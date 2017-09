Williamsburg’ta moda, lezzet, tasarım ve daha fazlası...

Bildiğiniz gibi bit pazarına nur yağması durumu son zamanlarda pek bir popüler. Eski şapkalardan lamba yapılıyor, ikinci el dükkanları hiç olmadığı kadar ilgi görüyor, eskiden harabe olan yerler dönüşümün en güzel resmi haline geliyor. Bu yalnızca bizde değil, dünyada da böyle. Belki de iyi ki böyle diyebiliriz çünkü içinde bulunduğumuz tüketim çılgınlığı dünyaya yeterince zarar verdi. Şimdi biraz da elimizdekileri güzelleştirme zamanı. Bu yazıda sizi dönüşümün yaşandığı farklı bir adrese götüreceğim. Fakat bu seferki biraz uzaklarda Brooklyn’de ve onun tatlı mahallesi Williamsburg’ta…









New York’un bir semti olan Brooklyn’de, artizan ruhunu doyasıya hissedebileceğiniz bir mahalle Williamsburg. Bundan üç-dört yıl kadar önce hiç değerlendirilmeyen boş ambarlar ve binalarla dolu, belki de çoğu New York’lunun unuttuğu bir yerken, önce New York’taki yüksek kira fiyatlarından kaçanların bu tarafa yönelmesi, sonrasında da açılan birkaç dükkan ve mekanla hayat dolmuş burası. Şimdi gelin birlikte bu yaşanılası mahalleyi keşfe çıkalım.

Williamsburg’un top 10 listesi





İlk sırada Bakeri

Bakeri’nin efsane kruvasanları, antep fıstıklı kekleri, lavantalı kurabiyeleri, şeftali gibi dönemsel olarak taze meyvelerle yaptıkları turtaları var. Bir de bu lezzetlere paralel tatlı mı tatlı bir atmosferi... Kafenin size kendinizi evinizde gibi hissettiren atmosferinde, tatlılar eşliğinde kahvenizi yudumlayıp saatlerinizi geçirebilirsiniz. Bakeri’nin birden çok şubesi var. Ben Greenpoint ve Williamsburg’takilere gittim. Greenpoint’teki en büyük ve içinde en çok çeşit olanı.









Açık havada lezzet Smorgasburg

Bizdeki sokak lezzeti festivallerinin her Cumartesi yapıldığını düşünün... Hem de oldukça makul fiyatlarla... 5 dolar’a noodle, 8 dolar’a harika taco’lar yiyebilirsiniz burada. Cumartesi günleri sabah kurulup akşam 18.00 civarlarına kadar dolup dolup taşıyor burası.





Pancake sevdalıları için Five Leaves

Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için çeşitli alternatifler sunan mekanın alametifarikası pancake. Kahvaltı ve pancake servisi saat 15.00’e kadar yapılıyor.









Kahvaltısız yapamayanlara Cafe Mogador

Kahvaltılarıyla ünlü bir başka mekan da burası. Menüde güzel kruvasanları, patates ve yumurtalı kahvaltı tabakları, omletleri var. Ama dilerseniz birşeyler içmek ya da akşam yemekleri için de uğrayabilirsiniz.









1975’ten beri Joe's Pizza

Joe's Pizza 1975'ten beri New York usulü İtalyan pizzası yapıyor. Dilim pizza sattıkları için de gayet ekonomik. Ayrıca sattıkları kolalar da Meksika'daki orjinal fabrikada dolduruluyor hala. Bu kolayı bugün her yerde içmek pek mümkün değil.









Dondurma ustası Van Leeuwen

Dondurmayı ve hatta vegan dondurmayı yiyebileceğiniz en iyi adreslerden biri burası. Menüsünde matcha’dan naneliye oldukça çok çeşidi var.









Brooklyn Bowl

Biraz eğlenceye ihtiyacınız varsa, Brooklyn Bowl doğru adres. Bu mekanda bir yandan bowling oynayıp diğer yandan da canlı müzik dinlemek mümkün. Lokal gruplar ve bizim bildiğimiz ünlü isimler burada sık sık sahne alıyor. Mesela bizim film soundtrack’lerinden çok iyi tanıdığımız ve Türk ezgilerini çok kullanan Brooklyn Funk grubu burada doğmuş. Ama enteresan bir şekilde grup üyelerinin hiçbiri Türk değil... Ayrıca hemen yanında bulunan ve bira fabrikası olan Brooklyn Brewery’de buranın özel biralarından tatmayı da unutmayın.







Biraz teras keyfi için William Vale

William Vale Brooklyn’de bir otel. Manhattan’ın en iyi manzaralarından birini buranın terasından görebilirsiniz. William Vale’in bir de herkese açık bir alanı var. Burada istediğiniz gibi vakit geçirebilir, Mister Dips kamyonundan efsane dondurmalar alabilirsiniz.









Tasarım meraklılarına Artists & Fleas

Birçok tasarımcının stand açtığı, haftasonları kurulan bir pazar burası. Kıyafetlerden doğal üretim kremlere, takılardan botanik ürünlere ne ararsanız var. Bireysel tasarımcıları desteklemeyi seviyorsanız, buraya mutlaka uğrayın derim.









Upstate Stock

Burası da tatlı bir kahveci. Aynı zamanda dükkanın içinde satın alabileceğiniz kremler, sabunlar, doğal ürünler var. Matcha sevenler için matcha’lı sodası önerilir.

Williamsburg'un bir başka özelliği de burada outdoor reklamlarına izin verilmiyor olması. Tüm reklamlar duvarlara grafiti gibi çiziliyor. Bu görüntü sokaklarda dolaşırken insana fotoğraf çekmek için motivasyon veriyor. Düşünsenize her köşede bir sanat eseri olarak gördüklerinizin hepsi aslında bir reklam panosu... Ama o kadar güzeller ki önünde fotoğraf çektirmekten gocunmuyorsunuz.



Fotoğraflar: Berk Günsev