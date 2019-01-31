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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl
Seyahat
Anadolu Ajansı
31.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda, başta flamingo olmak üzere uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür yaşam alanı buluyor.

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Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda, başta flamingo olmak üzere uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür yaşam alanı buluyor. Bazı kuş türlerinin Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü Havzası, kuş türü ve popülasyonu bakımından da dikkati çekiyor.

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl


Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 234'ünün yaşam alanı bulduğu havza, kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalarını tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Son zamanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sulak alanlarda kuşların sıkıntılarla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için çalışmalar yürütüyor. Birçok türün aynı anda bir arada görülebildiği havza, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havzada gerçekleştirilen kuş aktiviteleri ve diğer çalışmalar sonucunda önemli bir bilinç oluştuğunu söyledi.

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl


"Kaçak avcılık azalınca kuş sayısı arttı"

Yaban hayatına karşı duyarlılığın artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Adızel, "Gerçekten Van Gölü Havzası'ndaki bütün sulak alanlarda yaban hayatına karşı olumlu bir çevre bilinci gelişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri, çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu nedenle kaçak avcılık önemli oranda azaldı. Bunun neticesinde gerçekten havzadaki kuşlarda önemli ve gözle görülebilir bir artış söz konusu." dedi. Kuş popülasyonunda yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirten Adızel, şöyle devam etti:

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl


"Artık insanlarımız, kuşlara, doğaya çok daha bilinçli ve koruyucu bir gözle bakıyor. Dünyada nesli tükenmekte olan bazı kuş türleri de havzada var. Bu havza dünyada kuşlar için çok önemli bir alan. Örneğin dikkuyruk, dünyada nüfusu hızla azalan bir yaban ördeği türüdür. Kışı Burdur Gölü'nde geçirip bahar aylarında da bütün Anadolu'ya yayılan bir türdür. Yaptığımız çalışmalar sonucunda insanları ve kamuyu bilinçlendirme hususunda olumlu sonuçlar elde ediyoruz ve gerçekten bu türün yaşadığı ve ürediği bölgeleri de hızla koruma altına alıyoruz. Bu da olumlu bir gelişme olarak da yansıyor."

Van Gölü havzası su kuşlarıyla cıvıl cıvıl


Adızel, şimdiye kadar birebir görüntüledikleri en az 234 kuş türünün havzada yaşadığını vurgulayarak, "Hem tür sayısı, hem de bu türlerin bazılarının popülasyonunun yüksek olması havzayı çok önemli kılıyor." diye konuştu.

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