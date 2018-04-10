Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği "Çarpanak Adası"
Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Çarpanak adasına gitmenin şimdi tam zamanı. İşte size Çarpanak Adası...
Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. ,
Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist, fotoğrafçı ve doğasever tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor.
Fotoğraflar: AA
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