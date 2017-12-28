Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Riquewihr, Colmar'dan sadece 7 km uzaklıkta olup, Ribeauvillé, Hunawihr, Eguisheim veya Kaysersberg gibi diğer ünlü Alsace kasabalarına birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor. Riquewihr’e yaklaştıkça üzüm bağları da çoğalıyor, şehre girişimizin yaklaştığını da haber veriyordu.







Şehir diyorum çünkü yerlileri Riquewihr’e köy denmesinden pek hoşlanmıyor. Yol üzerinde sağımıza solumuza baktıkça yamaçlara konumlanmış onlarca Riquewihr şehri daha var. "Kim bilir hepsi ne kadar güzeldir" deyip şimdilik hedef rota olan Riquewihr’e doğru sokuluverdik. Etkileyici surlarla çevrili Riquewihr, Vosges dağları ve Alsace'daki ünlü üzüm bağları arasına gizlenmiş romantik bir ortaçağ şehri tanımının tam hakkını veriyordu. Boşuna "Fransa'nın 100 güzel şehri arasında yerini almamış" diyorum.









Burası küçük bir kasaba ama her sokağı keşfedilecek pek çok detayla dolu. Öncelikle çevresindeki tüm üzüm bağlarını gezebilmek için turistik bir tren ile üzüm bağı turuna çıktık.









Alsace bölgesinin en iyi şarapları bu bağlarda yetişiyormuş. Riquewihr‘in az yağış alması, rüzgardan korunmuş olması üzümlerin yavaş yavaş uzamasını sağlarken karmaşık ve etkileyici aromalara neden oluyormuş. Alsace'in ünlü üzüm çeşitleri Riesling, Pinot Gris , Muscat, Gewurztraminer gibi çeşitlerin tümü bu bağlarda yetişiyor. Ayrıca Sylvaner, Auxerrois ve Pinot Blanc gibi üzümler de var.









Burada her şarap üreticisinin kendine özel şarap karışımı tarifi var. Rue du Général de Gaulle caddesi boyunca 1500 ve 1650 yılları arasında inşa edilmiş, cumbalarından çiçekler sarkan, yarı ahşap, kemerli kapılarıyla pek çok evle karşılaştık. Bu evlerin neredeyse her birinin altında farklı bir şarap üreticisinin mahzeni var. Bu şarap evlerine yerel şarapların tadına bakabilir ve dilediklerinizi satın alabilirsiniz.









Riquewihr’de Mutlaka Görmeniz Gerekenler



1291'de Horbourg Efendileri tarafından inşa edilmiş Riquewihr’i çevreleyen surlara bayılacaksınız.Arnavut kaldırımlı ve yarı ahşap evlerle dolu olan Rue du Général de Gaulle caddesi ve ona açılan tüm yan sokakları görmelisiniz. Her biri büyüleyici bir arka bahçeye sahip.









1291 yılında inşa edilen Dolder Kulesi kasabanın ikonik yapılarından. 4 katlı olan kulede saldırılara karşı kasabayı korumak için alarm çalan ve kapıları kapatan bekçinin evi ve diğer 3 katta da Riquewihr' 12'den 17. yüzyıla kadar evrimini göreceğiniz Dolder Müzesi var.









Alsace bölgesinin ünlü bir şarap üreticisi olan Hugel’in tadım ve satış mağazasına mutlaka uğrayın. Bir tavsiye daha Dopff et Irion. Biz Vins Fritsch Viticulteur isimli üreticinde tüm üzüm çeşitlerinden oluşan bir set şarap satın almıştık.



Meraklısıysanız şehrin eskileri nasıl iletişim kurar, neler kullanırmış hepsini Le Château des Wurtemberg binasında konuşlanmış olan Musee de la Communication en Alsace‘da bulabilirsiniz.









Burada gurme bir yemek için Michelin yıldızlı La Table de Gourmet’e tercih edebilirsiniz. Alsace mutfağından choucroute deneyebilirsiniz.



Tam ana caddede tipik bir winestube deneyimi için Winstub au Tire Bouchon’da şarabınızı yudumlayabilirsiniz.



Riquewihr’e özel makaronları da denemeden dönmeyin.



Fotoğraflar: Sevda Serbest











"Sıklıkla seyahat et, kaybolmak kendini bulmana yardım edecek"