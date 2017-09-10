Yanınızdaki yolcu ayakkabısını çıkarırsa ne yaparsınız?

Uzun bir uçuşta saatlerce aynı koltukta oturuyorsunuz. Hareketsizlik nedeniyle şişen ayaklarınız sizi rahatsız ediyor. Önce ayakkabınızın bağcıklarını gevşetiyorsunuz. Ama yeterli gelmiyor. Ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Bunu çorapların fora edilmesi izliyor… Sonra da çıplak ayaklarınızı koridora doğru uzatıyorsunuz. Hatta hızını alamayanlar ayaklarını dikip ön koltuğa dayıyor.

Kabin memurları ve yolcular arasında yapılan araştırmada uçakta karşılaşılan en ‘tiksindirici’ konuların başında yemek tepsisinin, koltuk kollarının üzerine çıkmış, öndeki koltukta oturanı rahatsız edecek durumda olan veya koridora yayılmış çıplak ayaklar geliyor. Koltuğunuza doğru uzatılan çıplak ayağın size yanlışlıkla dokunması ise bir başka facia. Uçakta bu nedenle çıkan kavgalar bile var…

Uçakta kokular hızlı yayılıyor



Görüntü karşısında gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ya o ayaklardan kötü koku tüm kabine yayılıyorsa? Kabindeki yüksek irtifa, düşük nem gibi durumlar koku ve tad duyularını etkiliyor. Uçak yemeklerine yolcular bu nedenle daha fazla karabiber, tuz atıyor. Veya yerdeyken çok fazla içilmeyen ‘domates suyu’ bir anda en çok ilgi gören içecek haline gelebiliyor.

Unutmayın, kabinde yayılan kokulara karşı burnunuz çok daha hassas. 7-8 sıra gerideki yolculunun ayak kokusunu hemen alabilirsiniz. Veya aktarmalı uçuşlarda saatlerce ayakkabınızdan çıkmayan ayaklarınız uçakta özgürlüğüne kavuşturduğunuzda pek de hoş olmayan kokusunu tüm kabine dağıtabilirsiniz. Ayakların kokma nedeni, ter bezlerinin bu bölgede daha fazla olması. Yetişkin bir insanın ter bezleri günde çeyrek litre ter salgılıyor.

Ne yapmalı?



Böyle bir durumda, ayaklarını çıkartmış yolcuyu nazikçe uyarabilirsiniz. Veya kabin memuruna rahatsız olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Kabin memuru, kokunun diğer yolcuları rahatsız ettiğini belirterek o yolcuyu uyaracaktır.

Uçaklar temiz mi?



Yolcu uçaklarına iki sefer arasında hızlı bir temizlik yapılıyor. Ama bu temizlik daha çok kabindeki çöplerin temizlenmesiyle sınırlı. Yemek tepsileri, koltuklar, halılar kısa sürede mikrop yuvası haline geliyor. Çıplak ayakla yere basmak, hatta işi abartıp uçakta tuvalete bu halde gitmek ne kadar sağlıklı?

Çıplak ayaklarınız sosyal medya yıldızı olabilir

Son yıllarda bu tür durumlar hemen sosyal medyada ‘ifşa’ ediliyor. Bu konuda en çok takip edilen sosyal medya kullanıcılarından biri de ‘Passenger Shaming’. Dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğraflar, videolar kullanıcının sosyal medya kanallarında yayınlanıyor. Kısa sürede binlerce kişi bu fotoğrafları, videoları paylaşıyor. Aman dikkat, bir anda çıplak ayaklarınızla sosyal medyada karşılaşabilirsiniz!

Ayaklarınızı çıkartın ama...

- Uçuş öncesinde ayağınızı sıkmayan, rahat ayakkabılar giyin.

- Ayakkabınızı çıkarttığınızda yanınızda taşıdığınız çok sıkı olmayan, yumuşak lastikli, pamuklu çorabı giyebilirsiniz. Uçakların temizliği soru işareti olduğu için yere çorapla basmakta fayda var.

- Bazı havayolu şirketleri, ‘amenity bag’ olarak adlandırılan yolcu çantalarının içine özel bir çorap koyuyor. Bunları da kullanabilirsiniz.

- Koltuğunuzda otururken ayaklarınızı hareket ettirmeyi unutmayın. Kan dolaşımını hızlandıracak basit hareketler yapabilirsiniz.

- Uzun bir uçuşta tabi ki ayakkabınızı çıkartmak hakkınız. Ancak bunu İstanbul-Ankara arasındaki 45 dakikalık uçuşta yapmayı çevredeki yolcular da tepkiyle karşılayabilir.