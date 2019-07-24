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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Van Gölü'ndeki batık gemi için dalış yaptılar
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.07.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Van Gölü'ndeki batık gemi için dalış yaptılar

Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmaları sırasında bulunan batık geminin tanıtılması amacıyla, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalış gerçekleştirildi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol ve dernek üyeleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Van Gölü'ne daldı.

Van Gölündeki batık gemi için dalış yaptılar


Dalgıçlar, gölün zeminindeki batık gemi ile mikrobiyalitlerin fotoğraf ve görüntülerini çekti. Masmavi suyu ve Akdeniz bölgesini aratmayan sahilleriyle tanınan Van Gölü'nün, dalış turizminde de gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Van Gölündeki batık gemi için dalış yaptılar


"Van Gölü birçok gizemi barındırıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Akkuş, 800 bin yıllık tarihe sahip Van Gölü'nde 100 yıl öncesine kadar onlarca yelkenli teknenin bulunduğunu söyledi. Gölün 3 bin 712 kilometre karelik yüzey alanı ile adeta bir denizi andırdığını belirten Akkuş, şunları anlattı: "Geçmiş uygarlıklar Van Gölü'nü 'yukarıdaki deniz' olarak adlandırmış. Böyle bir gölü dalış turizmi açısından kullanamıyoruz. Van Gölü, içinde birçok gizemi barındırıyor. Bu sırlardan biri, bugün dalış yaptığımız Van Gölü'nün altındaki 41 metrelik devasa Rus gemisi. Bu gemiyi dernek başkanı Cumali Birol'dan öğrendik. Gemi adeta dün yapılmış gibi duruyor. Ülkenin başka yerlerinde dalış turizmini canlı tutmak için tank ve gemiler batırılıyor. Bizim buradaki değerleri tanıtmamız gerekiyor."

Van Gölündeki batık gemi için dalış yaptılar


Dalış turizmini canlandırmak için batık gemi ve mikrobiyalitlerin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, bu kapsamda yürütülecek çalışmalarla binlerce insanın dalış yapmak için bölgeye geleceğini söyledi.

Van Gölündeki batık gemi için dalış yaptılar

 

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