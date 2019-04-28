En uygun seyahat eşyaları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

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Hürriyet seyahat editörleri sizler için bir seyahat çantası hazırladı. İşte kaçırılmayacak fırsatlar...

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Gökyüzüne daha yakından bakın
Teleskop ve dürbün markası Celestron, yaz kampanyası ile doğa ve gökyüzü gözlemcilerine cazip fırsatlar sunuyor. Mayıs ayında başlayacak kampanya ile belirli ürünlerde yüzde 50‘ye varan indirimler uygulanacak. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyenler Mall of İstanbul, Maltepe Piazza’daki Hobix mağazalarına uğrayabilir.

İş seyahatine çıkarken
NetWork’ün sık sık iş seyahatine çıkan erkeklere yönelik 2019 ilkbahar-yaz ‘Traveller’ serisi akıllı çözümler sunuyor. Koleksiyonun en dikkat çeken parçası, ‘Travel Suit’. Özel taşıma çantasına ve kırışmama özelliğine sahip katlanabilir takım elbise ve gömlekler ütüye ihtiyaç duymuyor. Su itici kumaştan üretilen parçalar yağmura karşı koruduğu gibi üzerinize bir şey döküldüğünde de kurtarıcı görevi görüyor.

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Geceyi gündüze çeviren fener
Yüksek ışık kalitesiyle Nebo Tools fener, kamp yapanların imdadına yetişerek gece karanlığını aydınlığa dönüştürüyor. Nebo’nun birbirinden farklı modelleri hem iç hem dış mekân kullanımı için tasarlanmış. Darbelere karşı kauçuk gövdeye sahip modeli Poppy 300 Lümen LED fener, dışarıda 120 metreye kadar etkili. Ayarlanabilir sap ve güç belleği sayesinde fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Fiyatı 142 TL.

En uygun seyahat eşyaları

Her yolun ayakkabısı
Columbia’nın yeni sezon Montrail ayakkabı koleksiyonu hem patikalarda hem de şehrin sokaklarında yürümeyi sevenler için. Koleksiyonun tüm modelleri yağmurlu ve rüzgârlı hava koşullarında kuru ve konforlu bir yürüyüş vaat ediyor. www.columbia.com.tr adresinden veya markanın mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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