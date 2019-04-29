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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.04.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, 4. Manisa Bisiklet Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un ‘Geographika’ eserinde ‘Yanık Ülke’ olarak tanımladığı bölgede yapılan ve üç gün süren festivale, yaklaşık 300 bisikletli katıldı.

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Adala Kanyonu'nda başlayan festivalde bisikletliler, 10 bin yıl öncesine kadar gerçekleştiği saptanan volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu sahada, volkan konileri ve lav kalıntıları arasında sürüş deneyimi yaşadı.

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

Salihli ilçesi Bozdağlar, Gölmarmara Gölü ve Kurşunlu Kaplıcaları'nda parkur sürüşü gerçekleştiren bisikletliler, Kurşunlu Kaplıcaları'nda çadır kurarak kamp yapma imkânı da buldu.

"Katılım sayısı her geçen gün artıyor"

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Yüksel Gemici, etkinliklere katılım sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Derneğimizi kurulalı 4,5 yıl kadar oldu. İlk olarak 5-10 kişinin toplanarak gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerdi. Katılımlar artınca faaliyetleri büyüttük. Bu yıl dördüncü kez festivalimizi organize ediyoruz." diye konuştu.

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

Ankara'dan gelen Elmas Pulat, festivale üç yıldır katıldığını dile getirerek, "Kamp alanında doğayla iç içe olmak, şelalelerin yanında olmak muhteşem bir şey. Günlük hayatın stresinden arınıp, hem bisiklet sürüp hem de kamp yapmak bizim için çok güzel. Festivali düzenleyen kurula ve bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

İzmir'den gelen Serhat Deyimli’yse Türkiye'nin her yerinden gelen bisikletlilerle pedal çevirmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

Özel parkurda bisiklet kullanmanın ayrı bir duygu olduğunu aktaran Deyimli, "Kula UNESCO Global Jeoparkı'ndayız. Tarihsel, kültürel açıdan çok zengin bir bölgedeyiz. Herkesi, Kula UNESCO Global Jeoparkı'nı bisikletli ya da bisikletsiz gezmeyi davet ediyoruz." dedi.

‘Yanık Ülke’ bisikletlileri ağırladı

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