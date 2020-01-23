Yarıyıl tatilinin en güzel adresi: Barış Manço Müzesi

O, 7’den 77’ye herkesin Barış Abisi... Sanat hayatı boyunca yaptığı şarkılarla herkesi kendine hayran bırakan, sıcakkanlılığıyla çevresindekilere sevgi aşılayan, her zaman barışı savunan ve çoğu gezgine ilham olan gerçek bir sanatçı. Böylesi bir 'barış' temsilcinin en üretken dönemlerini geçirdiği evi de Barış Manço hayranları için özel bir anlam taşıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesinin katkılarıyla 2010’da müzeye dönüştürülen evde müzisyenin, sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de keşfetmek mümkün. Burası mimari olarak da sıradan bir köşk değil. 1895’te Mr. Dowson isimli bir İngiliz tarafından yaptırılmış. Daha sonra Zühtü Paşa'nın torunu Afide Pelin Hanım oturmuş. En son Barış Manço tarafından satın alınarak, yenilenmiş. Siyah çift kanatlı demirden yapılmış olan ana kapının kenarlarındaki mermerlerde Barış Manço'nun vefatından sonra hayranlarının yazdığı sözler orijinal halleriyle korunuyor.









Bahçe kapısından içeri adım attığınızda şarkı sözlerinden esinlenerek yapılmış olan domates, biber ve patlıcan maketleri müzeye girerken hüzün yerine tebessümü sağlıyor. Salonun baş kösesinde Manço’nun şarkılarını bestelediği 'Steinway B210' kuyruklu piyanosu yer alıyor. Hemen yanında Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından silikon malzeme kullanılarak yapılan Barış Manço heykeli sanki "hoş geldiniz" diyecekmiş gibi canlı. Salon oldukça renkli... Şamdanlar, saatler, cam eşyalar, likör takımı koleksiyonu, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller ve sanatçıyla bütünleşen kıyafetlerin hepsi burada. Şövalye Odası'nda Manço'nun çalışma masası ve resim yaparken kullandığı kendisine ait boyalar yer alıyor









BALTALARLA SÜSLÜ DÜVARLAR

Birinci katta yatak odası ve misafir yatak odası, İkinci katta ise Batıkan Manço'nun odası yer alıyor. Yalnız bu oda 'Adam olacak çocuk' odası olarak düzenlenmiş ve programdaki konsept duvara çizim olarak yansıtılmış. Bu kattaki en dikkat çeken bölüm sanatçının 'Theorens TD-110' marka pikabının bulunduğu oda. Fonda çalan Barış Manço eserleriyle dolaşıp plaklara ve kasetlere bakarken ne kadar üretken olduğunu bir kez daha anlıyor insan. Köşkün en güzel bölümü Şövalye Odası ve yazlık- kışlık bahçenin olduğu zemin kat.









Şövalye Odası'nda duvarlar baltalar ve şövalye dönemine ait eşyalarla süslenmiş. Ayrıca Barış Manço'nun çalışma masası ve resim yaparken kullandığı kendisine ait boyalar da sergileniyor. En renkli bölüm ise yazlık ve kışlık olarak kullanılan bahçeler. Kışlık bahçeye Manço ailesi 'limonluk' adını vermiş. Kurtalan Ekspres'in heykelleri bahçeye ayrı bir hava katmış. Yazlık bahçede plak şeklinde tasarlanmış masalar ve nota şeklinde tasarlanan sandalyeler yer alıyor. Burada sanatçının sevilen şarkıları eşliğinde içilen çay, 'huzur' kelimesinin tam karşılığı... Müze, Kadıköy Bahariye yolunu takip edip Moda'ya geldiğinizde, Yusuf Kamil Paşa sokağında bulunuyor. Pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilerini bekliyor. Giriş ücreti tam 10, öğrenci 5 lira.