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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Reuters haber ajansının fotoğrafçısı Alexandre Meneghini, görkemli buzullarla kaplanmış kıtayı gezdi. Meneghini penguenlerden balinalara, bölgede yaşam bulan canlıları görüntüledi.

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Greenpeace'in organize ettiği ziyaret, Avrupa Birliği'nin (AB) Antarktika'nın koruma altındaki bölge ilan edilmesi çağrısı kapsamında yapıldı. İklim değişikliğiyle mücadele eden çevreciler buradaki deniz canlıları için güvenli bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor. Fotoğrafçı Meneghini 4 günlük gezisi sırasında balinaları, penguenleri ve dev buzulları objektifine aldı. AB'nin Weddell Denizi'nin koruma alanı yapılması için verdiği teklif, 1.8 milyon kilometrekarelik alanda canlıların doğal yaşam alanlarını kapsıyor.

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Teklif kabul edilir ve başarılı olursa, gezegenimizin en büyük koruma alanı burası olacak. İklim değişikliği, hava kirliliği ve vahşi yaşamda balıkçılığın sonuçlarını göstermek isteyen ekip, Şili'nin Punta Arenas liman kentinden yolculuklarına başlamış. Greenpeace'ten Tom Foreman, seyahati organize eden grubun lideri. Foreman, "Kıta, Antarktika Anlaşması kapsamında zaten koruma altında ama kıtanın çevresindeki sularda çok sayıda ihlal yaşanıyor.

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi
Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Buradaki çok sayıda türü korumak her yönden krik ve burayı koruma fırsatı kaçırılmamalı" diyor. Grubun yakaladığı tek kıta sakinleri penguenler değil. Helikopterden çekilen bu fotoğrafta foklar da görülüyor. Seyir ekibinin güzergahındaki bölgelerden bazıları Curverville Adası, Half Moon (Yarımay) Adası, Danco Adası, Neko Limanı ve Hero (Kahraman) Koyu. Seyir ekibi Deception Adası'nı, yani Antarktika'da aktif bir volkanın bulunduğu kalderayı da ziyaret etmiş. Kaldera, volkanik faaliyetler sonucunda yanardağın eteğinde oluşan çöküntüler anlamına geliyor.

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Adada çok sayıda küçük mezarlık ile eski balina avcılığı fabrikalarına rastlanmış. Alexandre Meneghini, "Düşünülenin aksine Antarktika, yaşamla dolu. Penguenler, deniz kuşları, farklı balina ve fok türleri sürekli görülebiliyor" diyor. Meneghini sözlerini şöyle sürdürüyor: "Penguenlerle karşılaşmalarım harikaydı ve unutulmaz anlar listeme girdiler. "İnsanları avcı gibi görmüyorlar. Eğer fazla hareket etmezseniz de birkaç saat içinde size teslim oluveriyorlar. Köpeğimi de sayarsak, dünyanın en tatlı şeyleri olabilirler." Uzun süren Antarktika ziyaretinde Meneghini, kıtanın medeniyetten uzak olduğuna ikna olmuş. "Ama buralar el sürülmemiş yerler değil" diyen fotoğrafçı, sözlerine şöyle devam ediyor: "Fotoğraflarımın hiçbiri, ilk elden orda tanık olduklarımı yeterince anlatamıyor."

Dünyanın en soğuk yerleri
Dünyanın en soğuk yerleri

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

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