Yağmuru ve rüzgârı dert olmaktan çıkaracak 10 yağmurluk

Toprak Erol / İstanbul Doğa Spor. Kulübü Dağcılık Şb. Sorumlusu



Kuru kalmak garanti

Panthzer, Tunguska

Yağmurlu günlerde, bahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz bu ürünün en iyi özelliği, rüzgâr geçirmez kumaş teknolojisi… Bir gün içinde 10 bin milimetre su basıncına kadar su geçirmezlik ve nefes alabilirlik özelliği var. Kullanıcısını hem ıslanmaktan koruyacak hem de terlemesini engelleyecek şekilde tasarlanmış. Çıkarılıp takılabilen ve ayarlanabilen kapüşonu, kol altlarındaki fermuar sistemi ve ayarlanabilen bel kordonu işlevselliğini artıyor. Fiyatı: 480 TL.









Süleyman Şahin / İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı



Günlük kullanıma da uygun

2AS, Tipas

Tüm doğa yürüyüşlerinde kullanabileceğiniz bir ürün. Saatte 8 bin milimetre suya kadar yağmur geçirmezliği ve saatte 3 bin milimetre nefes alabilir özelliğine sahip. Günlük kullanıma da uygundur. Ayarlanabilir cırt cırtlı manşet yapısı, saklanabilir kapüşonu, su geçirmez ön fermuarları, yan ön cepleri ve hafifliği ile pratik bir kullanım sağlıyor. Çadırlar da olan kaynak dikişleri, su geçirmezliğini sağlayan özelliği. Fiyatı: 300 TL.









Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini



Ekonomik ve fonksiyonel

Raincut, Quechua

Kumaşının su sızdırmaz olması, suyu emilmeden kaydırma, nefes alma ve sıcak tutma özelliklerinin yanı sıra, bağcıklı kapüşonlu olması konforunu artıyor. Çoğunlukla kısa doğa yürüyüşlerinde ve şehir içinde yağmurlu havalarda tercih edilen bir ürün. Hafif olmasından dolayı sırt çantanızda taşıyabilirsiniz. Piyasa koşullarına göre fiyat, performans açısından değerlendirildiğinde ise hem ekonomik hem de kullanışlı. Fiyatı: 119 TL.









Erol Geygel / Kamptrek rehberi



Özel çantası var

Mias Origin Yağmurluk

Günlük kent yaşamı ve doğa maceralarında yağmur ve rüzgârdan korunabileceğiniz bir yağmurluk. Bir yağmurlukta aranacak en önemli üç özelliği, yani hafiflik, nefes alabilirlik ve su geçirmezliği bünyesinde barındırıyor. Ağırlığı 278 gram. Nefes alabilir naylon kumaş, reflektif yansıtıcı şeritler, kaynak bantlı dikişler, arka havalandırma cebi gibi fonksiyonel detaylara sahip. Ayrıca yağmurluğun taşıması hem şık hem de kolay olan küçük bir bez çantası da var. Fiyatı: 240 TL.









Dilan Acar Hekimoğlu / Triatlet-Triatlon Antrenörü



Spor yapmayı sevenlerin favorisi

Nike Women’s Tech Hyperfuse windrunner

Su geçirmeyen ve rüzgârlık olarak da giyilebilen bir ürün… Koşu ve egzersiz için uygun. İçinin fileli ve oldukça hafif olması nedeniyle spor yapmayı sevenler için oldukça fonksiyonel. İç ceplerinin olması anahtar, para, telefon küçük eşyaları saklamaya ve korumaya olanak sağlıyor. Scuba kapşon özelliği ile fermuarının çeneye kadar uzuyor ve hem saçları hem de boynu su ve soğuktan koruyor. Fiyatı 390TL









Sinem Kaynar / İstanbul Doğa Sporları Kulübü gönüllü etkinlik sorumlusu



Terleme derdine son

Marmot Precip

Profesyonel dağcı ya da doğada uzun süre vakit geçirmek isteyenler için ideal. Hafif ve ufak paket hacmi nedeniyle taşıması oldukça kolay bir ürün… Kumaşının teknik özellikleri sayesinde su ve rüzgârdan tam koruma sağlıyor. Dikişleri bantlı ve kumaş yüzde 100 su geçirmez. Koltuk altı havalandırma fermuarları var. Bu özellik, çok ısı üreten vücutlar için oldukça ideal. Özellikle çanta ile kullanırken ceketin içinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlıyor. Fiyatı: 772 TL.









Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı



Yalıtımı çok iyi

North Face’in Resolve Insulated

Sıradan bir doğa yürüyüşünde bile çatanın içinde bir yağmurluk bulunmasında fayda var. Doğa sporcuları yağmurluğu sadece yağmurda kullanmıyor. Hafif ve çok az yer kapladığı için gerektiğinde rüzgârlık olarak da kullanabiliyorlar. Yıldırım Güngör, “North Face’in Resolve Insulated model yağmurluğu şu ana kadar kullandığım en iyi su geçirmeyen yağmurluk. Oldukça iyi bir yalıtma sahip olduğu için sadece yağmurdan korumuyor, sıcak da tutuyor” diyor. Fiyatı: 1000 TL.









Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi



Bacaklarınız da koruma altında

Ferrino Todomodo Panço

Profesyonel uzun soluklu doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetleri için en ideal pançolardan biri. Ripstop kumaşı ve naylon bantlı dikişleri sayesinde günde 2 bin milimetreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Kolay kullanılan ayarlanabilir bir kapüşonu bulunuyor. Çıtçıtları ve sağlamlaştırılmış halka kısımları sayesinde tente gibi çok amaçlı da kullanılabilir. Fiyatı: 355 TL.









Murat Köksal / Gazeteci



Kir tutmuyor

Columbia Outdry Ex Diamond Shell

Dört mevsim kullanabileceğiniz, güneşe, yağmura, rüzgâra karşı koruma özelliği bulunuyor. Bir diğer önemli özelliği de çok hafif olması ve tene temas eden kumaşın ne emici özelliği sayesinde ultra nefes alabilirlik sağlaması. Modelin cepli oluşu da kullanım açısından oldukça pratik… OutDry teknolojisi sayesinde ürün aynı zamanda kir tutmuyor. Fiyatı: 1485 TL.









Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini



Tek renk ve üniseks

Rains Breaker

Spor yapmayı sevenler için sportif dizayn edilmiş, üniseks bir yağmurluk modeli. Gündelik olarak da kullanıma uygun… Suya dayanıklı kumaşa, su geçirmez fermuar ve dikişlere, geniş ön ceplere sahip. Yağmurluğun belde ayarlanabilir kordonlarının bulunması kullanım kolaylığını artırıyor. Yağmurluğun, tek rengi bulunuyor. Fiyatı: 749 TL.







