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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Yarasalar için suni mağara yapıldı

İnboğazı Mağarası’nın yarasa toplulukları için çok önemli olduğu tespit edilmesinden sonra bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek için 2006 yılında bir komite kurulmuştu. Bu komite İnboğazı Mağarası’nın hemen yanında benzer bir mağara inşa etti. İşte yarasalar için yapılmış o suni mağara…

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Havran Barajı'nın yapımı esnasında baraj gölalanı içerisinde kalacak olan İnboğazı Mağarası'nın, Batı Anadolu'daki yarasa toplulukları için büyük önem arz ettiği tespit edilmişti. Bu tespit üzerine 2006 yılında bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek maksadıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarında yer aldığı bir komite kuruldu.

Yarasalar için suni mağara yapıldı

Kurulan komitenin önderliğinde “Yarasalar İçin Suni Mağara” projesi adı altında bir çalışma başlatıldı ve bu proje kapsamında, aynı konumda hemen eski mağaranın (İnboğazı Mağarası) devamında ve su seviyesinin üzerinde kalacak şekilde benzer bir mağara yapılmasına karar verildi.

Uzun kanatlı yarasaların vatanı, Anadolu…
Uzun kanatlı yarasaların vatanı, Anadolu…

Yarasalar için suni mağara yapıldı

Bilimsel veriler ışığında yapımına karar verilen mağara 16 aylık bir zaman diliminde tamamlanarak 06.09.2008 tarihinde bitirildi.  Eski mağaranın tabanındaki flora ve fauna yeni mağaraya taşınarak sıcaklık ve nem ayarlayıcı düzenekler mağaraya yerleştirildi. Mağara içerisinde özel bölümler tesis edilerek ve gerekli alt yapı hazırlanarak yarasaların eski mağaradan yeni mağaraya geçişleri sağlandı.

Dünyanın en büyüleyici mağarası: Terra Ronca
Dünyanın en büyüleyici mağarası: Terra Ronca

Yarasalar için suni mağara yapıldı

Proje sayesinde, binlerce yarasanın barınma ve üreme alanı olan suni mağara için günümüz fiyatlarıyla 4 milyon TL harcama yapıldı. Tabiat-insan-ekonomi dengesi gözetilerek inşa edilen Havran Barajı’nda, yarasalar zarar görmeden su tutuldu. Böylelikle hem yarasalar için yeni bir habitat oluşturuldu hem de yöre çiftçisi baraj sayesinde taşkın zararlarından korunarak sulama suyuna kavuştu.

Dünyanın en ilginç 9 mağarası
Dünyanın en ilginç 9 mağarası

Yarasalar için suni mağara yapıldı

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