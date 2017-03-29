Uzak Doğu'nun Vegas'ı: Makao

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıUzak Doğu'nun Vegas'ı: Makao
GeriSerhat SARISÖZEN Uzak Doğu'nun Vegas'ı: Makao
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Serhat SARISÖZEN
29.03.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Uzak Doğu'nun Vegas'ı: Makao

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Uzak Doğu'nun Vegas'ı: Makao

Tıpkı Hong Kong gibi özel statüye sahip ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao, ana karaya birleşik bir bölgeye sahip değil; tek adadan oluşuyor. Ayrıca Makao, Çin'e bağlı özerk bir bölge olmadığından, aksine özel yönetim bölgesi olduğundan buraya seyahat etmek için vizeye gerek yok. Ben de Çin vizem olmadan Makao seyahatime başladım. İşte size Makao gezi rehberi...

Tıpkı Hong Kong gibi özel statüye sahip ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao, Hong Kong’dan farklı olarak Kowloon benzeri ana karaya birleşik bir bölgeye sahip değil; tek adadan oluşuyor. 'Özel yönetim bölgesi' ve 'özerklik' birbirinden farklı kavramlar. Örneğin Tibet, Uygur, İç Moğolistan Çin'e bağlı özerk bölgelerden, bu sebeple buralara seyahat etmek için Çin vizesi alınması gerekiyor. Ayrıca bu bölgeler kendi para birimlerine sahip değil, Çin Yuanı kullanılıyor. Buna karşın bir 'özel yönetim bölgesi' olarak Makao’ya gitmek için vize alınması gerekmiyor. Nitekim Makao kendi para birimine de sahip.

 

Efsaneler ülkesi: Çin
Efsaneler ülkesi: Çin

 

Her ne kadar Türkiye’den direkt uçuşlar olmasa da uluslararası bir havalimanı olan Makao, Hong Kong ve Çin’den feribotla ulaşılan bir ada. TurboJet Feribotunu kullanarak yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Hong Kong'dan Makao'ya ulaştıktan sonra karşımıza ilk Fisherman's Wharf çıkıyor. İçinde aktif volkan evi, lunapark ve restoranlar olan Fisherman's Wharf bir tema parkı.

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Makao, ticari liman olma özelliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir kumar cenneti. Hong Kong’da ve Çin’de kumarın yasak olmasını avantaja çeviren Makao'ya geldiğinizde en çok göze çarpan yapıların birçoğu devasa kumarhaneler. Nitekim şehrin en göze çarpan binası Grand Lisboa (Casino Lisboa). Bu binanın ilginç mimarisi kumarla uzaktan yakından ilgisi olmayanları da kendine çekiyor. Altın rengi dış cephesi zeminden itibaren şişkinleşen gövdesiyle bu dev bina otel olarak da kullanılıyor.

 

36 saatte Makao
36 saatte Makao

 

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Makao, 1557 yılında Portekizliler tarafından bir Uzak Doğu ticaret üssü olarak kurulduktan sonra 1999 yılına kadar Portekiz hâkimiyetinde kalmış, Portekiz tarafından atanan valiler tarafından yönetilmiş. Bu yönüyle Hong Kong'la Makao'nun idari kaderi birbirine benzemiş. İngiliz hâkimiyetinde kalan Hong Kong daha Anglo-Amerikan bir tarzda gelişirken Makao Portekiz etkisi altında kalarak gelişmiş. Öyle ki Makao'nun ana meydanı, kaldırımları hatta pastanelerde satılan tatlıları dahi Portekiz esintisi taşımaktadır.

Uzak Doğunun Vegası: Makao

600 bin civarı nüfusa sahip olan Makao'ya gelen turist sayısı nüfusunun yaklaşık 10 katı, yani 5 milyonun üstünde. Şehre gelen turist sayısının yüksekliği turizm gelirlerine de doğrudan yansıyor. Bu rakamları ister istemez Türkiye'yle karşılaştırıyor, Türkiye'ye gelen turist sayısını nüfusa orantılıyor ve Makao'nun yakaladığı benzer başarının Türkiye'de gerçekleşmesi durumunda neler olabileceğini düşünerek Makao'daki gezime başlıyorum. (Bu arada turistlerin önemli bir kısmını kumar için şehre gelenlerden oluştuğunu da hemen belirtelim.)

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Nemli ve sıcak bir mevsime sahip olan Makao'da mayıs - eylül arasında dışarıda gezinmek oldukça bunaltıcı. Eylülden sonra sıcaklıklar düşmeye başlıyor, bu yüzden ekim ayı ziyaret etmek için en uygun zaman.

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Kendine ait parası olan Makao'da Hong Kong doları da kullanılmakla birlikte, Hong Kong'da Makao doları ödeme aracı olarak kabul edilmiyor. Makao Pataca'sı, para değeri olarak Hong Kong Doları'na sabitlenmiş. Yani 1 Pataca = 1 Hong Kong Doları.

 

36
Dünyanın en fotojenik 10 ülkesi
Dünyanın en fotojenik 10 ülkesi

 

Şehrin ana meydanı Largo do Senado (Senado Square), burada yer alan çeşit çeşit dükkân her gün çok sayıda turistle dolup taşıyor. Etrafı Barok tarzda binalarla çevrili bu ferah meydanda gezinirken Uzak Doğu'da olduğunuzu unutsanız ve etrafta bu kadar Uzak Doğulu olmasa kendinizi muhtemelen Portekiz'de zannedebilirsiniz. Çünkü Makoa'da hemen göze çarpan bir Akdeniz esintisi var; bu yönüyle Makao, Doğu ve Batı'nın bir sentezi. Antikacılar, kıyafet dükkânları, küçük atıştırmalıklar satan yerler ve mücevher dükkânları Senado'nun dar sokaklarında sıralanıyor.

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Başta Portekiz sömürgesi olsa da nüfusun sadece %1'i Portekizli, kalan %99'u Çinli. En yaygın dil Çince olsa da Portekizce Makao'ya özgü bir değişiklik geçirerek Makao Portekizcesi olarak ifade ediliyor. Portekizliler buraya kendi kiliselerini yapsalar da en yaygın din Budizm. Portekiz'de en bilinen kilise 17. yüzyıldan kalma bir Cizvit kilisesi olan St.Paul, günümüze kadar ayakta kalmayı başaramasa da kiliseden geriye kalanlar (Ruins of St.Paul’s) için turistler akın akın bölgeye gidiyor. Dik merdivenlerden çıktıktan sonra sizi kilisenin ayakta kalan 27 metre uzunluktaki ön cephesi karşılıyor. Diğer kısımları 1835'te çıkan yangında yok olan kilisenin ön cephesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Kiliseden geriye başka hiçbir şey kalmamış. Kilisenin bu ön cephesinde Doğu ve Batı'ya ait semboller bir arada bulunuyor.

Uzak Doğunun Vegası: Makao

Portekiz'in sömürgesi olan Macao'da gezinirken tam olarak neyin sömürüldüğünü anlamakta güçlük çektim. Çünkü Macao, sömürülmekten yeni çıkmış bir şehir gibi gözükmüyordu. Aksine Portekizliler burada bir medeniyet yaratmış. Üstelik buradaki insanlar mutlu, zengin ve halinden hiç de şikayetçi değil. Birkaç günlük süre içinde yukarıda anlattığım sınırlı sayıdaki yerini görebildiğim Macao'ya tekrar gitmeyi ve ilerleyen yıllarda Çin'in bu 'eski sömürge' şehirde yeni başka ne yaptığını görmeyi merakla bekliyorum.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı