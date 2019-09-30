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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Washington'da Geleneksel Türk Festivali'ne büyük ilgi
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Washington'da Geleneksel Türk Festivali'ne büyük ilgi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 17. Geleneksel Türk Festivali, bölgede yaşayan binlerce Türkü bir araya getirdi.

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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve binlerce Türkün katıldığı 17. Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı. Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'da gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı. 

Washingtonda Geleneksel Türk Festivaline büyük ilgi

Washington Türk-Amerikan Derneğinin (ATA-DC) organizatörlüğünde yapılan festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi izleyenlerden alkış aldı. Hacivat ve Karagöz oyunu da konuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Washingtonda Geleneksel Türk Festivaline büyük ilgi

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları ve geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile çinileri de takdirle incelendi. Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde ayrıca Türk mutfağının en güzel örnekleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Washingtonda Geleneksel Türk Festivaline büyük ilgi

Festivale, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

 

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