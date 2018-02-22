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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Van'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler
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Seyahat
Hürriyet Haber
22.02.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Van'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van, bilinen tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Urartu, Ermeni ve Selçuklu medeniyetlerine ait günümüze ulaşan onlarca eseri barındıran şehre dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

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Van, geçmiş zamanlardan beri birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Bu izleri görmek isteyen birçok turist de Van’ı ilk durakları yapıyorlar. Bu tarihi merkezde hala arkeolojik kazılarla bilinmeyen birçok tarihi eser gün yüzüne çıkıyor. Peki, tarihin izlerini taşıyan ve bu kadar tarihi eser olan Van’da nereler gezilmeli? Pek çok tarihi eserden 5 tanesini sizler için derledik.

Hoşap Kalesi

Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşuyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmış. İç kale giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Mahmudi Süleyman Bey tarafından, H. 1052 (1643) tarihinde yaptırılmış. Dış kale surları arazinin yapısına göre şekillenmiş doğu, kuzey ve batıdan dolanan surlarla çevreleniyor. Surları destekleyen burçlardan bazıları günümüze gelmiş. Dış kalenin kuzeydoğusunda bir gözetleme kulesi yer alıyor. İçerisinde bugün bir cami kalıntısı ile köy evleri mevcut. İçerisinde Mahmudi Sarayı olarak nitelenen kompleks yapılar yer alıyor. Bunlar kalenin güney tarafında sıralanıyorlar. 19. yüzyıl ortalarında terk edilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiş. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir. Peki buraya ulaşım nasıl sağlanıyor? Onun cevabı ise; Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Hoşap (Güzelsu)'da yer almakta. Hoşap, Van'a 60 kilometre, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Vanın Pamukkalesi görenleri şaşkına çeviriyor
'Van'ın Pamukkale'si' görenleri şaşkına çeviriyor

Vana gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

Akdamar Kilisesi

Kilise, mimarisi yanında dış cephelerindeki figürlü taş plastiği ile dikkat çekiyor. Plan bakımından merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca biçimli haç plana sahip… Orta mekân yüksek kasnaklı, içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülü... Kubbenin yüksek tutulması kilisedeki dikey etkiyi açıkça ortaya koymakta. Kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Bunun yanında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunuyor. Yunus Peygamber’in denize atılması, Hz. Meryem ve kucağında İsa, Adem ile Havva'nın Cennet'ten kovulması, Hz. Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, Aslan ininde Daniel sahneleri bunların başlıcaları. Dört yöndeki alınlıklarda İncil yazarları boydan tasvir edilmiş. Manastır topluluğunun tarihi 9. yüzyıla kadar inmekte. Daha sonra 1462'de yenilenen kilise, 1703'teki depremde zarar gördüğünden 1712-1720 tarihleri arasında tekrar onarım geçirmiş.

Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti
Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti!

Vana gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

St. Thomas Manastırı (Altınsaç Kilisesi)

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Köyünün 5 kilometre kuzey batısında, Beleko Dağı’nın kuzey doğusundaki varis körfezine bakan bir tepe üzerinde aziz Thomas'a kutsal eşyaların korunması amacıyla inşa edilen kilisenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1581 yılında başrahip Kirakos tarafından yaptırıldığı bildiriliyor.

Vana gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

Erciş Anonim (Zortul) Kümbet

İki katlı olarak yapılmış, kare bir kaide üzerine dıştan on iki köşeli ve içten daire planlı bir gövde oturtulmuştur. Erciş ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta.

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Şimdi tam zamanı: Akdamar
Şimdi tam zamanı: Akdamar

Vana gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

Halime Hatun Kümbeti

Van'nın Gevaş ilçesinin kuzeyinde Van Tatvan kara yolunun hemen kenarında yer alan kümbet, giriş kapısı üzerindeki yazıta göre, Melik İzettin Şir tarafından 1335 yılında hayatını kaybeden Halime Hatun adına yaptırılmış.

Vana gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler

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