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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatÜzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr
Seyahat Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr
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Seyahat
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik
28.12.2017 - 11:14| Son Güncelleme:

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Fransa’nın Alsace bölgesinin en popüler durağı olan Colmar’a gitmeden önce Instagram’da takipçilerimden buraya dair önerilerini benimle paylaşmalarını istedim. Elbette bir sürü öneri geldi. Çoğu Colmar ile ilgili olan bu önerilerin içinden bir tanesi ‘’Colmar’a gelmişken Riquewihr’i görmeden dönerseniz hata edersiniz’’ oldu. Biraz araştırınca hem mesafe olarak Colmar’a çok yakın olduğunu hem de masalsı dokusunun Colmar’dan çok daha etkileyici olduğunu gördüm. Böylece Colmar rotasına Riquewihr’i de ekleyiverdim. Sonrasında iyi ki rotamı değiştirmişim dedim. Her şeyde olduğu gibi hayat karşılıklı paylaştıkça daha güzel… İşte size Riquewihr gezi rehberi...
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Riquewihr, Colmar'dan sadece 7 km uzaklıkta olup, Ribeauvillé, Hunawihr, Eguisheim veya Kaysersberg gibi diğer ünlü Alsace kasabalarına birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor. Riquewihr’e yaklaştıkça üzüm bağları da çoğalıyor, şehre girişimizin yaklaştığını da haber veriyordu.

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Şehir diyorum çünkü yerlileri Riquewihr’e köy denmesinden pek hoşlanmıyor.  Yol üzerinde sağımıza solumuza baktıkça yamaçlara konumlanmış onlarca Riquewihr şehri daha var. "Kim bilir hepsi ne kadar güzeldir" deyip şimdilik hedef rota olan Riquewihr’e doğru sokuluverdik. Etkileyici surlarla çevrili Riquewihr,  Vosges dağları ve Alsace'daki ünlü üzüm bağları arasına gizlenmiş romantik bir ortaçağ şehri tanımının tam hakkını veriyordu. Boşuna "Fransa'nın 100 güzel şehri arasında yerini almamış" diyorum.

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr
Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Burası küçük bir kasaba ama her sokağı keşfedilecek pek çok detayla dolu. Öncelikle çevresindeki tüm üzüm bağlarını gezebilmek için turistik bir tren ile üzüm bağı turuna çıktık.

Avrupa’nın en renkli seyahat molası: Strasbourg
Avrupa’nın en renkli seyahat molası: Strasbourg



Alsace bölgesinin en iyi şarapları bu bağlarda yetişiyormuş. Riquewihr‘in az yağış alması, rüzgardan korunmuş olması üzümlerin yavaş yavaş uzamasını sağlarken karmaşık ve etkileyici aromalara neden oluyormuş. Alsace'in ünlü üzüm çeşitleri Riesling, Pinot Gris , Muscat, Gewurztraminer gibi çeşitlerin tümü  bu bağlarda yetişiyor. Ayrıca Sylvaner, Auxerrois ve Pinot Blanc gibi üzümler de var.

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr


Burada her şarap üreticisinin kendine özel şarap karışımı tarifi var. Rue du Général de Gaulle caddesi boyunca 1500 ve 1650 yılları arasında inşa edilmiş, cumbalarından çiçekler sarkan, yarı ahşap, kemerli kapılarıyla pek çok evle karşılaştık. Bu evlerin neredeyse her birinin altında farklı bir şarap üreticisinin mahzeni var. Bu şarap evlerine yerel şarapların tadına bakabilir ve dilediklerinizi satın alabilirsiniz.

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr
Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Riquewihr’de Mutlaka Görmeniz Gerekenler

1291'de Horbourg Efendileri tarafından inşa edilmiş Riquewihr’i çevreleyen surlara bayılacaksınız.Arnavut kaldırımlı ve yarı ahşap evlerle dolu olan Rue du Général de Gaulle caddesi ve ona açılan tüm yan sokakları görmelisiniz. Her biri büyüleyici bir arka bahçeye sahip.

Fransada az bilinen 10 nefis yer
Fransa'da az bilinen 10 nefis yer



1291 yılında inşa edilen Dolder Kulesi kasabanın ikonik yapılarından. 4 katlı olan kulede saldırılara karşı kasabayı korumak için alarm çalan ve kapıları kapatan bekçinin evi ve diğer 3 katta da Riquewihr' 12'den 17. yüzyıla kadar evrimini göreceğiniz Dolder Müzesi var.

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr


Alsace bölgesinin ünlü bir şarap üreticisi olan Hugel’in tadım ve satış mağazasına mutlaka uğrayın. Bir tavsiye daha Dopff et Irion. Biz Vins Fritsch Viticulteur isimli üreticinde tüm üzüm çeşitlerinden oluşan bir set şarap satın almıştık.

Meraklısıysanız şehrin eskileri nasıl iletişim kurar, neler kullanırmış hepsini Le Château des Wurtemberg binasında konuşlanmış olan Musee de la Communication en Alsace‘da bulabilirsiniz.

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Avrupanın az bilinen sekiz muhteşem yeri
Avrupa'nın az bilinen sekiz muhteşem yeri



Burada gurme bir yemek için Michelin yıldızlı La Table de Gourmet’e tercih edebilirsiniz. Alsace mutfağından choucroute deneyebilirsiniz.

Tam ana caddede tipik bir winestube deneyimi için Winstub au Tire Bouchon’da şarabınızı yudumlayabilirsiniz.

Riquewihr’e özel makaronları da denemeden dönmeyin.

Fotoğraflar: Sevda Serbest




"Sıklıkla seyahat et, kaybolmak kendini bulmana yardım edecek"

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