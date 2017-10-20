Yamaçların üzerinde bir kasaba: Amalfi

Dik yamaçlar üzerinde yan yana kurulmuş evleri ve doğasını görünce ilk görüşte Amalfi’ye âşık oluyorsunuz. Görkemli duran villalar, balıkçı limanı, yan yana dizilmiş cafe ve restoranlar, turistlerin gözdesi ışıltılı sahili ve içinizi ferahlatacak pırıl pırıl bir deniz… Mitolojide Amalfi, Herkül‘ün âşık olduğu su perisi olarak hayatımıza girmiş. Amalfi, genç yaşta ölmüş ve aşkları kısa sürünce Herkül O’nu dünyanın en güzel yerine gömeceğine yemin etmiş ve O’nun şerefine Amalfi‘yi inşaa etmiş.





Amalfi’de gezilecek yerler

Amalfi’nin bölge için geniş sayılabilecek ana caddesi boyunca restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları gezebilir keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Ana caddede dolaşırken kasabayı tepeden görebileceğiniz teras kafelerine sapabilirsiniz. Limandan ana caddesi boyunca yürüyüp keyifle etrafa bakınabilirsiniz. Amalfi de kafanızı çevirdiğiniz her yer güzel manzaralar sunuyor. Sahil tarafında ise yamaç boyunca sıralanan evleri farklı bir açıdan görmek için liman tarafındaki merdivenlerden çıkıp yamaça paralel olarak evlerin yanından yürüyebilirsiniz. Fotoğraf severler bu noktalardan güzel pozlar yakalayacaktır.

Amalfi Katedrali: Amalfi Kıyıları’nın en görkemli katedrali kasabanın meydanını adresliyor. 9. yüzyılda yapılan ve 12. yüzyılda günümüzdeki haline gelen katedral. Katedral dışarıdan gözüktüğü kadar içeriden de oldukça güzel. Capri adası ve Positano da dahil olmak üzere yapılan tekne turları, kısa zamanda çok yer görmek için ve denizin tadını çıkarmak için iyi bir fikir olabilir.





Amalfi’de hangi lezzetleri tatmalı?

Amalfi’de sahil boyunca ve kasabanın iç bölgelerinde güzel İtalyan yemekleri tadabileceğiniz restoranlar bulunuyor. Deniz ürünleriyle meşhur Stella Maris ve Restaurant Marina Grande restaurantlarına gidebilir oldukça farklı tatlar deneyimlebilirsiniz.









Amalfi’ye nasıl gidilir? Amalfi’ye en yakın havalimanı Napoli’de, en yakın tren istasyonu ise Salerno’da. Napoli’den Amalfi’ye nasıl gidilir derseniz, Napoli’den trenle Salerno’ya, oradan da SITA otobüsleriyle Amalfi’ye ulaşabilirsiniz. Diğer güzargahtan ise Napoli’den trenle Sorrento’ya, oradan da Amalfi’ye yine SITA otobüsleriyle ulaşabilirsiniz

Nerede kalınır? Amalfi ile Positano arasında bulunan Praiano ve Positano ile Sorrento arasında bulunan Meta konaklamak için alternatifbir seçenek. Kasabalarda otel veya pansiyon bulmak mümkün. Ayrıca birçok kasabada Airbnb üzerinden ev ya da oda kiralayabilirsiniz. Özellikle kalabalıksanız ev kiralamak, otelde kalmak çok daha iyi bir seçenek. Deniz manzaralı çok güzel evler kiralamak mümkün.