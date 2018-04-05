Üzerinden geçilmesi cesaret isteyen dünyanın en dik köprüsü
Japonya'daki Eshima Ohashi köprüsü Matsue ve Sakaiminato şehirlerini birbirine bağlayan Nakaumi gölü üzerinde bulunuyor. Dünyanın “en” lerinden birisi olma özelliğini taşıyan köprü görenleri hayrete düşürüyor...
Eğimi konusunda rakibi olmayan bu köprü dünyanın en büyük 3. köprüsü ünvanına sahip. Köprüye halk arasında Roller Coaster köprüsü de deniyor.
Köprünün bu derece eğik olmasının sebebi altından büyük gemilerin geçmesini sağlama fikri yatıyor. “Neden asma köprü yapmamışlar?” şeklinde soru kafanıza takıldıysa bunun nedeni mesafenin asma köprü için fazla uzun olması.
Köprü 1,7 km uzunluğunda. Yapısında beton kullanılan köprünün ve yolun genişliği 11,4 metre. Köprü bir gidiş, bir geliş olmak üzere sadece iki şeritten ibaret.
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