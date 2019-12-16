Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi (YYÃœ) ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n UNESCO Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Listesi'ne dahil edilmesi iÃ§in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yaptÄ±.





Van kahvaltÄ±sÄ± UNESCO'yla dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±lacak

BÃ¶lgedeki yaylalarda yetiÅŸen bitkilerle yapÄ±lan "otlu peynir", un, tereyaÄŸÄ± ve yumurta karÄ±ÅŸÄ±mÄ±yla hazÄ±rlanan "murtuÄŸa", kavut, kavurmalÄ± yumurta, cacÄ±k, sÃ¼t kaymaÄŸÄ± ve karakovan balÄ± gibi farklÄ± Ã¼rÃ¼nlerle kentin marka deÄŸeri olan Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

2014'te 51 bin 793 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla "dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k kahvaltÄ± sofrasÄ±" rekorunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Van'da, ÅŸimdi de Van kahvaltÄ±sÄ± iÃ§in UNESCO sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±. LavaÅŸ ekmek ve Van Ã§Ã¶reÄŸiyle sunulan kahvaltÄ±nÄ±n UNESCO Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Listesi'ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in Van YYÃœ ile Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri baÅŸvuru yaptÄ±.

Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ± diÄŸer kahvaltÄ±lardan ayÄ±rt eden Ã¶zellik

YYÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Hamdullah Åževli, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åževli, Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ± diÄŸer kahvaltÄ± Ã§eÅŸitlerinden ayÄ±rt eden en belirgin Ã¶zelliÄŸinin kentteki yaylalarda ve daÄŸ eteklerinde yetiÅŸen endemik bitki tÃ¼rleri ve bu yaylalarda beslenen hayvanlardan elde edilen sÃ¼tle yapÄ±lan otlu peynir olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede yetiÅŸen hayvanÄ±n etinden yapÄ±lan kavurma, karakovan balÄ± ve tereyaÄŸÄ±, kaymak, cacÄ±k gibi Ã¼rÃ¼nlerin de doÄŸal yÃ¶ntemlerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Åževli, kahvaltÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de aynÄ± canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devam ettiÄŸini aktardÄ±.

"GeÃ§miÅŸte sÃ¼t evleriyle baÅŸlayan bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ devam ettirmek istiyoruz"

Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n UNESCO Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Listesi'ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nÄ± anlatan Åževli, ÅŸunlarÄ± kaydetti

"UNESCO bizden Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼rlerini sormuyor, bunun kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ soruyor. Biz de UNECSO'ya Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle mÃ¼racaatÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Bu Ã§alÄ±ÅŸma hem ilimiz hem de bÃ¶lgemiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir kazanÄ±m olacak. Van denince akla kahvaltÄ±sÄ± ve kedisi geliyor. Van, turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan da ciddi anlamda bir potansiyele sahip. Eskilere dayanan kahvaltÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de devam ediyor. Sabah erkenden iÅŸe gidenlerin bazÄ±larÄ± fÄ±rÄ±nlardan ekmek, Ã§Ã¶rek, bazÄ±larÄ± da kahvaltÄ±cÄ±lardan tereyaÄŸÄ±, cacÄ±k, peynir alarak bir sehpa etrafÄ±nda taburelere oturup kahvaltÄ±larÄ±nÄ± yapÄ±yor. KadÄ±nlar da aynÄ± ÅŸekilde kÄ±ÅŸÄ±n evlerde, yazÄ±n da bahÃ§elerde toplanÄ±p beraber kahvaltÄ± yapÄ±yor. GeÃ§miÅŸte sÃ¼t evleriyle baÅŸlayan bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ devam ettirmek istiyoruz."

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"KahvaltÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± gerekiyor."

YYÃœ Turizm FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Elvan Ocak da Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m aÅŸamalarÄ±nÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle kayÄ±t altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Guinness Rekorlar KitabÄ±'na giren kahvaltÄ±nÄ±n dÃ¼nyada da bilindiÄŸini belirten Ocak, "Van kahvaltÄ±sÄ± Ã¶nemli bir yere sahip. Hem yurt dÄ±ÅŸÄ± hem de TÃ¼rkiye'deki birÃ§ok ilde Van kahvaltÄ± salonlarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n korunmasÄ± gerekiyor. Toplu halde kahvaltÄ± yapma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ her yerde yaygÄ±n deÄŸil. GÃ¼n geÃ§tikÃ§e de bu kÃ¼ltÃ¼r unutuluyor. Hedefimiz, mutfaklarda keyifle hazÄ±rlanan kahvaltÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaÅŸatmak." ifadelerini kullandÄ±.





Ã‡alÄ±ÅŸma esnafÄ± sevindirdi

KahvaltÄ± salonu iÅŸletmecisi Fariz GÃ¼l, Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada tanÄ±nmasÄ±yla ilgili yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± anlamlÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel bir deÄŸer olduÄŸunu dile getiren GÃ¼l, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "KahvaltÄ±yÄ± sadece bir yiyecek iÃ§ecek unsuru olarak deÄŸil, kÃ¼ltÃ¼rel bir miras olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. KahvaltÄ±mÄ±zÄ±n UNESCO listesine dahil edilmesi iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru bizi mutlu etti. KahvaltÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± platformda yer alÄ±yor olmasÄ± ilimiz iÃ§in gÃ¼zel olur. KahvaltÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesi, tanÄ±tÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi bir giriÅŸim olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

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