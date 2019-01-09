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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yarıyıl tatilinin gözde rotaları
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
09.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin binlerce yıldır çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran, tarihi ve turistik mekânlarıyla göz dolduran kadim kentleri Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

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Kış tarifesiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan uçak seferi bulunan, kültürel zenginliğiyle baş döndüren Diyarbakır, konuklarını ilk olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde bulunan görkemli surlarıyla karşılıyor.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı 4 bin 460 yatak kapasiteli, 29 turizm belgeli otel bulunan kentte işletmeciler ve esnaf, hem tarihi mekânları hem yemekleri hem de yöreye özgü ürünleriyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Diyarbakır'da 82 burçtan oluşan ve 2 bin yıllık geçmişiyle bozulmadan bugüne kadar gelebilen surlar turistlerin ilgisini çekiyor. Sur ilçesinde milattan sonra 639 yılında Roma tapınağına kurulduğu düşünülen bir kilisenin üzerine inşa edilen Diyarbakır Ulu Cami, İslam’ın 5. Harem-i Şerif'i olarak görülmesi gereken en önemli değerler arasında yer alıyor.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Tarihi Hasanpaşa Hanı, Diyarbakır Evi veya Sülüklü Han'ın mistik atmosferinde yöresel lezzetlerle sunulan keyifli kahvaltının ardından, kentin yetiştirdiği ünlü kişiliklerden Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğup büyüdüğü müze ev, Diyarbakırlı fikir adamı Ziya Gökalp'in doğduğu müze ev, Anadolu'nun ilk üniversitelerinden olan Mesudiye Medresesi ile Ahmet Arif Edebiyat Müzesi, Zinciriye Medresesi, Cemil Bey, İskender Paşa ve Süleyman Nazif konakları, tarih ve edebiyat tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Her adımında tarih

Onlarca sahabeye ev sahipliği yapmasıyla eşsiz konuma sahip Hazreti Süleyman Camisi çevresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması ile İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, daha ferah ve çarpık yapılardan arındırılmış bir peyzaj alanıyla karşılaşıyor.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Surların ana kısmını oluşturan ve her dönem yönetim merkezi olmuş, 50 bin metrekareyi kapsayan ve milattan sonra 2. yüzyıla ait St. George Kilisesi, Artuklu Hanı ile Cumhuriyet ve Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtan yapıların yer aldığı İçkale, kentin geçmişte yönetim merkezi olarak ziyaret edilmesi gereken mekânlar arasında. Kente 3 kilometre uzaklıkta yer alan 8 yüz yıllık tarihi Erdebil Köşkü'nü gezenler, Ongözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri, karşısında Kırklar Dağı ve bütün ihtişamıyla tarihi Diyarbakır Surları'nı izleyerek günün yorgunluğu atabilir, bir yandan da yöreye özgü yemekleri tadabilir.

Kentin güneyindeki Dicle Vadisi'nin hakim bir noktasında bulunan Atatürk Köşkü de Diyarbakır denilince ilk akla gelen mekanlar arasında.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

İlçeler tarih kokuyor

Lice ilçesindeki Diyarbakır-Bingöl kara yolu ayrımında Asur Kralığı'na ait çivi yazılı kitabelerle kabartmaların bulunduğu, sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken doğa harikası Bırkleyn Mağaraları da görülmeye değer tarihi yerler arasında bulunuyor. Ergani ilçesindeki Anadolu'nun en eski mağara yerleşimlerinden biri olan Hilar Mağaraları ve Çayönü Tepesi sadece bölge tarihine değil, dünya uygarlık tarihine de ışık tutmasıyla ilgi çekici değerler arasında. ‘Peygamberler ve evliyalar diyarı’ olarak anılan Eğil ilçesi ise konuklar için mükemmel bir seçenek. Dicle Barajı Gölü'ne bakan yamaca kurulan ilçe, göle hakim tepede bulunan Hazreti Zülkif, Hazreti Elyesa, Nebi Harun ve Nebi Ömer türbelerinin bulunduğu Ziyaret Tepesi ile inanç turizminin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kadim kenti ziyaret edenler, kaburga dolması, ciğer kebabı, meftune, içli köfte, etli ve ekşili dolma gibi çok sayıda yöresel lezzeti tatma imkânı buluyor. Ziyaretçiler, geleneksel el sanatlarından bakır, ipek puşi, altın ve gümüşten özel tasarımlı takılar, baharat, Karacadağ pirinci, özel yöntemlerle yapılan örgülü peynir ve vazgeçilmez lezzet Diyarbakır kadayıfı gibi yöreye özgü ürünleri yakınlarına ve sevdiklerine hediye olarak götürmek için tercih edebilir.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Hoşgörü kenti Mardin

Yörede ‘gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık’ olarak tanımlanan taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, camileri, tarihi medreseleri, kiliseleri, manastırları ve kendine özgü mimarisiyle ziyaretçilerine yarıyıl tatilinde de eşsiz bir atmosfer sunacak. Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı Mardin, tarihi dokusuyla Türkiye'de sayılı kentler arasında yer alıyor. Mardin'i yarıyıl tatilinde tercih edecek konuklar, butik otellere dönüştürülen tarihi konakların yanı sıra şık oteller, pansiyon haline getirilen otantik Mardin evleri ile ilçelerde bulunan otellerde konaklayabilir.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Kent merkezindeki Mardin Müzesi, kentte ilk görülmesi gereken yerler arasında. Sarp kayalar üzerinde yer alan Mardin Kalesi'nden kenti izlemek, gün doğumu ve gün batımında bir başka güzel. Gece, kente özgü taş mimarisi örneğini yansıtan Erdoba Konakları veya Cercis Murat Konağı'nda Reyhani müziği eşliğinde zengin yöre mutfağının lezzetleri tadılabilir. Sembusek, içli köfte, kibe bumbar, dolma, kaburga ve etli ekmek, erik yahnisi ve peynir helvası, bu lezzetlerden sadece birkaçı.

Mardin'in hareketli ve renkli çarşısında vakit geçirirken, egzotik baharatlar, badem şekeri, telkari gümüş, el işi bakır objeler, fırınlarda kurutulmuş ekmek ve yöreye özgü organik üretilen sabun satın alınabilir. Mardin'de bugüne kadar varlığını devam ettiren manastırlardan ihtişamlı bir yapıya sahip Deyrulzaferan da misafirlerini bekliyor. Buranın kuzeyinde kayalara oyulmuş Meryem Ana Kilisesi ve Mor Yakup Manastırı, görülmesi gereken mekânlar arasında bulunuyor. Midyat ilçesine 23 kilometre mesafedeki Mor Gabriel Manastırı da dünyada üçüncü büyük manastır olarak adeta tarihin tanıklığını yapıyor.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

Dara Harabeleri ziyaretçilerini bekliyor

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Harabeleri de görülmesi gereken tarihi mekanlar arasında bulunuyor. Dara köyünün altında kalan antik kentte, milattan sonra 5. yüzyıla ait kaya mezarları yer alıyor. Antik kaynaklarda ‘Mezopotamya'nın Efes'i’ olarak tanınan Dara Antik Kenti, İpek Yolu üzerindeki önemli bir yerleşim yeri.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bütün otel ve konaklarda hazırlıkların tamamlandığını, kentin her dönem olduğu gibi yarıyıl tatilinde de tercih edilen illerin başında yer aldığını söyledi. Kentte 6 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Güngör, "Güzel bir hazırlık yaptık. Ciddi bir talep var. Marka şehir Mardin'e bütün misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinin gözde rotaları

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