Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriYalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları
Seyahat Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları
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Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Bir kadının yalnız seyahat etmesi, bağımsızlığını ve gücünü keşfetmesi açısından güzel bir deneyim. Ancak yalnız seyahat etmek zorlu bir eylem. Siz de yalnız seyahat etmek istiyor fakat güvenliğinize dair endişeler taşıyorsanız, bu haber tam da size göre. Yalnız seyahat ederken dikkat edilmesi gereken yerleri ve alınabilecek önlemleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Seyahat planınızı güvendiğiniz biriyle paylaşın.

Uçuş numaralarınız, pasaport ve vizenizin bir kopyası, kalacağınız yerlerin adresleri gibi spesifik bilgileri, güvendiğiniz biriyle paylaşın. Dünya üstünde kimsenin, sizin o anda nerede olduğunuzu bilmemesi, kendinizi yapayalnız ve savunmasız hissettirebilir.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Bunun yanı sıra, eğer işler yolunda gitmezse, size ulaşabilecek birilerinin olması gerekir. Bu bilgileri paylaşmak en fazla birkaç dakikanızı alacak, ihmal etmeyin.

Ödeme yöntemlerinizi gözden geçirin.

Yolculuğunuzun planlama aşamasındayken, kullanacağınız ödeme yöntemlerinin, gideceğiniz ülkede kullanılabilir olduğundan emin olun.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Ödeme gerçekleştirememek, planlarınızda güvenliğinizi etkileyecek ölçüde bozulmalara neden olabilir. Ayrıca gideceğiniz ülkenin para biriminde bir miktar para bulundurmayı ihmal etmeyin.

Sağlığınıza gereken önemi verin.

Seyahatinizi gerçekleştirmeden önce, gideceğiniz ülkede yaygın olan sağlık sorunlarını, bulaşıcı hastalıkları ve sağlık sigortası imkanlarını araştırın.

Pasaportunuzun bir kopyasını yanınızda bulundurun.

Yalnızca pasaportunuzla seyahat etmek, biraz riskli bir yöntem. Sırt çantanızda ya da valizinizde bir kopyasını bulundurun.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Ayrıca telefonunuzda bir fotoğrafını da saklayabilirsiniz.

Gideceğiniz yerin kültürünü araştırın.

Varış noktanızın nasıl bir kültüre ve nasıl geleneklere sahip olduğunu öğrenmek bir başka önemli nokta.

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Kadınların yönettiği ilginç ada
Kadınların yönettiği ilginç ada!

Gideceğiniz yer hakkında, gezginlerin deneyimlerini aktardığı yazılarını okuyabilirsiniz. Giyim, iletişime geçme ve davranış şeklinizi, gideceğiniz yere göre değiştirmeniz gerekebilir.

Seyahatiniz sırasında kaldığınız yeri yabancılardan saklayın.

Kaldığınız yeri, otelde kalıyorsanız otelin adını ve oda numaranızı, yeni tanıştığınız insanlara söylemeyin.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Örneğin, kullandığınız ulaşım aracının sürücüsüne ya da yolculara güven duymadıysanız, anlık karar alıp kaldığınız yerden biraz geride inerek kalan mesafeyi yürüyebilirsiniz.

Gittiğiniz yerleri eş zamanlı olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Find My Friends gibi uygulamaları kullanarak ailenizin ve güvende olduğunuzu bilmek isteyen insanların, nerede olduğunuzu anlık olarak görebileceği uygulamaları kullanabilirsiniz.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Bu size, korunduğunuzu ve güvende olduğunuzu hissettirirken, sevdiklerinizin içini rahatlatacak.

Alkol alırken dikkatli olun.

Gittiğiniz yer, yerli bir içkisiyle ünlenmiş ya da yeni tanıştığınız arkadaşlarınızla iyi vakit geçiriyor olabilirsiniz.

Dünyayı değiştiren gezgin kadınlar
Dünyayı değiştiren gezgin kadınlar

Yine de ayık kalmaya dikkat edin. Ayrıca biri size içki ısmarlamak isterse kibar ama net bir şekilde reddedebilir ya da sipariş alındığı andan itibaren bardağınızı görüş açınızdan çıkarmamaya dikkat edebilirsiniz.

Temel savunma tekniklerini öğrenin.

Umuyoruz hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz ama öğrenebileceğiniz temel savunma tekniklerini araştırabilirsiniz.

Alarmlı kapı stoperi ve pencere alarmı kullanın.

Eğer bir hostelde başka insanlarla bir arada kalmıyorsanız ya da Couchsurfing, Airbnb gibi bir uygulama kullanmıyorsanız;

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

tek başınıza kaldığınız bir odada, alarmlı kapı stoperi ve pencere alarmı gibi aparatlar kullanarak daha güvende hissedebilirsiniz.

Kolay bir hedef gibi görünmeyin.

 İlk kez gittiğiniz bir ülke de olsa; kaybolmuş gibi görünmek, sizin kolay bir hedef olduğunuzun sanılmasına yol açabilir.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Savunmasız bir görünüm sergilemek yerine, kendinizden emin bir şekilde hareket edin. Eğer gerçekten kaybolduysanız, kaybolduğunuzu düşünerek yanınıza yaklaşan insanların yardımlarını kabul etmeyin. Güvenlik görevlileri, polisler ya da o anda sokaktan geçmekte olan bir aile gibi daha güven verici insanlardan yardım isteyin.

Pahalı takılar takmayın.

Yalnız seyahat eden biri için, en büyük hatalardan biri, pahalı takılar takmak ya da pahalı eşyalar taşımaktır.

‘Hem okurum hem gezerim...’
‘Hem okurum hem gezerim...’

Bunları, yolculuğunuzun planlama aşamasındayken, evinizde bırakmak en doğru karar olacaktır.

Sezgilerinize kulak verin.

Eğer bir insan ya da bir durum size yeteri kadar güven vermiyorsa, sezgilerinize güvenin ve bir an önce bulunduğunuz durumdan kurtulun.

Hayır demeyi öğrenin.

Birine hayır deme konusunda kendinizi suçlu hissetmeyin.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız ya da istemediğiniz bir durumun içine çekilmek üzereyseniz, net bir şekilde hayır deyin ve uzaklaşın.

Paranızı tek bir yerde saklamayın.

Paranızın bir kısmını banka hesabınızda, bir kısmını çantanızda ve kalanını yanınıza alacak şekilde bölerek saklayabilirsiniz.

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Eğer kaybederseniz, tek seferde tüm paranızı kaybetmemiş olacaksınız. Ayrıca ihtiyacınız olandan daha fazla miktarda para taşımamaya özen gösterin.

Müzik dinlerken iki kulaklığı aynı anda takmayın.

Daha önce bulunmadığınız sokaklarda yürürken, çevrenizde ne olup bittiğinden habersiz olacağınız bir durumda kalmamak için, kulaklıklarınızın ikisini de aynı anda takmamaya özen gösterin.

Kaynak: listelist, levo, buzzfeed, solotravelerworld, alittleadrift

Fotoğraflar: Pinterest,  15min sohu wengerwatson exclusivehotelsireland 

 

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