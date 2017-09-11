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Seyahat

Uzaydaki 'Büyük Kırmızı Leke' dünyadan büyük!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iki yüzyıldır gizemi çözülmeye çalışılan ve 'Büyük Kırmızı Leke' olarak bilinen, Jüpiter gezegenindeki fırtınanın şimdiye kadarki en detaylı fotoğraflarını paylaştı.

Hürriyet Haber
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Juno uzay aracı tarafından çekilen Büyük Kırmızı Leke’nin fotoğrafları, fırtının büyüklüğünü ve renklerini gözler önüne seriyor. 16 bin kilometre çapındaki Büyük Kırmızı Leke, Dünya’dan daha büyük.

Uzaydaki Büyük Kırmızı Leke dünyadan büyük

Uzay aracı tarafından kaydedilen verilerin analizinin zaman alacağı belirtiliyor, ancak araştırmacılar fırtınaya neyin neden olduğunu bulmayı umuyorlar.

Uzaydaki Büyük Kırmızı Leke dünyadan büyük

Araştırmacı Scott Bolton “Yüzlerce yıldır bilim insanları Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi'ni gözlemliyor, merak ediyor ve onun hakkında teoriler geliştiriyordu” dedi. “Şimdi elimizde bu zamana kadarki en iyi fotoğraflar var”.

 Uzaydaki Büyük Kırmızı Leke dünyadan büyük

Büyük Kırmızı Leke’nin 1830’dan beri gözlemlendiği ve muhtemelen 350 yıldan uzun bir süredir var olduğu belirtiliyor.

 Uzaydaki Büyük Kırmızı Leke dünyadan büyük
NASA'nın uzay aracı Juno

Fotoğraflar: NASA
Kaynak: BBC

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Kaynak: Hürriyet Haber

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