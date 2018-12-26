‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa
Seyahat
Hürriyet Seyahat
26.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

Lhasa, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti ve kutsal şehri. Eskiden buda dinine inananların ruhsal başkanı ile Tibet hükümdarı olan Dalay Lama bu şehirde oturuyordu.

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1959'da Çin yönetimine karşı bir isyan başlatan Dalay Lama, barışın sağlanamamasının ardından Hindistan hükümetinin daveti üzerine Hindistan'a gitmiş.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

Lhasa ‘yasak kent’ diye tanınır, çünkü burası tarihte çok uzun bir süre yabancılara kapalı tutulmuş.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

1904 yılına kadar Tibetlilerden başka kimse bu kente girememiş. Lhasa ülkenin güneydoğusunda, Himalaya Dağları'nın yüksek tepelerinden birinin üzerindeki bir düzlükte denizden 3.600 metre yüksekte kurulu. Üstelik Hindistan sınırına da çok yakın. Lhasa'da tarihi önem taşıyan birçok bina bulunuyor.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

‘Dünyanın damındaki inci’ olarak adlandırılan Potala Sarayı, 1300 yıllık tarihiyle Jokhang Tapınağı, yazlık saray Norbulinka, öğleden sonraları bahçesinde monkların tartışmalı dersleriyle ünlü Sera Manastırı ve şehirden 45 km uzaklıkta 4400 metre yükseklikteki Gandan Manastırıyla seyahat ve fotoğraf severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

Tibet, ortalama 4.900 metrelik yükseltisiyle ‘Dünyanın Çatısı’ diye tanınır. Günümüzde Çin ile sürgündeki Tibet Hükümeti arasında Tibet'in ne zaman Çin'in bir parçası olduğu ve Çin'in Tibet'i egemenliği altına alma geçerliliği konusunda anlaşmazlıklar bulunuyor.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

Tibet'in kendi kültür ve zenginliklerinin kültürel bir soykırım tabi tutulduğu da iddialar arasında yer alıyor. Çin hükümetiyse bu ‘kültürel soykırım’ iddialarının gerçek dışı olduğunu savunuyor.

‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa

Fotoğraflar: DepoPhotos

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