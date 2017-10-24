« Hürriyet.com.tr
HaberlerSeyahatViyana'da silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi
image
Seyahat

Viyana'da silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Bir şehrin içinde savaş müzeleri her zaman ilgi çekici mekânlar olmaya adaydır. Viyana Askeri Müzesi de bu bağlamda önemli… Koleksiyonları Avrupa’nın son beş asırdaki tarihine ışık tutar nitelikte. Ayrıca Avrupa’daki en önemli Osmanlı savaş malzemesi koleksiyonu da yine bu müzede bulunuyor. İşte Viyana Askeri Müzesi’nin en değerli Osmanlı parçaları…

Hürriyet Haber
X

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Arsenal Askeri Tarih Müzesi, 16. yüzyıldan itibaren farklı dönem ve savaşlara ait, aralarında Osmanlı'nın savaş araç gereçlerinin de olduğu yaklaşık 1,5 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müze, başta İkinci Viyana kuşatmasından kalan Osmanlı silah ve askeri mühimmatı olmak üzere, daha sonraki dönemlerde Habsburg hanedanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen birçok savaştan elde edilen 100’ün üzerinde kılıç, hançer, ok ve sancak gibi savaş araç ve gereçlerini de bünyesinde barındırıyor. İşte müzenin en dikkat çekici eserleri…

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Osmanlı askerlerinin kullandığı bir kalpak 

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Fotoğrafta 1. Dünya Savaşında Osmanlı askerinin kullandığı üniformalar görünüyor. 

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

İngilizlere karşı Osmanlı ordusunun Çanakkale'de kullandığı Skoda yapımı top görünüyor.

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Müzede, Osmanlı ve Habsburger hanedanlıklarının karşı karşıya geldiği savaşlardan bir sahne duvara resmedilmiş.

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Birinci Dünya Savaşına ait dört ittifak ülkesinin bayraklarının yer aldığı kabartma.

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Birinci Dünya Savaşına ait üzerinde Enver Paşanın siluet olan bir kabartma (solda), Osmanlı askeri ve ay yıldızı gösteren kabartma (sağda) görünüyor. 

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olan Bosna'da bir saldırı sonuçu öldürülen Avusturya - Macaristan Arşidükü Ferdinand'ı taşıyan araç...

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

"Mehmet Han'nın oğlu Mustafa, her daim galip" yazılı II. Mustafa'ya ait mühür.

Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

İkinci Viyana kuşatmasından kalma bir namazlık.

Fotoğraflar: AA, BBC, Muhabirce Blogger, Flickr


Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiViyanaAvusturyaAvusturyaviyana askeri müzesiViyana osmanlıSeyahatseyahat haberi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Viyana'da silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Her biri farklı tehlikeleri barındıran 10 yer
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyada nasıl yapıldıkları bilinmeyen ilginç yerler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Edebiyata düşkün gezginlerin en uğrak noktası: Dublin
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Mekong Deltası'nda romantizm
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bir doğa harikası: Saklıkent Kanyonu

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Viyana
Avusturya