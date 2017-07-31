Vize Yok, Görülecek Yer Çok: Ukrayna Gezi Rehberi

Ukrayna, Doğu Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip olan devleti. Başkent Kiev dışında ülkede Odessa, Lviv ve Kharkiv da görülmesi gereken önemli şehirler arasında yer alıyor. İşte Ukrayna'da görülmesi gereken yerler:

1. Old Town - Lviv

Lviv, kültür şehri olarak Ukrayna'nın en gözde kentlerinden biri. Şehrin old town diye tanımlanan bölgesinde salaş pazarlar ve kaliteli restoranların yanında alışveriş için iyi markalar bulmak da mümkün. Tarihi yapılar olan Opera binası ve Potochki sarayı civarda görülmesi gereken yerlerden.





2. Dormition Katedrali - Lviv

Old town bölgesinde yer alan ve 13'üncü yüzyıldan kalma bir mimari özellik sunan Dormition Katedrali büyüleyici güzelliği ile turistlerin akın ettiği yapıların başında geliyor.

3. St. Yura Kathedrali - Lviv

Sarımsı mimari yapısı ve şehri yukarıdan gören bir konuma sahip olması ile St. Yura Kathedrali Lviv şehrinin en güzel yapılarından biri. Üç binadan oluşan katedral, rokoko mimarisinin en güzel örneklerinden.

4. Rodina Mat - Kiev

Nazi savaşı anıtı olarak bilinen Rodina Mat heykeli, Kiev'in en güzel anıt parklarından birini oluşturuyor. Gösterişli bir yapıda olan heykeli görmeden Ukrayna turunu tamamlamayın.





5. Aziz Andrew Kilisesi - Kiev

Kiev'in en ünlü kilisesi olan Aziz Andrew kilisesi, harika yapısı ile görenleri mest eden bir ortodoks kilisesi olarak biliniyor. Uzviz yokuşunda bulunan bu ihtişamlı kilisenin etrafında satılan hatıra eşyalarını sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.

6. Khreshchatyk Caddesi - Kiev

Kiev'in en popüler ve en güzel caddesi olan Khreshchatyk caddesi, her türlü restoran ve kafeye rastlayabileceğiniz ve mağazaları ile rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz bir cadde.

7. Deribasovskaya Caddesi - Odessa

Odessa şehrinin en havalı ve en canlı caddelerinden biri olan Deribasovskaya Caddesi, trafiğe kapalı konumda ve ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer olma özelliği sunuyor. Alışveriş, eğlence ve yemek açısından şehrin kalbinin attığı yer.

8. Odessa National Opera and Ballet Theater - Odessa

Odessa şehrinin ulusal opera ve bale binası olan bu yapı, şehrin en önemli simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Binada opera ve bale gösterileri izlemek ise şahane bir deneyim.

9. Mirror Stream Fountain - Kharkiv

Su ve ışık anıtı olarak bilinen Mirror Stream Fountain şehrin görülmesi gereken anıt yapıları arasında bulunuyor. Unesco koruması altında bulunan bu önemli eser, arkasındaki ormanlık alan ile de harika uyum sağlıyor.

10. Annunciation Katedrali - Kharkiv

Şehir merkezinde yer alan bu ünlü katedral, büyük ve renkli mimarisi ile şehrin ziyaretçilerini tasarıma ve mimariye doyuracak özellikler sunuyor.