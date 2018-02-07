'Van'ın Pamukkale'si' görenleri şaşkına çeviriyor
Van'ın Başkale ilçesindeki travertenler, kış mevsiminde üzerinde oluşan buz tabakası ve sarkıtlarıyla ayrı güzelliğe büründü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkati çekiyor.
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede vatandaşların ziyaret ettiği travertenler, kış mevsiminde de bir bölümü buzla kaplı görüntüsü ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtlarıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor. Bazı vatandaşlar, travertenlerde şifalı olduğuna inanılan kükürtlü suya giriyor.
"Pamukkale'yi andıran travertenlerimiz var"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını ancak bu güzelliklerin terör nedeniyle tanıtımının yapılamadığını söyledi. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldıktan sonra turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki proje çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Öztürk, bölgenin gelişmesi için özel sektöre de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Öztürk, Karadeniz Bölgesi'nde yayla turizminin önemli olduğunu, benzer yaylaların bölgede de bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Terör, yayla turizmini geliştirme konusunda önümüzde engeldi. Allah izin verirse şimdi buralarda turistik tesisler açılırsa, bölge ekonomisine katkı sağlayacağız. İranlılar buraları görmeye gelmek istiyorlar. Van'ın bu açıdan büyük bir potansiyeli var. Arap turistler Karadeniz'e gidip yaylalarda serinlik, yeşillik görmek istiyor. Bizim de Denizli'nin Pamukkale'sini andıran travertenlerimiz var. Terör olmadığı dönemlerde buralar yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyormuş. Bölge terörden çok çekti. İnşallah huzurun gelmesiyle devlet buraları turizme kazandıracak."
"Pamukkale'ye gidenler neden Başkale'ye gelmesin"?
Travertenleri görmeye gelen turistlere rehberlik eden vatandaşlardan Harun Özaras ise bölgenin mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi. Özaras, terör olaylarının yaşanmadığı dönemlerde bölgede turist yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Şu an sıcaklık sıfırın altında derecelerde ve ayaklarım sıcak suyun içinde, üşümüyorum. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz. Pamukkale'ye gidenler neden Başkale'ye gelmesin? İnsanların buraya ön yargılarından kurtularak gelmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Mahalle sakinlerinden Reşit Kaya da bölgeye huzurun gelmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını ancak ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.
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