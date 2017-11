Yasaklar diyarı: Singapur

'Yasaklar Diyarı' olarak bilinen Singapur, dünyanın en refah ülkelerinden bir tanesidir. Peki neden yasaklar diyarı olarak biliniyor? Singapur'da çok katı kurallar var. Bir araba satın almak için yalnızca paranız yetmiyor. Öncelikle kendinize daima kullanacağınız bir park yeri belirlemeniz gerekli. Aracınızı temiz tutup gerekli bakımlarını yaptırmazsanız, para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Para cezaları yalnızca bunlarla sınırlı değil. Dünyanın en güvenli ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Singapur'da, kuşlara yem vermek, sakız çiğnemek ve ülkeye sakız sokmak, yere sigara atmak, bağırmak, korna çalmak yasak. Singapur'un neden bu kadar temiz olduğunu bu yasaklardan anlayabilirsiniz. Modern ve temiz şehrin kurallarına uymamak, cezalara maruz kalmak demektir.

Türkiye'den 11 saatlik uçuş sonrasında adım atıp Singapur'a ulaştığınızda, ilk gezeceğiniz yer havalimanı olacak. Bu biraz sizi düşündürebilir. Ancak Singapur Changi havalimanı, içerisinde şelaleler, yemyeşil ormanlar ve kelebek parkının bulunduğu eşsiz bir yer. Burası dünyanın en iyi havalimanı olma özelliği ile 14 yıl içerisinde tam 4 kez ödül almıştır. Kelebek parkı, evcil kelebeklerle dolu. Her an omzunuzda ya da elinizde bir kelebek görebilirsiniz. Akan şelaleler ve orman temalı gezi alanları, sizi büyüleyebilir.

Bunun dışında hem turistlerin hem de Singapur halkının eğlenceli vakit geçirebileceği yeme-içme mekanları ve alışveriş alanları da burada oldukça fazla. Hediyelik eşyalar için tercih edilebilecek en iyi yerlerden bir tanesi diyebilirim. Singapur'un milli çiçeği olarak kabul edilen orkide, rengarenk çeşitleriyle buradaki dükkanlarda satılıyor. Asya'ya özgü geleneksel elbise ve kumaşlar, oyuncaklar ve Singapur'u temsil eden tüm hediyelikler burada bulunuyor.

Singapur'un Sembolü Merlion Heykeli

Bir balıkçı kasabası olarak yaşama dahil olan ülke, şimdi tam bir metropol. Binaların ihtişamı ve görselliği muazzam. Şehre indiğiniz zaman, Merlion Meydanı'na mutlaka gelmelisiniz. Orada bulunan tüm manzarayı, Singapur'un tanıtıldığı broşür ve dergilerde görmüş olabilirsiniz. Ağzından su fışkırtan Merlion Heykeli, Singapur'un sembolüdür. Ülkede bu heykellerden beş tane bulunuyor. Bu heykelin bir de geçmişini incelemek lazım: Rehberin anlattıklarına göre, tarihte yaklaşık 600 yıl önce Singapur daha yokken, Endonezya'nın krallarından bir tanesi Singapur'u keşfediyor. O dönemde bu topraklarda aslan yaşamıyor. Ancak kral, burada aslan gördüğünü zannediyor. Bu nedenle buraya, "Aslan Diyarı" anlamını taşıyan Singapur ismini veriyor. O günden bu güne kadar da ülkenin sembolü aslan olmuştur. Merlion Heykeli'nin üst kısmı aslan, alt kısmı ise balıktır. Balık olmasının sebebi ise, Singapur'un bir deniz ülkesi olmasıdır. Bu meydana, sabahta gitseniz, gece de gitseniz aynı yoğunluğu görebilirsiniz.

Merlion Meydanı'na gittiğinizde dünyanın en ilginç mimarileri ile karşılaşacaksınız. Birbirinden oldukça farklı görünüşlere sahip olan gökdelenler burada. Dikenli çatısıyla ilk ilgimi çeken yapı, tiyatro ve gösteri binası oldu. Buranın çatısı inşa edilirken, Singapur'un en meşhur meyvesi olan durian meyvesinden esinlenmişler. Size, binaya ilham veren meyveden söz etmek istiyorum. Asya'nın en sevilen, vitamin deposu durian meyvesi, dışı dikenli içi ise yumuşacık olan bir lezzete sahip. Soğana benzeyen kokusu, bu meyveyi tercih etmenizi zorlaştıran bir etken olarak karşınıza çıkabilir.

Dış görünüşü ve kokusuyla alışılmışın dışında bir meyve olsa da vitamin deposu olma özelliği, onu yenilebilir kılıyor. Bu meyveye Singapur'da "Cennet-Cehennem Meyvesi" de deniyor. Dışı cehennem, içi ise cennet olarak adlandırılmış. Ancak unutmayalım: Ağır kokusu olduğu için meyveyi alıp, toplu taşıma araçlarına binemiyorsunuz. Yalnızca açık alanda, kesilmiş olarak satın alıp, orada tüketmeniz gerekiyor. Meyveyle binerseniz, ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Singapur'un Sentosa Adasını Keşfedelim

Singapur'u plajsız düşünmek imkansız... Sakinliği ve huzuru sonuna kadar hissedebileceğiniz plajlara ev sahipliği yapıyor. Singapur'un Sentosa Adası, pırıl pırıl plajlardan oluşuyor. Bu ada, Asya bölgesinin göz bebeği diyebiliriz.

Deniz suyunun sıcaklığının yıl boyunca 24-25 derecelerde oluşu, her mevsim orayı ziyaret edebilmemizi sağlıyor. Eğer otelde kalmak istemezseniz, kumsalda kendi çadırınızla konaklayabiliyorsunuz. Sentosa küçük bir alanda olmasına rağmen, gezilecek ve görülecek pek çok yere sahip. Bu adayı gezmek için en az iki gün kendinize ayırmalısınız. Herkes kendine özgü bir eğlenceyle karşılaşabilir.

Tiger Sky Tower da bu yerlerden bir tanesi. Sentosa'nın zirvesinde kendinizi gökyüzüne çok daha yakın hissetmeye ne dersiniz? Aslında burası bir seyir terası. Yerden yaklaşık on metre yükseğe çıkarak, adanın harika manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. 360 derecelik büyüleyici noktanın ücreti; yetişkinler için 18 USD (65 TL), 3-12 yaş arası çocuklar içinse 10 USD (35 TL). Bir sonraki macera sizi Megazip macera parkına götürebilir. Burası, adrenalin tutkunları için doğru bir adres. Tırmanma alanlarına, serbest düşüş bölgesine ve daha pek çok aktiviteye sahip olan park, en dik yamaçlar üzerinde bulunuyor. Macera paketi içerisinden MegaZip ve MegaClimb olanı tercih ederseniz 75 USD (265 TL), MegaZip, MegaJump ve MegaClimb olanı tercih ederseniz de 85 USD (300 TL) ücret ödemelisiniz.

Sentosa adasının çevresinde de çok fazla ada bulunuyor. Gelen turistlerin her yeri gezebilmesi için bu adacıklar birbirine halat köprülerle bağlanmış. Altınızdan bembeyaz bir kumsal ve turkuaz rengi deniz geçerken, halat köprüde yürümek size bir başka deneyim kazandıracak. Hangi adaya geçilirse geçilsin, manzara ve karşılaşacağınız plajlar göz kamaştırıyor olacak.

Sıra Dışı Eğlenceleri ve Doğal Alanları İle: Singapur

Gardens By The Bay, yemyeşil doğasıyla dikkat çeken yerlerden bir tanesi. 101 hektarlık alanda kurulan bahçe, büyüleyici deniz manzarasına sahip. Marina Rezervuar'ın yanında bulunan bu alan, harika bitkileri bünyesinde barındırıyor. 9 ile 16 kat arasında bulunan bahçelerden kuş bakışı bakmak biraz içinizi ürpertebilir. Bahçelerin en büyüğü, Bay South Garden. Ağaç biçimli dikey bahçeler, aslında Singapur'u temsil eden orkideleri andırıyor ve her birinin farklı bir anlamı var.

En büyüğüne asansör ile çıkıp, restoran bölümünde yemek yiyebilirsiniz. Gündüz çiçeklerin ve ağaçların renkleriyle kendini gösteren bahçe, akşamları yerini ışıkların dansına bırakıyor. Tropikal palmiyelerin ve çimenlerin bulunduğu Eastern Garden, aynı zamanda mükemmel bir piknik alanı. Daha önce kapalı alanda bir şelale görme fırsatınız oldu mu? Bulut Ormanı ismiyle hazırlanan alan eşsiz bir güzelliğe sahip. Kapalı bir mekan içerisinde yaklaşık 35 metrelik bir dağ bulunuyor. Bu dağ sisle kaplanmış ve dağın arasından şelale akıyor.

Yer çekimine meydan okumak ister misiniz? iFly Singapore, skydiving yani gökyüzü dalışı yapmanıza imkan sağlayan bir yer. İlk kez girecek olan kişilere, eğitmenler yardımcı oluyor. Profesyoneller ise kendi başlarına bu maceranın tadına varıyor. Tabii buranın da giriş için bazı kuralları mevcut. Vücudunda boyun ve sırt bölgelerinde problemleri olanlar, kalp sorunları olanlar doktor kontrolü olmadan platforma giremiyor. Hamile bayanların da girişi kesinlikle yasak. Uçuş hayalinizi gerçekleştirmeniz için bir de kilo sınırını aşmamış olmanız gerekiyor. Toplam eğitim 1,5 saat sürüyor. Uçuş sonrasında size bir sertifika da veriliyor. Bu özgürlüğü yaşamak için satın alacağınız paketlerde, gözlük, kask ve takım elbise gibi ürünler size sunulan imkanlar arasında. Bu deneyim pakete göre 69 USD (245 TL'den) başlıyor. Kendinizi gökyüzünde bir uçaktan atlayıp, rüzgara karşı koyuyor gibi hissetmek isterseniz, mutlaka simülasyonu bir deneyin! Singapur, tüm şaşırtan özellikleri ile sizleri bekliyor. Başka bir keşifte görüşmek üzere..



Fotoğraflar: Travellinkbangladesh, starcruises, worldofbuzz, singapore-guide, gardensbythebay, media.zenfs, pinterest, natbg