Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriVezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor
GeriSeyahat Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
09.07.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor

Birçok doğal güzelliği ve yabani hayvan çeşitliliğini bünyesinde bulunduran Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, görsel güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Samsun’un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, 2015 yılında Tabiat Parkı ilan edildi. Alanın ana kaynak değeri baraj gölünde bulunan kanyon olarak dikkat çekiyor. Kanyonun derinliği yaklaşık olarak 450 metre, uzunluğu ise 3 bin 250 metre civarında.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor



Şahinkaya Kanyonu, eşine az rastlanan bir kanyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Kızılırmak’ın en dar geçit yeri olarak Altınkaya Baraj Gölü’nü doğal bir görünümle ikiye ayırıyor. Kanyonu iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok doğal mağara ise göze çarpıyor.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor


Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve meşe oluşturuyor. Zeytin, akçakesme, ardıç, süpürge çalısı, menengiç, yabani nar, diğer ağaççık ve çalı grupları da alanda bulunuyor. Tabiat parkı sınırları içerisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya kartalı ve saka gibi hayvan türleri de tespit edildi.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor


Saha ve çevresi eko turizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olan kanyon özellikle foto safari, sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi eko turizm etkinlikleri yapılabiliyor. Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü ilçesine 19 km, Samsun il merkezine de 127 km uzaklıkta.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı güzelliği ile hayran bırakıyor
Kuş cennetinden eşsiz görüntüler
'Aşıklar Şehri'nde turist otobüsleri yasaklanıyor
Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  