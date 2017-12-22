Viyana'nın en ayrıcalıklı adresleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Viyana'nın en ayrıcalıklı adresleri

Vodafone Red ile Dünya Avucunuzda’nın üçüncü durağı Viyana ve Hallstatt! Sanatın ve mimari güzelliklerin kalbi olan Viyana’ya ve ardından 3.5 saatlik bir araba yolculuğuyla geçtiğimiz müthiş fotoğraf kareleri sunan Hallstatt’a seyahat yazarı Bahar Akıncı, neredeyse dünyada gezilmedik yer bırakmayan Biz Evde Yokuz ve moda yazarı Aslı Barış ile seyahat ettik. Muhteşem önerilerimiz var…Karnaval tadında yılbaşı pazarları, kraliyet pastaneleri, en ayrıcalıklı restoranlar ve çok daha fazlası… Vodafone Red tarifelerinin yurtiçindeymiş gibi geçerli olduğu 100’den fazla ülkeden biri olan Avusturya’nın başkenti Viyana ve doğal güzellikleriyle aklınızı başınızdan alacak bir manzaraya sahip Hallstatt gezimizin tüm detaylarının tadını çıkarma sırası şimdi sizde! O zaman şimdi Bahar Akıncı’nın Viyana’da önerdiği en ayrıcalıklı rotalara bir göz atalım.

Hürriyet Haber
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Milli Kütüphane: Dünyanın en güzel tarihi kütüphanelerinden biri. Yaklaşık 200 bin kitap bulunuyor. Kütüphane halen aktif, State Hallkısmı ziyaretçilere açık. Giriş 7 euro, Pazartesi günleri kapalı.

Schönbrunn Yazlık Sarayı ve Bahçesi-Şehrin 15 dakika Batı’sında. Avusturya’ nın en fazla ziyaret edilen sarayı. 1683 yılında, Osmanlı’nın Viyana kuşatması sona erdikten sonra İmparator Leopold tarafından bir zafer kutlaması olarak yaptırılıyor. Tam 1441 odası, olağanüstü bir Kraliyet koleksiyonu ve seyretmeye doyamayacağınız bir bahçesi var. Bahçeye giriş ücretsiz.

Demel Pastanesi: Graben Caddesi’nde yer alan, kraliyet pastacısı olarak bilinen, Avusturya’ya Apfelstrudel tatlısını (elmalı, cevizli milföy pastası) armağan eden tarihi pastane. Kuruluşu 1876 yılına dek uzanıyor. Tadacaklarınız apfelstrudel ile sınırlı değil. Giriş katındaki açık mutfakta, hepsi uluslararası pasta şefleri olarak yetişen genç yeteneklerin ve şeflerinin yaptığı birbirinden güzel eklerler, tartoletler ve el yapımı çikolatalar çok baştan çıkarıcı. Tarihi pastane, 2002’de Türk girişimci Do&Co tarafından satın alınmış. Büyük bir titizlikle, aslına uygun olarak yüz yıllık geleneklerle hizmet vermeye devam ediyor.

İspanyol Binicilik Okulu: Dünyanın en eski ve tek kraliyet binicilik okulu. Tam 452 yıllık. Barok stilindeki bina VI. Karl tarafından ünlü Mimar Von Erlach’a 1729-1735 yılları arasında yaptırılmış. Binicilik gösterilerini aynı anda 967 kişi seyredebiliyor. Viyana için çok büyük bir marka değeri taşıyan İspanyol Binicilik Okulu’ndaki beyaz Lipizza atlarının ve kraliyet binicilerinin gösterilerini yılda ortalama 250 bin kişi izliyor. Program bilgisi için http://www.srs.at resmi adresinin İngilizce bölümünden faydalanabilirsiniz. Rehberli turlar, 19 euro’dan başlıyor.-

Habsburg Kışlık Sarayı: Şehrin en muazzam meydanı Michaelerplatz’da, İspanyol Binicicili Okulu’nun karşı komşusu. Tabii bu gösterişli saray için komşu sıfatı biraz hafif kalıyor. Başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir çok önemli kral ve kraliçesine ev sahipliği yapan Hofburg İmparatorluk Sarayı, daha çok kışlık sarayı olarak kullanılmış. Viyana Sarayları içerisinde en görkemli ve en büyük olanı. Yüzyılı aşkın sürede inşa edilen kompleks, Neo-Gotik, Barok ve Art Nouveau arasında değişen tarzları barındırıyor. 10 devasa binada, toplam 2.600 oda bulunuyor. Her gün 09.00-17.30 saatleri arası ziyarete açık. İçindeki Prenses Sissi Müzesini de mutlaka gezin. Giriş, gezeceğiniz bölümlere bağlı olarak, 14 Euro’dan başlıyor.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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