Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi
Seyahat
Hürriyet Haber
25.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

Mangal kültürüyle yoğrulmuş bir ülkede vegan olmak zor bir seçim. Türkiye her ne kadar ham kategoriler işi ve sebze yemeklerinde bol alternatifli bir mutfağa sahip olsa da kahvaltıların vazgeçilmezi peynirler, yumurtalar; yaz akşamlarının sosu balık ızgaralar, pirzolalar kaçınılmaz şekilde karşınıza çıkabilir...

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Veganlık giderek yaygınlaşan bir beslenme şekli olmasına rağmen vegan restoranlar ne yazık ki henüz et restoranları gibi her köşe başında bulunabilir durumda değil. Üstelik bir vegan için sorun etsiz yemeklerle de bitmez. Hayvansal hiçbir ürün kullanılmayan yemek bulma zorluğu kimi zaman tatile çıkmaktan bile soğutabilir. Evinizin rahatlığında mis gibi salatalarınız ve sebzelerinizle mutlu mesut yaşarken tatil vakti gelince mutfağınızdan ayrılmak zor geliyorsa size rehberlik edecek birkaç öneriye kulak vermenizde fayda var.

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

Veganlar için uygun tatil konsepti

Kararlı bir vegansanız, ya tatilde de kendi yemeklerinizi yapmak zorunda kalırsınız ya da doğru konseptleri seçerek ve doğru noktalara seyahat ederek bu sıkıntılı süreçten kurtulursunuz. Et yemeyen vejetaryenler ve hiçbir hayvansal ürün tüketmeyen veganlar için öncelikli tatil konsepti her şey dahil oteller olmalıdır. Böylece beslenme şeklinize uymayan yüzlerce restoran arasında size uygun bir taneyi aramak için harcayacağınız zamanı dinlenmek ve tatilin tadını çıkartmak için kullanabilirsiniz. Yıldızı az ya da ultra lüks her otelin açık büfesinde mutlaka beslenme tercihlerinize uygun çözümler bulabilirsiniz. Örneğin kahvaltılarda sınırsız olarak sunulan zeytin, domates, salatalık ve çeşitli yeşilliklerin yanında ıspanaklı ve patatesli hamur işi seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde atıştırmalık olarak sunulan pidelerde yine aynı şekilde içeriği sebze olanları tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinizde otelin sunduğu açık büfeden makarna, soğuk mezeler ve zeytinyağlılardan oluşan güzel bir tabak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yemeklerin başında duran otel görevlilerinden çorba, pilav gibi yemeklere et suyu ve tereyağı katılıp katılmadığını öğrenerek öğününüze bu yemekleri de katabilirsiniz. Yemek sonrası tatlı faslında ise vejetaryenler için sorun yokken veganlar sütlü tatlılardan uzak durarak meyve ve kuruyemişlerle bu ihtiyacı karşılayabilir.

Farklılıkların ülkesi Sri Lanka
Farklılıkların ülkesi Sri Lanka

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

Veganların kendini yalnız hissetmeyeceği tatil yerleri

Tatil için gideceğiniz yere karar verirken vegan dostu kentleri ya da otelleri seçmeniz işinizi kolaylaştırır. Ülke içerisinde bir seyahat düşünüyorsanız 2017'de Türkiye'nin ilk vegan festivalini gerçekleştiren Didim listenizde yer alabilir. Ayrıca Manavgat, Çeşme, Bodrum gibi tatil yerlerinde de vegan dostu oteller bulmanız mümkün. %100 vegan oteller için ise Sri Lanka ve İspanya'ya doğru açılmanız gerekebilir.

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

Tatilinizde mistik bir gezi yapmak isterseniz bir vegan olarak hiç zorlanmayacağınız Hindistan'ı tercih edebilirsiniz. Hindistan'da yer alan Palitana Kasabası dünyada yasal olarak vejetaryenliği benimsemiş tek bölge. Herhangi bir sebeple herhangi bir hayvanın öldürülmesine tümüyle karşılar ve et, yumurta satışı da yasak. Tayvan'ın başkenti Taipei farklı din ve kültürlere yönelik bir mutfak anlayışına sahip. Burada et ağırlıklı yemeklerin yanı sıra Budizm inancına bağlı olarak vegan yemekleri sunan restoranlar da var.

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Hindistanın mavi şehri Jodhpur
Hindistan'ın mavi şehri Jodhpur

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı olan Portland da vegan dostu şehirlerden. Üstelik burada sadece restoranların değil dövme stüdyolarına kadar birçok mekânın vegan dostu versiyonları var. Bu stüdyolarda kullanılan boyalarda hayvansal türevler bulunmuyor. Bir diğer seçeneğiniz ise İsrail'in ikinci büyük kenti Tel Aviv. Dünyanın en büyük vegan festivallerinden birine ev sahipliği yapan kent National Geographic'e göre dünyanın en iyi 10 sahil şehrinden biri. Bu şehirlerin yanı sıra Bali, Guatemala, Jamaika ve Belçika gibi daha birçok ülkede vegan dostu kentler ve kasabalar bulabilirsiniz.

Veganlar için tatilde hayatta kalma rehberi

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