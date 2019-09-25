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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.09.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

Çin ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'yi tercih eden turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Türkiye, Uzak Doğu pazarına da etkili şekilde açıldı.Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'yi hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etti. Bu kapsamda düzenlenen konserler ve Türk kültürünü yansıtan gezici sergilerle Türkiye'nin tanınırlığı sağlanırken, kolay ulaşılabilirlik adına haftalık uçuş sayısını artırma çalışmaları da hayata geçirildi.

Uzak Doğulu turistin Türkiyeye ilgisi artıyor

Bakanlığın öngörülerine göre, 2018'de 450 bin olan Çinli turist sayısı bu yıl 600 bine, geçen yıl 86 bin olan Japon turist sayısı ise bu yıl 110 bine çıkacak.2023 için Çinli turistte 2 milyonu, Japon turistte ise 750 bini hedefleyen Türkiye, bunun için haftalık uçak seferi sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor. Uzak Doğu mutfağına yer verilen lokanta ve otel sayısının artırılması, özellikle Çinli turistlerin ödeme sistemlerinin yıl sonuna kadar Türkiye'de devreye girmesi ve turistik yerlere dillerine uygun yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi Uzak Doğulu misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılacaklar arasında yer alıyor.

 

 

 

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