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Yarıyıl tatili yoğunluğu! Adım atacak yer yok...
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Yarıyıl tatili yoğunluğu! Adım atacak yer yok...

Ankara ve İstanbul arasındaki konumu dolayısıyla Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

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Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde günü birlik ya da konaklamalı tatil yapmak isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, şambriyeller ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

Yarıyıl tatili yoğunluğu Adım atacak yer yok...



Bazı tatilciler de at ve faytona binerek, ormanlar ile beyaz örtünün oluşturduğu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yarıyıl tatili yoğunluğu Adım atacak yer yok...



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tabiat parkında bulunan gölün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu. Bazı tatilciler tehlikeli ve yasak olmasına rağmen gölün buz tutan yüzeyine çıkıp yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Yarıyıl tatili yoğunluğu Adım atacak yer yok...


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