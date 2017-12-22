Viyana'nın en ayrıcalıklı adresleri

Milli Kütüphane: Dünyanın en güzel tarihi kütüphanelerinden biri. Yaklaşık 200 bin kitap bulunuyor. Kütüphane halen aktif, State Hallkısmı ziyaretçilere açık. Giriş 7 euro, Pazartesi günleri kapalı.
Schönbrunn Yazlık Sarayı ve Bahçesi-Şehrin 15 dakika Batı’sında. Avusturya’ nın en fazla ziyaret edilen sarayı. 1683 yılında, Osmanlı’nın Viyana kuşatması sona erdikten sonra İmparator Leopold tarafından bir zafer kutlaması olarak yaptırılıyor. Tam 1441 odası, olağanüstü bir Kraliyet koleksiyonu ve seyretmeye doyamayacağınız bir bahçesi var. Bahçeye giriş ücretsiz.
Demel Pastanesi: Graben Caddesi’nde yer alan, kraliyet pastacısı olarak bilinen, Avusturya’ya Apfelstrudel tatlısını (elmalı, cevizli milföy pastası) armağan eden tarihi pastane. Kuruluşu 1876 yılına dek uzanıyor. Tadacaklarınız apfelstrudel ile sınırlı değil. Giriş katındaki açık mutfakta, hepsi uluslararası pasta şefleri olarak yetişen genç yeteneklerin ve şeflerinin yaptığı birbirinden güzel eklerler, tartoletler ve el yapımı çikolatalar çok baştan çıkarıcı. Tarihi pastane, 2002’de Türk girişimci Do&Co tarafından satın alınmış. Büyük bir titizlikle, aslına uygun olarak yüz yıllık geleneklerle hizmet vermeye devam ediyor.
İspanyol Binicilik Okulu: Dünyanın en eski ve tek kraliyet binicilik okulu. Tam 452 yıllık. Barok stilindeki bina VI. Karl tarafından ünlü Mimar Von Erlach’a 1729-1735 yılları arasında yaptırılmış. Binicilik gösterilerini aynı anda 967 kişi seyredebiliyor. Viyana için çok büyük bir marka değeri taşıyan İspanyol Binicilik Okulu’ndaki beyaz Lipizza atlarının ve kraliyet binicilerinin gösterilerini yılda ortalama 250 bin kişi izliyor. Program bilgisi için http://www.srs.at resmi adresinin İngilizce bölümünden faydalanabilirsiniz. Rehberli turlar, 19 euro’dan başlıyor.-
Habsburg Kışlık Sarayı: Şehrin en muazzam meydanı Michaelerplatz’da, İspanyol Binicicili Okulu’nun karşı komşusu. Tabii bu gösterişli saray için komşu sıfatı biraz hafif kalıyor. Başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir çok önemli kral ve kraliçesine ev sahipliği yapan Hofburg İmparatorluk Sarayı, daha çok kışlık sarayı olarak kullanılmış. Viyana Sarayları içerisinde en görkemli ve en büyük olanı. Yüzyılı aşkın sürede inşa edilen kompleks, Neo-Gotik, Barok ve Art Nouveau arasında değişen tarzları barındırıyor. 10 devasa binada, toplam 2.600 oda bulunuyor. Her gün 09.00-17.30 saatleri arası ziyarete açık. İçindeki Prenses Sissi Müzesini de mutlaka gezin. Giriş, gezeceğiniz bölümlere bağlı olarak, 14 Euro’dan başlıyor.
Kaynak: Hürriyet Haber