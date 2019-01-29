Yalnızçam'da yamaç paraşütü ve kayak keyfi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen macera ve kayak meraklıları, Ardahan'daki sarıçam arasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nin doyumsuz manzarası eşliğinde kayak ve yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan ve geçen yıl yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, kayak yapmanın yanı sıra yamaç paraşütü keyfi de yaşanıyor. Özellikle sömestrı değerlendirmek için çocukları ile Yalnızçam'a gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın yanı sıra yamaç paraşütü ile atlayış yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu yıl tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan Yalnızçam, her geçen gün tanınmaya başlandıkça Ardahan ve çevre illerin dışında yurdun çeşitli kentlerinden de kayak ve macera tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar eşliğinde eğlenceli anlar yaşatan Yalnızçam'a Trabzon'dan gelen Günher ailesi, hem kayak hem de sarıçamlar ile kaplı merkezin zirvesinden yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Ailesi ile Yalnızçam'a gelen yamaç paraşütü antrenörü Levent Günher, paraşütü ile zirveye çıkararak burada rüzgarın atlayışa uygun hale gelmesini bekledi. Atlayışa uygun havanın oluşması sonrası yamaç paraşütü ile havalanan Günher, Yalnızçam kayak merkezini kuş bakışı izleme imkanı buldu.

"Hem kayak hem de paraşüt ile uçmanın keyfini yaşadık"

Levent Günher, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un katkılarıyla daha önce kurulan yamaç paraşütü kulübü ile Ardahan'da kurs verip yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını söyledi.

Yalnızçam'ı özellikle tercih ettiği için Ardahan'a geldiğini anlatan Günher, "Burası bizim için çok ideal. Doğu Anadolu için son derece önemli bir mekan. Sarıkamış'ı da bilirim ama şu an burası benim için daha ideal. Gerek kalma, gerek ortam ve gerekse de ücret bakamından çok uygun yer. Ardahan, kayak ve yamaç paraşütü sporlarını aynı anda yapmak için gayet uygun. Çok mutluyuz, iyi ki gelmişiz. Hem kayak hem de paraşüt ile uçmanın keyfini yaşadık." dedi.

Yalnızçam'ı görmek isteyenlere tavsiye eden Günher, Yalnızçam'ın hem kayak hem de paraşüt ile atlayış yapmaya çok uygun olduğuna vurgu yaptı. Levent Günher'in eşi Belgin Günher de Ardahan ve Yalnızçam'ı çok sevdiklerini söyledi. Ardahan'da ailece tatilin tadını çıkardıklarını anlatan Günher, "Burada ailece hem kayak yapıyor hem de uçuyoruz. Çok mutluyuz. Ben de uçmayı eşimden öğrendim. İnşallah çocuklarımız da öğrenir, ailece hem kayak yapma hem de uçma mutluluğunu birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı. Çiftin 12 yaşındaki oğlu Salih Eren ve 3,5 yaşındaki oğlu Mustafa Günher de babalarıyla kayak yapmanın keyfini yaşadı.