’nun (İsviçre’de konfederasyonu oluşturan devletlerden her biri) da başkenti konumunda. Dünyada yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir arasında gösterilen Bern, aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirler arasında.
Kentin kökeni 1911’de Zähringen hanedanından dük Berthold V’in, Nydegg Şatosu yapılarını surlar ve hendeklerle çevirmesine kadar uzanır. Anlatılan hikayeye göre Berthold V, kurduğu şehre ilk gördüğü hayvanın adını verecektir. Dükün ilk gördüğü hayvan bir ayı olmuştur ve şehir Almanca ayı anlamına gelen ‘bar’ kelimesinden türetilen ‘Bern’ adını almıştır.
Bern şehri, 1218 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu’nun bir kenti oldu. Daha sonraları komşu senyörlerin saldırıları püskürtülerek şehrin toprakları genişlemiş; ekonomik açıdan da kentin gelişmesi sağlanmıştır.
1353 yılında Bern, adını taşıyan kanton ile birlikte İsviçre Federasyonu’na katılma kararı alır. 12 Eylül 1848’de çıkarılan federal anayasa, federal hükümetin merkezini Bern olarak belirledi. Böylece Bern, ‘federal kent’ ve İsviçre’nin başkenti konumuna geldi. 1983’de Bern şehir merkezindeki ‘Eski Şehir’ (Altstadt) bölgesi UNESCO tarafından koruma altına alındı.
Diğer unvanlarının yanı sıra kent 2010 yılında Mercer tarafından düzenlenen araştırmaya göre ‘Dünyanın Yaşam Kalitesi En Yüksek 10 Şehri’ arasında gösterildi ve böylece unvanlarına yeni bir tanesi daha eklendi.
Yaşam kalitesi yüksek bu şehirde ünlü bilim insanı ve fizikçi Albert Einstein da yaşadı. Bern’de 1903-1905 yılları arasında yaşayan Einstein’ın evi şuanda bir müze olarak kullanılıyor. Einstein’ın yaşadığı ve birçok buluşu yaptığı eve turistler büyük bir ilgi gösteriyor...
Evde eşi Mileva ve oğlu Hans ile beraber yaşayan Albert Einstein daireyi 1903 ‘ten 1905’e kadar kiraladı. Binanın ikinci katında yer alan odada o dönemin mobilyalarının yanında fotoğraflar ve metinler de sergileniyor.
Fotoğraflar: Alamy, internationaltraveller
30 ülkelik selfie macerası