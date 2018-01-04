Venedik’teki dünyanın en romantik kitapçısı
Libreria Acqua Alta’nın 72 yaşındaki sahibi Luigi Frizzo beş dil biliyor.
Frizzo, tüm dünyayı dolaştıktan sonra, 10 yıl önce bu kitapçıyı açmaya karar vermiş. Açıldığı günden itibaren de Libreria Acqua Alta’nın ünü önce Venedik'te sonra tüm dünyada duyulmuş.
Sanat, spor, yemek, sinema gibi konulara dair sayısız kitap seçeneği olan Libreria Acqua Alta’da hem yeni hem de ikinci el kitaplar satılıyor.
Eğer kitap aşığı insanlardansanız, yerden tavana sıra sıra yığılmış kitaplar, kitaplık olarak kullanılan küvetler, merdiven olarak kullanılan eski ansiklopediler gibi alışılmadık dekoruyla da sizi kendine hayran bırakacak Libreria Acqua Alta.
Bir kapısı kanala diğer kapılarının hepsi binbir türlü kitaba açılan bu romantik kitapçının ortasına yerleştirilmiş kocaman bir de kano var.Hem kitap hem de kitapçı aşkınızı perçinlemek isteyen romantik bir ruhunuz varsa, uğramanız gereken adreslerden ilki burası olabilir.