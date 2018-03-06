Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı!

Kahramanmaraş'a 13 kilometre uzaklıkta Ahır Dağı’nın en yüksek noktası Milcan Tepesi’nde bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2050 metre yüksekliğinde bir tepesinden başlayıp 1830 metreye kadar alçalan geniş bir düzlükte kurulmuştur. Her seviyeden kayak tutkununun beklentisini karşılayacak düzeyde bir yapıya sahip olan bu kayak merkezinde; yeni başlayanlar, amatörler ve profesyoneller için ayrı ayrı pistler mevcut. Pist uzunluğu açısından bakıldığında ise diğer kayak merkezlerine göre daha kısa ama daha dik bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Daha dik bir yapıya sahip olması, Yedi Kuyular’a adrenalin severleri kendine çeken bir özellik katıyor.

Yedi Kuyular Kayak merkezinde ne tarz aktiviteler yapabilirim?

Kayak, kızak, snowboard, kar motoru.. Kar tatilinin olmazsa olmazları... Her zevke hitap eden aktivite zenginliği ile kendi kar tatilinize en uygun kayma yöntemini seçebilirsiniz.

Kızak Kiralama (Günlük): 10 TL

Kayak Takımı Kiralama (Günlük): 20 TL





Snowboard Kiralama (Günlük): 20 TL

Kar Motoru (Tek Tur): 30 TL

Kıyafet Kiralma (Günlük): 20 TL

Lift Kullanımı (Günlük): Yetişkin 30 TL, Öğrenci 25 TL (Tek çıkış): Yetişkin 5 TL, Öğrenci 3 TL





Yürüyen bantlar: Tek çıkış: 1 TL



Kayak dersi saati: 100 TL (3 kişilik grup dersinde kişi başı 80 TL)





Üzerinizden süzülen yamaç paraşütlerini seyre dalabilir ya da ‘’yürek yuttum ben azizim’’ diyerek kendiniz de yamaç paraşütü yapabilirsiniz.



Yamaç Paraşütü Atlama rampalarını kullanmak ücretsiz.



Teleferikle en zirveye kadar çıkıp adrenalinin de zirvesine çıkarak, kafeteryada içinizi ısıtacak minik bir çay molası verebilirsiniz.





Teleferik git-gel (Günlük): Yetişkin 30 TL, Öğrenci 25 TL



Teleferik git-gel tek biniş: Yetişkin 5 TL, Öğrenci 3 TL



Her sene Yedi Kuyular'da düzenlenen Ahir Dağı Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na katılarak, karda atlı kızakla kayanlara şahit olabilirsiniz.





Ötüken Atlı Okçuluk’un kayak merkezindeki atış alanına uğrayarak, bembeyaz karlar içinde ok atmanın keyfini sürebilirsiniz.



Ok Atışı (3 Atış): 5 TL





Barbekülü piknik alanlarını kullanarak karda sucuk ekmeğin tadını çıkarabilirsiniz.



Barbekü ve kamelya alanlarını kullanmak ücretsiz...



Sucuk ekmeği hazır yemek isterseniz: 10 TL

Aracı olmayan kayak severler için Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüsler ile kayak merkezine ulaşım sağlanabiliyor. Aracı olanlar için ise otopark ve giriş ücretsiz…

Şuan için kayak merkezinin tek eksiği bünyesinde herhangi bir kayak oteli bulundurmuyor olması. Proje dâhilinde yakın gelecekte kayak otellerinin de kurulacağı söyleniyor. Ancak kayak merkezinin şehre o kadar yakın ki; şuan için bile konaklama noktasında sıkıntısı yaşamıyorsunuz bence. Üstelik merkezde konaklayarak hem kayak merkezinin içerisinde bulunan otellerin fahiş fiyatlarının mağduru olmuyorsunuz, hem de şehir merkezinde yerel halkla iç içe yöresel lezzetlerin yanı başında kültürel bir tatil yapma şansı yakalıyorsunuz.

Yedi Kuyular Kayak Merkezi bence sadece Çukurova bölgesine hitap etmekten çok daha fazlasını hak ediyor. Biz tam da Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayak tatili ayarlamak üzere iken keşfettik Yedi Kuyuları. Neredeyse tüm imkân ve olanakların diğer kayak merkezlerine kıyasla yarı fiyatına olduğunu öğrenince buraya bir şans verelim dedik ve popülariteden uzak, aktivitesi bol inanılmaz eğlenceli bir kayak tatili geçirdik. İstanbul ve Ankara üzerinden THY veya Pegasus Havayolları ile Kahramanmaraş’a direkt uçuş olduğunu da hatırlatmak isterim. Henüz keşfedilmemişken ve en keyifli vakti iken kaçırmayın buranın güzelliklerini… Şimdi tam zamanı!

Fotoğraflar: Gamze BEYAZ