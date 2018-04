Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

Veganlık giderek yaygınlaşan bir beslenme şekli olmasına rağmen vegan restoranlar ne yazık ki henüz et restoranları gibi her köşe başında bulunabilir durumda değil. Üstelik bir vegan için sorun etsiz yemeklerle de bitmez. Hayvansal hiçbir ürün kullanılmayan yemek bulma zorluğu kimi zaman tatile çıkmaktan bile soğutabilir. Evinizin rahatlığında mis gibi salatalarınız ve sebzelerinizle mutlu mesut yaşarken tatil vakti gelince mutfağınızdan ayrılmak zor geliyorsa size rehberlik edecek birkaç öneriye kulak vermenizde fayda var.

Veganlar için uygun tatil konsepti

Kararlı bir vegansanız, ya tatilde de kendi yemeklerinizi yapmak zorunda kalırsınız ya da doğru konseptleri seçerek ve doğru noktalara seyahat ederek bu sıkıntılı süreçten kurtulursunuz. Et yemeyen vejetaryenler ve hiçbir hayvansal ürün tüketmeyen veganlar için öncelikli tatil konsepti her şey dahil oteller olmalıdır. Böylece beslenme şeklinize uymayan yüzlerce restoran arasında size uygun bir taneyi aramak için harcayacağınız zamanı dinlenmek ve tatilin tadını çıkartmak için kullanabilirsiniz. Yıldızı az ya da ultra lüks her otelin açık büfesinde mutlaka beslenme tercihlerinize uygun çözümler bulabilirsiniz. Örneğin kahvaltılarda sınırsız olarak sunulan zeytin, domates, salatalık ve çeşitli yeşilliklerin yanında ıspanaklı ve patatesli hamur işi seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde atıştırmalık olarak sunulan pidelerde yine aynı şekilde içeriği sebze olanları tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinizde otelin sunduğu açık büfeden makarna, soğuk mezeler ve zeytinyağlılardan oluşan güzel bir tabak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yemeklerin başında duran otel görevlilerinden çorba, pilav gibi yemeklere et suyu ve tereyağı katılıp katılmadığını öğrenerek öğününüze bu yemekleri de katabilirsiniz. Yemek sonrası tatlı faslında ise vejetaryenler için sorun yokken veganlar sütlü tatlılardan uzak durarak meyve ve kuruyemişlerle bu ihtiyacı karşılayabilir.

Veganların kendini yalnız hissetmeyeceği tatil yerleri

Tatil için gideceğiniz yere karar verirken vegan dostu kentleri ya da otelleri seçmeniz işinizi kolaylaştırır. Ülke içerisinde bir seyahat düşünüyorsanız 2017'de Türkiye'nin ilk vegan festivalini gerçekleştiren Didim listenizde yer alabilir. Ayrıca Manavgat, Çeşme, Bodrum gibi tatil yerlerinde de vegan dostu oteller bulmanız mümkün. %100 vegan oteller için ise Sri Lanka ve İspanya'ya doğru açılmanız gerekebilir.

Tatilinizde mistik bir gezi yapmak isterseniz bir vegan olarak hiç zorlanmayacağınız Hindistan'ı tercih edebilirsiniz. Hindistan'da yer alan Palitana Kasabası dünyada yasal olarak vejetaryenliği benimsemiş tek bölge. Herhangi bir sebeple herhangi bir hayvanın öldürülmesine tümüyle karşılar ve et, yumurta satışı da yasak. Tayvan'ın başkenti Taipei farklı din ve kültürlere yönelik bir mutfak anlayışına sahip. Burada et ağırlıklı yemeklerin yanı sıra Budizm inancına bağlı olarak vegan yemekleri sunan restoranlar da var.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı olan Portland da vegan dostu şehirlerden. Üstelik burada sadece restoranların değil dövme stüdyolarına kadar birçok mekânın vegan dostu versiyonları var. Bu stüdyolarda kullanılan boyalarda hayvansal türevler bulunmuyor. Bir diğer seçeneğiniz ise İsrail'in ikinci büyük kenti Tel Aviv. Dünyanın en büyük vegan festivallerinden birine ev sahipliği yapan kent National Geographic'e göre dünyanın en iyi 10 sahil şehrinden biri. Bu şehirlerin yanı sıra Bali, Guatemala, Jamaika ve Belçika gibi daha birçok ülkede vegan dostu kentler ve kasabalar bulabilirsiniz.