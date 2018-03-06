Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı!
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Sıradaki Haber:Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Seyahat
Gamze BEYAZ / Instagram: @seyyahaile
06.03.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı!

Kayak tatili denilince akla her zaman masraflı bir tatil gelir. Kayak takımı kiralama, pist kullanımı, teleferik, telesijez, yürüyen bantlar vs. her biri ayrı bir masraf kalemi. Kayak otellerinin absürt derecede uçuk fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Tüm bu sebeplerden ötürü kayak tatili yapma fikri birçoğunuza uzak gelebilir. Ancak tüm kayak merkezleri gözünüzü korkutan bu uçuk kaçık fiyatlara sahip değil. Popüler olan tüm mekânlar her zaman bir tık pahalı olur, bu su götürmez bir gerçek. Fakat amacınız popüler olanın peşinden koşmak değil de bol aktivite dolu, keyifli bir kayak tatili yapmak ise işte henüz keşfedilmemiş bütçe dostu; Yedi Kuyular Kayak Merkezi.

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Kahramanmaraş'a 13 kilometre uzaklıkta Ahır Dağı’nın en yüksek noktası Milcan Tepesi’nde bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2050 metre yüksekliğinde bir tepesinden başlayıp 1830 metreye kadar alçalan geniş bir düzlükte kurulmuştur. Her seviyeden kayak tutkununun beklentisini karşılayacak düzeyde bir yapıya sahip olan bu kayak merkezinde; yeni başlayanlar, amatörler ve profesyoneller için ayrı ayrı pistler mevcut. Pist uzunluğu açısından bakıldığında ise diğer kayak merkezlerine göre daha kısa ama daha dik bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Daha dik bir yapıya sahip olması, Yedi Kuyular’a adrenalin severleri kendine çeken bir özellik katıyor.

Yedi Kuyular Kayak merkezinde ne tarz aktiviteler yapabilirim?

  • Kayak, kızak, snowboard, kar motoru.. Kar tatilinin olmazsa olmazları... Her zevke hitap eden aktivite zenginliği ile kendi kar tatilinize en uygun kayma yöntemini seçebilirsiniz.
  • Kızak Kiralama (Günlük): 10 TL
    Kayak Takımı Kiralama (Günlük): 20 TL
Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri
Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri


Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

  • Snowboard Kiralama (Günlük): 20 TL
  • Kar Motoru (Tek Tur): 30 TL
  • Kıyafet Kiralma (Günlük): 20 TL
  • Lift Kullanımı (Günlük): Yetişkin 30 TL, Öğrenci 25 TL (Tek çıkış): Yetişkin 5 TL, Öğrenci 3 TL

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Yürüyen bantlar: Tek çıkış: 1 TL

Kayak dersi saati: 100 TL (3 kişilik grup dersinde kişi başı 80 TL)

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Üzerinizden süzülen yamaç paraşütlerini seyre dalabilir ya da ‘’yürek yuttum ben azizim’’ diyerek kendiniz de yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

Yamaç Paraşütü Atlama rampalarını kullanmak ücretsiz.

Teleferikle en zirveye kadar çıkıp adrenalinin de zirvesine çıkarak, kafeteryada içinizi ısıtacak minik bir çay molası verebilirsiniz.

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...
75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Teleferik git-gel (Günlük): Yetişkin 30 TL, Öğrenci 25 TL

Teleferik git-gel tek biniş: Yetişkin 5 TL, Öğrenci 3 TL

Her sene Yedi Kuyular'da düzenlenen Ahir Dağı Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na katılarak, karda atlı kızakla kayanlara şahit olabilirsiniz.

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Ötüken Atlı Okçuluk’un kayak merkezindeki atış alanına uğrayarak, bembeyaz karlar içinde ok atmanın keyfini sürebilirsiniz.

Ok Atışı (3 Atış): 5 TL

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Barbekülü piknik alanlarını kullanarak karda sucuk ekmeğin tadını çıkarabilirsiniz.

Barbekü ve kamelya alanlarını kullanmak ücretsiz...

Sucuk ekmeği hazır yemek isterseniz: 10 TL

Aracı olmayan kayak severler için Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüsler ile kayak merkezine ulaşım sağlanabiliyor. Aracı olanlar için ise otopark ve giriş ücretsiz…

Ovacık sizi bekliyor
Ovacık sizi bekliyor

Şuan için kayak merkezinin tek eksiği bünyesinde herhangi bir kayak oteli bulundurmuyor olması. Proje dâhilinde yakın gelecekte kayak otellerinin de kurulacağı söyleniyor. Ancak kayak merkezinin şehre o kadar yakın ki; şuan için bile konaklama noktasında sıkıntısı yaşamıyorsunuz bence. Üstelik merkezde konaklayarak hem kayak merkezinin içerisinde bulunan otellerin fahiş fiyatlarının mağduru olmuyorsunuz, hem de şehir merkezinde yerel halkla iç içe yöresel lezzetlerin yanı başında kültürel bir tatil yapma şansı yakalıyorsunuz.

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Yedi Kuyular Kayak Merkezi bence sadece Çukurova bölgesine hitap etmekten çok daha fazlasını hak ediyor. Biz tam da Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayak tatili ayarlamak üzere iken keşfettik Yedi Kuyuları. Neredeyse tüm imkân ve olanakların diğer kayak merkezlerine kıyasla yarı fiyatına olduğunu öğrenince buraya bir şans verelim dedik ve popülariteden uzak, aktivitesi bol inanılmaz eğlenceli bir kayak tatili geçirdik. İstanbul ve Ankara üzerinden THY veya Pegasus Havayolları ile Kahramanmaraş’a direkt uçuş olduğunu da hatırlatmak isterim. Henüz keşfedilmemişken ve en keyifli vakti iken kaçırmayın buranın güzelliklerini… Şimdi tam zamanı!

Yarı fiyatına kayak tatili için şimdi tam zamanı

Fotoğraflar: Gamze BEYAZ

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