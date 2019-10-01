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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Vatan savunmasını görmek için 'Nene Hatun'a akın ettiler
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.10.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Vatan savunmasını görmek için 'Nene Hatun'a akın ettiler

"93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında büyük mücadelelere, acılara, kahramanlıklara sahne olan bölgede oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, son 5 yılda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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Rus güçlerinin Erzurum ve Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu, acının, mücadelenin ve kahramanlığın yaşandığı yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, son 5 yılda vatan savunmasını yerinde görmek isteyen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yoğun mücadelelerin yaşandığı Aziziye 1- 2 ve Mecidiye tabyalarının yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, geçmişte bu bölgede yaşanan acı ve kahramanlıkların izlerini taşıyor.

Vatan savunmasını görmek için Nene Hatuna akın ettiler

Türk askerlerinin yanı sıra ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan Erzurum halkı ile "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" deyip çocuğunu beşikte bırakarak savaş alanına koşan Nene Hatun'un kahramanlığının yaşandığı Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, tarihi ve maneviyatı ziyaretçileri duygulandırıyor.

Vatan savunmasını görmek için Nene Hatuna akın ettiler

Yerli ve yabancı turistlerin yıl boyunca ziyaret ettiği ve misafirlerine geçmişte yaşanan acılar ile kahramanlıkları hissettiren Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, bünyesindeki kültür sokağı, kafeterya, lokanta, çay bahçesi ve silah sergi alanı ile son 5 yılda yarım milyon ziyaretçiyi konuk etti.

Vatan savunmasını görmek için Nene Hatuna akın ettiler

"5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın 2009'da milli park ilan edildiğini hatırlattı.

Vatan savunmasını görmek için Nene Hatuna akın ettiler

Halkın ellerindeki baltası, tüfeği, sopası ile bölgede yurt savunmasında önemli rol oynadığını ifade eden Yüksel, şöyle konuştu: "Son 5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi. Burası tarihimiz ve yurdumuzun savunması açısından önemli noktadır. İnsanlar, tarihsel geçmişini öğrenmek ve atalarının nasıl mücadele verdiğini yerinde görmek ve şahit olmak amacıyla parka ziyarette bulunuyor. Ziyaretçilerimiz parkta etkileniyor ve hüzünleniyor. Ziyaretçiler parkta hem tarihini öğreniyor hem de hüzünlenip daha fazla ziyaretçi oluşmasına neden oluyor."

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