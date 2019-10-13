Yağmuru ve rüzgârı dert olmaktan çıkaracak 10 yağmurluk
Yağmurlu havalar geldi. Dışarda antrenman yapıp, doğadan kopmak istemeyenler için kıyafet seçimi bugünlerde her zamankinden daha da önemli. Söz konusu yağmur ve rüzgâr olunca akla ilk gelen yağmurluk oluyor. Peki en hesaplı ve iyi yağmurluk hangisi? Jürimize sorup tercihlerini aldık. İşte hem şık, hem hesaplı, hem de en işlevsel 10 yağmurluk…
Toprak Erol / İstanbul Doğa Spor. Kulübü Dağcılık Şb. Sorumlusu
Kuru kalmak garanti
Panthzer, Tunguska
Yağmurlu günlerde, bahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz bu ürünün en iyi özelliği, rüzgâr geçirmez kumaş teknolojisi… Bir gün içinde 10 bin milimetre su basıncına kadar su geçirmezlik ve nefes alabilirlik özelliği var. Kullanıcısını hem ıslanmaktan koruyacak hem de terlemesini engelleyecek şekilde tasarlanmış. Çıkarılıp takılabilen ve ayarlanabilen kapüşonu, kol altlarındaki fermuar sistemi ve ayarlanabilen bel kordonu işlevselliğini artıyor. Fiyatı: 480 TL.
Süleyman Şahin / İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı
Günlük kullanıma da uygun
2AS, Tipas
Tüm doğa yürüyüşlerinde kullanabileceğiniz bir ürün. Saatte 8 bin milimetre suya kadar yağmur geçirmezliği ve saatte 3 bin milimetre nefes alabilir özelliğine sahip. Günlük kullanıma da uygundur. Ayarlanabilir cırt cırtlı manşet yapısı, saklanabilir kapüşonu, su geçirmez ön fermuarları, yan ön cepleri ve hafifliği ile pratik bir kullanım sağlıyor. Çadırlar da olan kaynak dikişleri, su geçirmezliğini sağlayan özelliği. Fiyatı: 300 TL.
Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini
Ekonomik ve fonksiyonel
Raincut, Quechua
Kumaşının su sızdırmaz olması, suyu emilmeden kaydırma, nefes alma ve sıcak tutma özelliklerinin yanı sıra, bağcıklı kapüşonlu olması konforunu artıyor. Çoğunlukla kısa doğa yürüyüşlerinde ve şehir içinde yağmurlu havalarda tercih edilen bir ürün. Hafif olmasından dolayı sırt çantanızda taşıyabilirsiniz. Piyasa koşullarına göre fiyat, performans açısından değerlendirildiğinde ise hem ekonomik hem de kullanışlı. Fiyatı: 119 TL.
Erol Geygel / Kamptrek rehberi
Özel çantası var
Mias Origin Yağmurluk
Günlük kent yaşamı ve doğa maceralarında yağmur ve rüzgârdan korunabileceğiniz bir yağmurluk. Bir yağmurlukta aranacak en önemli üç özelliği, yani hafiflik, nefes alabilirlik ve su geçirmezliği bünyesinde barındırıyor. Ağırlığı 278 gram. Nefes alabilir naylon kumaş, reflektif yansıtıcı şeritler, kaynak bantlı dikişler, arka havalandırma cebi gibi fonksiyonel detaylara sahip. Ayrıca yağmurluğun taşıması hem şık hem de kolay olan küçük bir bez çantası da var. Fiyatı: 240 TL.
Dilan Acar Hekimoğlu / Triatlet-Triatlon Antrenörü
Spor yapmayı sevenlerin favorisi
Nike Women’s Tech Hyperfuse windrunner
Su geçirmeyen ve rüzgârlık olarak da giyilebilen bir ürün… Koşu ve egzersiz için uygun. İçinin fileli ve oldukça hafif olması nedeniyle spor yapmayı sevenler için oldukça fonksiyonel. İç ceplerinin olması anahtar, para, telefon küçük eşyaları saklamaya ve korumaya olanak sağlıyor. Scuba kapşon özelliği ile fermuarının çeneye kadar uzuyor ve hem saçları hem de boynu su ve soğuktan koruyor. Fiyatı 390TL
Sinem Kaynar / İstanbul Doğa Sporları Kulübü gönüllü etkinlik sorumlusu
Terleme derdine son
Marmot Precip
Profesyonel dağcı ya da doğada uzun süre vakit geçirmek isteyenler için ideal. Hafif ve ufak paket hacmi nedeniyle taşıması oldukça kolay bir ürün… Kumaşının teknik özellikleri sayesinde su ve rüzgârdan tam koruma sağlıyor. Dikişleri bantlı ve kumaş yüzde 100 su geçirmez. Koltuk altı havalandırma fermuarları var. Bu özellik, çok ısı üreten vücutlar için oldukça ideal. Özellikle çanta ile kullanırken ceketin içinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlıyor. Fiyatı: 772 TL.
Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı
Yalıtımı çok iyi
North Face’in Resolve Insulated
Sıradan bir doğa yürüyüşünde bile çatanın içinde bir yağmurluk bulunmasında fayda var. Doğa sporcuları yağmurluğu sadece yağmurda kullanmıyor. Hafif ve çok az yer kapladığı için gerektiğinde rüzgârlık olarak da kullanabiliyorlar. Yıldırım Güngör, “North Face’in Resolve Insulated model yağmurluğu şu ana kadar kullandığım en iyi su geçirmeyen yağmurluk. Oldukça iyi bir yalıtma sahip olduğu için sadece yağmurdan korumuyor, sıcak da tutuyor” diyor. Fiyatı: 1000 TL.
Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi
Bacaklarınız da koruma altında
Ferrino Todomodo Panço
Profesyonel uzun soluklu doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetleri için en ideal pançolardan biri. Ripstop kumaşı ve naylon bantlı dikişleri sayesinde günde 2 bin milimetreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Kolay kullanılan ayarlanabilir bir kapüşonu bulunuyor. Çıtçıtları ve sağlamlaştırılmış halka kısımları sayesinde tente gibi çok amaçlı da kullanılabilir. Fiyatı: 355 TL.
Murat Köksal / Gazeteci
Kir tutmuyor
Columbia Outdry Ex Diamond Shell
Dört mevsim kullanabileceğiniz, güneşe, yağmura, rüzgâra karşı koruma özelliği bulunuyor. Bir diğer önemli özelliği de çok hafif olması ve tene temas eden kumaşın ne emici özelliği sayesinde ultra nefes alabilirlik sağlaması. Modelin cepli oluşu da kullanım açısından oldukça pratik… OutDry teknolojisi sayesinde ürün aynı zamanda kir tutmuyor. Fiyatı: 1485 TL.
Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini
Tek renk ve üniseks
Rains Breaker
Spor yapmayı sevenler için sportif dizayn edilmiş, üniseks bir yağmurluk modeli. Gündelik olarak da kullanıma uygun… Suya dayanıklı kumaşa, su geçirmez fermuar ve dikişlere, geniş ön ceplere sahip. Yağmurluğun belde ayarlanabilir kordonlarının bulunması kullanım kolaylığını artırıyor. Yağmurluğun, tek rengi bulunuyor. Fiyatı: 749 TL.
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