‘Yasak kentin’ başkenti Lhasa
Lhasa, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti ve kutsal şehri. Eskiden buda dinine inananların ruhsal başkanı ile Tibet hükümdarı olan Dalay Lama bu şehirde oturuyordu.
1959'da Çin yönetimine karşı bir isyan başlatan Dalay Lama, barışın sağlanamamasının ardından Hindistan hükümetinin daveti üzerine Hindistan'a gitmiş.
Lhasa ‘yasak kent’ diye tanınır, çünkü burası tarihte çok uzun bir süre yabancılara kapalı tutulmuş.
1904 yılına kadar Tibetlilerden başka kimse bu kente girememiş. Lhasa ülkenin güneydoğusunda, Himalaya Dağları'nın yüksek tepelerinden birinin üzerindeki bir düzlükte denizden 3.600 metre yüksekte kurulu. Üstelik Hindistan sınırına da çok yakın. Lhasa'da tarihi önem taşıyan birçok bina bulunuyor.
‘Dünyanın damındaki inci’ olarak adlandırılan Potala Sarayı, 1300 yıllık tarihiyle Jokhang Tapınağı, yazlık saray Norbulinka, öğleden sonraları bahçesinde monkların tartışmalı dersleriyle ünlü Sera Manastırı ve şehirden 45 km uzaklıkta 4400 metre yükseklikteki Gandan Manastırıyla seyahat ve fotoğraf severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden.
Tibet, ortalama 4.900 metrelik yükseltisiyle ‘Dünyanın Çatısı’ diye tanınır. Günümüzde Çin ile sürgündeki Tibet Hükümeti arasında Tibet'in ne zaman Çin'in bir parçası olduğu ve Çin'in Tibet'i egemenliği altına alma geçerliliği konusunda anlaşmazlıklar bulunuyor.
Tibet'in kendi kültür ve zenginliklerinin kültürel bir soykırım tabi tutulduğu da iddialar arasında yer alıyor. Çin hükümetiyse bu ‘kültürel soykırım’ iddialarının gerçek dışı olduğunu savunuyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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