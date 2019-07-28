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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Vezüv’ün eteğindeki güzellik
Seyahat
Laura Rysman / The New York Times-Hürriyet işbirliğiyle m Çeviren: Serhan Yedig
28.07.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Vezüv’ün eteğindeki güzellik

Zaferlerin, zedelenmiş güzelliklerin şehri Napoli son 10 yılda turist sayısını ikiye katladı, cinayet oranı yüzde 44 azaldı, sokaklardaki çöpler eskisi kadar sorun olmuyor... Elena Ferrante’nin napoliten romanları, film ve TV uyarlamaları Capri, Ischia ve Amalfi’nin yanı başındaki şehre ilgiyi artıradursun sanat, kültür ortamı, restoranları, barları canlılığını koruyor. Ve Vezüv Yanardağı eskisi gibi gürlüyor.

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CUMA

15.00
Rüya evi Napoli maskeli baloların, iddialı operaların, hiper gerçekçi resimlerin şehri. Bu kültürle tanışmak için Villa Pignatelli’ye gidin. Kent merkezinden 27 km. uzaktaki 1000 odalı Reggia di Caserta kadar gösterişli olmasa da neoklasik bir mücevher. Duvar resimleriyle süslü yapının Pompei usulü banyoları, İngiliz bahçeleri geçmişin görkemini yansıtıyor. Giriş 35 TL.

17.00
Fiyakalı butikler Chiaia semti İtalya’nın önde gelen lüks markalarının buluşma merkezi. Bu arada 1950’lerden bu yana hizmet veren Livio De Simone gibi yerel giyim mağazaları da varlığını sürdürüyor. Firmanın yakınlardaki atölyesinde ipekli giysiler, çantalar ve Vietri porselenleri desenindeki parlak geometrik figürlü kumaşlar ağırlıkta. Maharetli terzilere takım elbise, gömlek diktirmek zaman gerektirse de kentin artizan kravat üreticileri hızlı çalışıyor. Örneğin Ulturale, rengârenk el yapımı fularlara şans getirecek desenler bile işliyor.

19.00
Yükseklerdeki aperatif Kentin Spaccanapoli adıyla da bilinen anacaddesi Via dei Tribunali’den finikülere binip lüks semtlerden Vomero’ya çıkın. Genç bir ekibin işlettiği Riot Laundry Bar, müzik ortamıyla kentin yeni çekim merkezlerinden biri. Çevre dostu kot pantolonlar, sokak modası ürünlerin arasından geçip zemindeki bara indiğinizde bira 35 TL. Yanındaki plakçı Futuribile’de 1980’lerin İtalya üretimi albümlerini, disko ve boogi türü müzikleri bulabilirsiniz. Bir sokak ötedeki Archivio Storico, akşam saat 20.00’de açılıyor. Aperatif hazırlamayı sanat haline getiren barmenleri eski Napoli ve popüler Amerikan tariflerini küçük odacıklarda sohbet eden müşterilerine sunuyor.

Vezüv’ün eteğindeki güzellik



21.00
Aile yemeği Rıhtım boyunun hemen arkasındaki sokağın restoranlarından Casa di Ninetta’da Carmelo Sastri annesi ve anneannesinin tarifleriyle hazırladığı yemeklerden oluşturmuş mönüsünü. 19’uncu yüzyıl stili tavanı, fonda klasik müziği, Napoli mutfağından bocconcini di baccalà (kızartma morina köftesi; 65 TL) ve ragu soslu Cenova makarnası (70 TL) ile cazip bir mekân. Damağınızdaki tadı yakınlardaki Capri’de fesleğen likörüyle (40 TL) değiştirin.

CUMARTESİ

09.00
Kahvaltı rüzgârı Muhtemelen güne başlamanın sağlıksız olmakla birlikte en mutlu yolu sfogliatella. Istakoz kuyruğu adı da verilen meyveli, çıtır hamur işi leziz. Piazza San Domenico Maggiore’deki Scaturchio’da 1905’ten bu yana aynı tarifle hazırlanıyor (12 TL).

10.00
Çağdaş şehir Napoli çağdaş sanat açısından yeniden canlanıyor. Londra merkezli sanat galerisi Thomas Dane geçen yıl Napoli şubesini 19. yy’dan kalma Villa Ruffo’da açtı. Yine Chiaia semtindeki Galleria Lia Rumma 1971’den bu yana Anselm Kiefer, Mario Merz, Marina Abramovic, Alfredo Jaar gibi öncü sanatçıların eserlerinden sergiler oluşturuyor. 1970’lerin diğer önemli galerisi Giuseppe Morra da üç yıl önce 18. yy’dan kalma köşklerden Casa Morra’da yeniden açıldı.

13.00
Özel öğlen yemeği Aile işletmesi Trattoria San Ferdinando kentin gürültülü caddelerinden yorulanlara sığınak gibi gelebilir. Sarı duvarlarını bakır eşyalar, notalar süslüyor. 80 TL’lik harika balık tabakları arasında limonla, portakalla terbiye edilmiş levrek carpaccio öne çıkıyor. Portakal marmelatlı ricotta pastasını da tadın.

Vezüv’ün eteğindeki güzellik



14.30
Sessiz cennet Napoli’nin ibadethaneleri sanat galerisi gibi. Katedralin yanı başındaki Donnaregina, iki önemli kiliseden oluşur. 14. yy gotik kilisesinde duvar resimleri, gösterişli barok kilisede ise rengârenk mermerdeki işçilik görülmeli. Museo Diocesano’da 17. yy. ressamı Luca Giordano ve Andrea Vaccaro gibi şehrin yetiştirdiği değerlerin güzel eserleri sergileniyor. Yakınlardaki 14. yy’dan kalma Santa Chiara’nın bahçesinde palmiye ağaçlarının arasındaki özel karo kaplı kolonlar, park sıraları göz alıcı güzellikte.

17.30
Kahve kültürü İtalya’da en güzel espressonun Napoli’de yapıldığı söylenir. Krema kıvamındaki kahve çoğunlukla şekerle karıştırılır. Şekersiz içenlere ise maden suyu ikram edilir. Şehrin en zarif kafesi Gambrinus’ta kırmızı kadife kaplı, arkası hasır işli iskemlelerden birini kapıp garsona siparişinizi verin (masada 25, tezgâhta 8 TL).

19.00
Sokakta hayat Sokak lezzetleri ve ucuz barlar açısından zengin bir şehir. Via Tribunali’de pizza ve her tür kızartmayı tadabilirsiniz. Di Matteo’da kâğıt külahlarda sunulan patates, patlıcan, irmik, peynir ve soğandan yapılan polenta şehrin önemli sokak lezzetlerinden. Biraz ileride, edebiyat akşamlarının düzenlendiği kafe-bar Perditempo’nun kaldırımında sohbet edenler diğer yandan reggae müziği dinliyor.

21.00
Merkezde akşam yemeği Mimi alla Ferrovia’nın şölen görünümlü salonunun duvarları 1941’de yapılmış Napoli manzaraları ve geçmişin ünlü isimlerinin portreleriyle süslü. Restoranın mönüsü ve personelinin şık giysileri de pek değişmemiş. Levrekli ravioliyi tereyağı, sebzeli et suyu, karides ve kalamarla harmanlıyor (70 TL), Vezüv domatesi reçeliyle renklendiriyor (11 TL).

PAZAR

10.00
Yeraltındaki sanat 1995’ten bu yana kentin metro istasyonlarına 200’den fazla sanat eseri yerleştirildi. Yerin 40 metre altında, volkanik kayalara MÖ 4. yy’da oyulmuş, toplam uzunluğu 420 km’yi bulan tünellere kurulan yerleşimi Napoli Sotterranea’nın düzenlediği rehberli turlarla görmek mümkün (60 TL).

13.00
Yüksek sanat Museo Capodimonte’nin bulunduğu şato, 1728’de yüksek bir tepeye Bourbon Kralı 3. Charles’a av üssü olarak inşa edilmişti. Panoramik manzara Capri, Ischia, Capodimonte’ye kadar uzanıyor. Müthiş koleksiyonda ise Titian, El Greco, Caravaggio ve Raphael gibi efsanevi ressamların eserleri yer alıyor.

14.00
Pizza partisi Pizza ilk kez 19. yy’da bu şehirde pişirilmişti. Hâlâ dünyanın en leziz pizzaları Napoli’de hazırlanıyor. Concettina ai Tre Santi’nın şefi Ciro Oliva muhtemelen şehrin en ünlü pizzacısı. 12 çeşitten oluşan tadım mönüsü öneriyor (315 TL). Yerel malzemeyle pişirilen pizzaların dilimi 55 TL. Rezervasyon gerekmiyor.

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