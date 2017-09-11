Uzaydaki 'Büyük Kırmızı Leke' dünyadan büyük!

Juno uzay aracı tarafından çekilen Büyük Kırmızı Leke’nin fotoğrafları, fırtının büyüklüğünü ve renklerini gözler önüne seriyor. 16 bin kilometre çapındaki Büyük Kırmızı Leke, Dünya’dan daha büyük.

Uzay aracı tarafından kaydedilen verilerin analizinin zaman alacağı belirtiliyor, ancak araştırmacılar fırtınaya neyin neden olduğunu bulmayı umuyorlar.









Araştırmacı Scott Bolton “Yüzlerce yıldır bilim insanları Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi'ni gözlemliyor, merak ediyor ve onun hakkında teoriler geliştiriyordu” dedi. “Şimdi elimizde bu zamana kadarki en iyi fotoğraflar var”.

Büyük Kırmızı Leke’nin 1830’dan beri gözlemlendiği ve muhtemelen 350 yıldan uzun bir süredir var olduğu belirtiliyor.



NASA'nın uzay aracı Juno



Fotoğraflar: NASA

Kaynak: BBC



