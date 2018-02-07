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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat Haberleri'Van'ın Pamukkale'si' görenleri şaşkına çeviriyor
Seyahat 'Van'ın Pamukkale'si' görenleri şaşkına çeviriyor
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Sıradaki Haber: Âşıklar ülkesi: Fransa

Seyahat
AA
07.02.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

'Van'ın Pamukkale'si' görenleri şaşkına çeviriyor

Van'ın Başkale ilçesindeki travertenler, kış mevsiminde üzerinde oluşan buz tabakası ve sarkıtlarıyla ayrı güzelliğe büründü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkati çekiyor.

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Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede vatandaşların ziyaret ettiği travertenler, kış mevsiminde de bir bölümü buzla kaplı görüntüsü ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtlarıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor. Bazı vatandaşlar, travertenlerde şifalı olduğuna inanılan kükürtlü suya giriyor.

Vanın Pamukkalesi görenleri şaşkına çeviriyor

"Pamukkale'yi andıran travertenlerimiz var"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını ancak bu güzelliklerin terör nedeniyle tanıtımının yapılamadığını söyledi. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldıktan sonra turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki proje çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Öztürk, bölgenin gelişmesi için özel sektöre de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Vanın Pamukkalesi görenleri şaşkına çeviriyor
Vanın Pamukkalesi görenleri şaşkına çeviriyor

Öztürk, Karadeniz Bölgesi'nde yayla turizminin önemli olduğunu, benzer yaylaların bölgede de bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Terör, yayla turizmini geliştirme konusunda önümüzde engeldi. Allah izin verirse şimdi buralarda turistik tesisler açılırsa, bölge ekonomisine katkı sağlayacağız. İranlılar buraları görmeye gelmek istiyorlar. Van'ın bu açıdan büyük bir potansiyeli var. Arap turistler Karadeniz'e gidip yaylalarda serinlik, yeşillik görmek istiyor. Bizim de Denizli'nin Pamukkale'sini andıran travertenlerimiz var. Terör olmadığı dönemlerde buralar yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyormuş. Bölge terörden çok çekti. İnşallah huzurun gelmesiyle devlet buraları turizme kazandıracak."

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Beyaz cennetin antik havuzunda kaplıca keyfi O şehrimiz turist akınına uğradı...
'Beyaz cennet'in antik havuzunda kaplıca keyfi! O şehrimiz turist akınına uğradı...

 "Pamukkale'ye gidenler neden Başkale'ye gelmesin"?

Travertenleri görmeye gelen turistlere rehberlik eden vatandaşlardan Harun Özaras ise bölgenin mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi. Özaras, terör olaylarının yaşanmadığı dönemlerde bölgede turist yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Şu an sıcaklık sıfırın altında derecelerde ve ayaklarım sıcak suyun içinde, üşümüyorum. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz. Pamukkale'ye gidenler neden Başkale'ye gelmesin? İnsanların buraya ön yargılarından kurtularak gelmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Vanın Pamukkalesi görenleri şaşkına çeviriyor

Mahalle sakinlerinden Reşit Kaya da bölgeye huzurun gelmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını ancak ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.



55 bin lirayla 29 ülke 160 kenti gezdi

 

 

 

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