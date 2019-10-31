Uyumayan kent Kuala Lumpur
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ikonik sembol yapıları ve doğal güzellikleri bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir seyahat rotası.
Malay, Hint ve Çinli nüfustan oluşan çok kültürlü halkı ile Kuala Lumpur'da yılın hemen hemen her döneminde farklı festivaller ve etkinlikler düzenleniyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da egzotik macera, Emirates Havayolu ile uçağa binerken başlıyor. Dünyayı 12 bin metrede harici kameralar ve hareketli harita ile izleyeceğiniz uçuş boyunca kesintisiz şekilde müzik, radyo ve podcast dinleyebilirsiniz. Emirates ile yolculuğunuz süresince ücretsiz olarak sunulan Wi-Fi hizmeti sayesinde ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle iletişimde kalın. Uçak içi eğlence Emirates uçuşlarının sunduğu 4 bin 500'den fazla film, TV programı, müzik ve oyun kanalı ile u hiç bitmiyor. Belirli Emirates uçaklarında sunulan ice TV live ile canlı TV yayınları izleyebilir, böylece son dakika haberlerini ya da uçuş sırasında gerçekleşen bir spor etkinliğini anbean takip edebilirsiniz.
Petronas İkiz Kuleleri
2004 yılına kadar dünyanın en uzun gökdeleni unvanına da sahip olan Petronas İkiz Kuleleri Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un en bilinen yapılarından. 88 katlı ikiz kuleler 41'inci ve 42'nci katta 58 metre uzunluğundaki Sky Bridge ile birbirine bağlanıyor. 452 metre uzunluğundaki yapının mimarisi, İslam dininden ilham alınarak tasarlandı. Petronas İkiz Kuleleri, başkent Kuala Lumpur'un tam da merkezinde bulunuyor.
Çin Mahallesi
Uyumayan şehir lakaplı Kuala Lumpur'un merkezinde yer alan Petaling Caddesi'nde rengarenk süslemeler ve göz kamaştırıcı sokakları ile Çin Mahallesi bulunuyor. Bir tür nişasta türü olan ‘tapyoka’nın üretildiği bölge olarak da bilinen Çin Mahallesi, Malezya'nın da en popüler turistik cazibe noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Burada Çin'e özgü baharatlardan imitasyon ürünlere kadar çok sayıda ürün satın alabilirsiniz. Petaling Caddesi gece yarısında son derece ucuz eşyaların satıldığı akşam pazarına dönüşüyor. Asya mutfağına özgü birbirinden farklı lezzetleri de yine Çin Mahallesi’nde tatma fırsatı bulacaksınız.
Batu Mağaraları
Kuala Lumpur'un en çok turist çeken noktalarından olan Batu Mağaraları, kireç taşından oluşan bir tepede yer alıyor. 3 büyük mağara ve daha küçük bir kaç mağara ağından oluşan Batu Mağaraları, kent merkezine 11 km uzaklıkta yer alıyor. 100 yıllık tapınak heykelleri, büyük mağaraların içerisinde ve etrafında dizili şekilde sıralanıyor. 400 milyon yıllık kireç taşı mağarası Hindular tarafından son derece kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Batu Mağaraları'nın en büyüğü ve en çok ziyaret edileni olan Katedral Mağarası, birkaç Hindu tapınağına ev sahipliği yapıyor.
Kuala Lumpur Akvaryumu (Aquaria KLCC)
Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde bulunan Aquaria KLCC, Güneydoğu Asya'nın en büyük akvaryumlarından da biri. Aquaria KLCC aralarında kaplan köpek balıkları, zehirli deniz yılanları, mercan balığı ve denizatı gibi 150'den fazla deniz canlısı türüne ev sahipliği yapıyor. Akvaryumda geçireceğiniz birkaç saatin ardından 5 binden fazla deniz canlısını görme fırsatı elde etmiş olacaksınız.
Perdana Botanik Bahçesi
Tun Abdul Razak Kültürel Miras Parkı içerisinde yer alan Perdana Botanik Bahçesi, Kuala Lumpur'daki en büyük bitki, çiçek ve hayvan parkı olarak biliniyor. Lake Bahçeleri olarak da adlandırılan Perdana Botanik Bahçesi özellikle hafta sonu ziyaretleri için ideal bir nokta.
Bahçenin en çok rağbet gören yerlerinden Orkide Bahçesi, Kuala Lumpur Kuş Parkı'na 5 dakika yürüme mesafesinde yer alıyor. İçerisinde 800 çeşit orkidenin yer aldığı 10 bin metrekarelik bu bahçe içerisinde yürüyüş patikaları, çeşmeler ve çardak bulunuyor.
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