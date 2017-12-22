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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatYaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern
Seyahat Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern
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Seyahat
Hürriyet Haber
22.12.2017 - 09:00| Son Güncelleme:

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Albert Einstein’ın da yaşamayı seçtiği Bern şehri dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden. Bern şehri İsviçre’nin başkenti konumunda ve tarihi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden Bern hakkında bazı bilgiler…
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Bern şehri, İsviçre’nin başkenti olmasının yanı sıra ülkenin en büyük dördüncü kenti ve Bern Kantonu’nun (İsviçre’de konfederasyonu oluşturan devletlerden her biri) da başkenti konumunda. Dünyada yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir arasında gösterilen Bern, aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirler arasında.

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Kentin kökeni 1911’de Zähringen hanedanından dük Berthold V’in, Nydegg Şatosu yapılarını surlar ve hendeklerle çevirmesine kadar uzanır. Anlatılan hikayeye göre Berthold V, kurduğu şehre ilk gördüğü hayvanın adını verecektir. Dükün ilk gördüğü hayvan bir ayı olmuştur ve şehir Almanca ayı anlamına gelen ‘bar’ kelimesinden türetilen ‘Bern’ adını almıştır.

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Bern şehri, 1218 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu’nun bir kenti oldu. Daha sonraları komşu senyörlerin saldırıları püskürtülerek şehrin toprakları genişlemiş; ekonomik açıdan da kentin gelişmesi sağlanmıştır.

1353 yılında Bern, adını taşıyan kanton ile birlikte İsviçre Federasyonu’na katılma kararı alır. 12 Eylül 1848’de çıkarılan federal anayasa, federal hükümetin merkezini Bern olarak belirledi. Böylece Bern, ‘federal kent’ ve İsviçre’nin başkenti konumuna geldi. 1983’de Bern şehir merkezindeki ‘Eski Şehir’ (Altstadt) bölgesi UNESCO tarafından koruma altına alındı.

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Diğer unvanlarının yanı sıra kent 2010 yılında Mercer tarafından düzenlenen araştırmaya göre ‘Dünyanın Yaşam Kalitesi En Yüksek 10 Şehri’ arasında gösterildi ve böylece unvanlarına yeni bir tanesi daha eklendi.

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16 kişinin yaşadığı Avrupadaki ilginç köy
16 kişinin yaşadığı Avrupa'daki ilginç köy!


Yaşam kalitesi yüksek bu şehirde ünlü bilim insanı ve fizikçi Albert Einstein da yaşadı. Bern’de 1903-1905 yılları arasında yaşayan Einstein’ın evi şuanda bir müze olarak kullanılıyor. Einstein’ın yaşadığı ve birçok buluşu yaptığı eve turistler büyük bir ilgi gösteriyor...  

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Evde eşi Mileva ve oğlu Hans ile beraber yaşayan Albert Einstein daireyi 1903 ‘ten 1905’e kadar kiraladı. Binanın ikinci katında yer alan odada o dönemin mobilyalarının yanında fotoğraflar ve metinler de sergileniyor.

Yaşam kalitesi en yüksek şehir: Bern

Fotoğraflar: Alamy, internationaltraveller


30 ülkelik selfie macerası

 

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