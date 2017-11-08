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Venedik’te ilginç kitabevi

Venedik’te Libreria Acqua Alta, 'Yüksek Su Kitapçısı' anlamına gelen kitabevi, ziyaretçilerini büyülüyor. Acqua Alta’da kitaplar gondolda ve küvette sergileniyor. Eğer kitap aşığı insanlardansanız burası tam da size göre… İşte detaylar…

Hürriyet Haber
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İtalya'nın ve hatta dünyanın en çok turist çeken kentlerinden Venedik'teki kitap düşkünleri, görülmesi gereken yerler listesine Büyük Kanal, San Marco Meydanı ve Rialto Köprüsü'nden sonra, ara sokaklardaki bir kitabevini de dahil etti. Acqua Alta, kitapların düşmanı sularla, yükselen kanal seviyesiyle fazlasıyla haşır neşir bir kitabevi. Venedik Lagünü'ndeki sular kanallardan taşıp sokakları ve hatta binaların içini doldurduğunda kitabevi de sular altında kalıyor.

Venedik’te ilginç kitabevi

Ancak Acqua Alta'nın sahibi, bu konumunu avantaja çevirmiş, dünyanın her yerinden gelen turistlerin merakını cezbeden bir kitabevi kurmuş. Venedik'in Castello bölgesinde yer alan ara sokaklarından birindeki Acqua Alta Kitabevi'ne girerken kapıda sizi, yerlerinden memnun oldukları her hallerinden anlaşılan kediler karşılıyor.

Venedik’te ilginç kitabevi

Girişteki kasada ise kitabevinin 72 yaşındaki sahibi Luigi Frizzo oturuyor. Kitabevini su bastığında, Frizzo ve arkadaşları kitapları taşırken, en az kitaplar kadar sudan hoşlanmayan kediler de yüksek raflara, civardaki ağaçların üzerine tırmanıyor. Kitabevinde Venedik'le ilgili kitaplar, Corto Maltese gibi çizgi romanlar, İtalyan mutfağına ait yemek kitapları rafları doldururken, çok satanlar listesindeki kitaplar görünmüyor. Rafların yanı sıra bir gondol ve birkaç küvet de kitapların sergilenmesi için kullanılıyor.

Venedik’te ilginç kitabevi

Kitabevinin en çok ilgi gören kısımlarından biri de arkasındaki açık alan. Venedik kanallarından birine açılan bu küçük bahçe de kitaplarla dolu, ancak buradaki kitapların daha pratik bir işlevi var. Artık talep olmadığı için imha edilecek olan onlarca ansiklopedi, Luigi Frizzo tarafından "kurtarılarak" merdiven olarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş.

Denizle her daim aşk tazeleyen şehir Venedik
Denizle her daim aşk tazeleyen şehir Venedik

Ansiklopedilerden oluşan merdivene çıkılınca, bahçeyi çevreleyen duvarın arkasındaki muhteşem kanal manzarası görülüyor. Luigi Frizzo, "Ben bu merdiveni insanlar arkadaki manzarayı görebilsin diye yaptım ama manzaradan çok merdivenin kendisi ilgi çekiyor" diyor.

Venedik’te ilginç kitabevi

13 yıldır açık olan Acqua Alta, bu özellikleriyle hızla şöhret kazanmış ve BBC'nin geçen yılki "Dünyanın en güzel 10 kitabevi" listesine girmesiyle, ilgi daha da artmış. Kitabevinde sohbet ettiğimiz Luigi Frizzo, ilgiden memnun.

Seyahatte hayal edilen ve gerçekte olan...
Seyahatte hayal edilen ve gerçekte olan...

Çoğunluğu kitap almak için değil, fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçileri, gülümseyerek ve birçok farklı dilde iltifatlarla karşılıyor ve uğurluyor. Kitabevini açmadan önce çobanlıktan garsonluğa, krupiyelikten gemide çeşitli görevlere kadar yapmadığı iş kalmadığını anlatan Frizzo, "Gemilerde çalışırken dünyanın her yerine gittim, şimdi ise dünyanın her yerinden bana geliyorlar" diyor.


Kaynak: BBC
Fotoğraflar: BBC, ofpof

Kaynak: Hürriyet Haber

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