Viyana'da silinmeyen Osmanlı damgası: Viyana Askeri Müzesi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Arsenal Askeri Tarih Müzesi, 16. yüzyıldan itibaren farklı dönem ve savaşlara ait, aralarında Osmanlı'nın savaş araç gereçlerinin de olduğu yaklaşık 1,5 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müze, başta İkinci Viyana kuşatmasından kalan Osmanlı silah ve askeri mühimmatı olmak üzere, daha sonraki dönemlerde Habsburg hanedanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen birçok savaştan elde edilen 100’ün üzerinde kılıç, hançer, ok ve sancak gibi savaş araç ve gereçlerini de bünyesinde barındırıyor. İşte müzenin en dikkat çekici eserleri…







Osmanlı askerlerinin kullandığı bir kalpak







Fotoğrafta 1. Dünya Savaşında Osmanlı askerinin kullandığı üniformalar görünüyor.







İngilizlere karşı Osmanlı ordusunun Çanakkale'de kullandığı Skoda yapımı top görünüyor.







Müzede, Osmanlı ve Habsburger hanedanlıklarının karşı karşıya geldiği savaşlardan bir sahne duvara resmedilmiş.







Birinci Dünya Savaşına ait dört ittifak ülkesinin bayraklarının yer aldığı kabartma.







Birinci Dünya Savaşına ait üzerinde Enver Paşanın siluet olan bir kabartma (solda), Osmanlı askeri ve ay yıldızı gösteren kabartma (sağda) görünüyor.







Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olan Bosna'da bir saldırı sonuçu öldürülen Avusturya - Macaristan Arşidükü Ferdinand'ı taşıyan araç...







"Mehmet Han'nın oğlu Mustafa, her daim galip" yazılı II. Mustafa'ya ait mühür.







İkinci Viyana kuşatmasından kalma bir namazlık.



Fotoğraflar: AA, BBC, Muhabirce Blogger, Flickr





