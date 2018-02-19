Yarasalar için suni mağara yapıldı
İnboğazı Mağarası’nın yarasa toplulukları için çok önemli olduğu tespit edilmesinden sonra bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek için 2006 yılında bir komite kurulmuştu. Bu komite İnboğazı Mağarası’nın hemen yanında benzer bir mağara inşa etti. İşte yarasalar için yapılmış o suni mağara…
Havran Barajı'nın yapımı esnasında baraj gölalanı içerisinde kalacak olan İnboğazı Mağarası'nın, Batı Anadolu'daki yarasa toplulukları için büyük önem arz ettiği tespit edilmişti. Bu tespit üzerine 2006 yılında bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek maksadıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarında yer aldığı bir komite kuruldu.
Kurulan komitenin önderliğinde “Yarasalar İçin Suni Mağara” projesi adı altında bir çalışma başlatıldı ve bu proje kapsamında, aynı konumda hemen eski mağaranın (İnboğazı Mağarası) devamında ve su seviyesinin üzerinde kalacak şekilde benzer bir mağara yapılmasına karar verildi.
Bilimsel veriler ışığında yapımına karar verilen mağara 16 aylık bir zaman diliminde tamamlanarak 06.09.2008 tarihinde bitirildi. Eski mağaranın tabanındaki flora ve fauna yeni mağaraya taşınarak sıcaklık ve nem ayarlayıcı düzenekler mağaraya yerleştirildi. Mağara içerisinde özel bölümler tesis edilerek ve gerekli alt yapı hazırlanarak yarasaların eski mağaradan yeni mağaraya geçişleri sağlandı.
Proje sayesinde, binlerce yarasanın barınma ve üreme alanı olan suni mağara için günümüz fiyatlarıyla 4 milyon TL harcama yapıldı. Tabiat-insan-ekonomi dengesi gözetilerek inşa edilen Havran Barajı’nda, yarasalar zarar görmeden su tutuldu. Böylelikle hem yarasalar için yeni bir habitat oluşturuldu hem de yöre çiftçisi baraj sayesinde taşkın zararlarından korunarak sulama suyuna kavuştu.
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