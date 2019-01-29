Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi
GeriSeyahat Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.01.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi

Ardahan'da yarıyıl tatilini fırsat bilen macera ve kayak tutkunları, sarıçam ormanları arasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hem kayak hem de yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen macera ve kayak meraklıları, Ardahan'daki sarıçam arasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nin doyumsuz manzarası eşliğinde kayak ve yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan ve geçen yıl yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, kayak yapmanın yanı sıra yamaç paraşütü keyfi de yaşanıyor. Özellikle sömestrı değerlendirmek için çocukları ile Yalnızçam'a gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın yanı sıra yamaç paraşütü ile atlayış yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yalnızçamda yamaç paraşütü ve kayak keyfi

Bu yıl tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan Yalnızçam, her geçen gün tanınmaya başlandıkça Ardahan ve çevre illerin dışında yurdun çeşitli kentlerinden de kayak ve macera tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar eşliğinde eğlenceli anlar yaşatan Yalnızçam'a Trabzon'dan gelen Günher ailesi, hem kayak hem de sarıçamlar ile kaplı merkezin zirvesinden yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Ailesi ile Yalnızçam'a gelen yamaç paraşütü antrenörü Levent Günher, paraşütü ile zirveye çıkararak burada rüzgarın atlayışa uygun hale gelmesini bekledi. Atlayışa uygun havanın oluşması sonrası yamaç paraşütü ile havalanan Günher, Yalnızçam kayak merkezini kuş bakışı izleme imkanı buldu.

"Hem kayak hem de paraşüt ile uçmanın keyfini yaşadık"

Levent Günher, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un katkılarıyla daha önce kurulan yamaç paraşütü kulübü ile Ardahan'da kurs verip yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını söyledi.

Yalnızçamda yamaç paraşütü ve kayak keyfi

Yalnızçam'ı özellikle tercih ettiği için Ardahan'a geldiğini anlatan Günher, "Burası bizim için çok ideal. Doğu Anadolu için son derece önemli bir mekan. Sarıkamış'ı da bilirim ama şu an burası benim için daha ideal. Gerek kalma, gerek ortam ve gerekse de ücret bakamından çok uygun yer. Ardahan, kayak ve yamaç paraşütü sporlarını aynı anda yapmak için gayet uygun. Çok mutluyuz, iyi ki gelmişiz. Hem kayak hem de paraşüt ile uçmanın keyfini yaşadık." dedi.

Yalnızçam'ı görmek isteyenlere tavsiye eden Günher, Yalnızçam'ın hem kayak hem de paraşüt ile atlayış yapmaya çok uygun olduğuna vurgu yaptı. Levent Günher'in eşi Belgin Günher de Ardahan ve Yalnızçam'ı çok sevdiklerini söyledi. Ardahan'da ailece tatilin tadını çıkardıklarını anlatan Günher, "Burada ailece hem kayak yapıyor hem de uçuyoruz. Çok mutluyuz. Ben de uçmayı eşimden öğrendim. İnşallah çocuklarımız da öğrenir, ailece hem kayak yapma hem de uçma mutluluğunu birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı. Çiftin 12 yaşındaki oğlu Salih Eren ve 3,5 yaşındaki oğlu Mustafa Günher de babalarıyla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yalnızçamda yamaç paraşütü ve kayak keyfi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi

'Göbeklitepe Yılı' Güneydoğu turizmini canlandıracak

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena