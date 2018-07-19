Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik

1-Seyahat tarih aralığını genişletin

Gideceğiniz tarih ve saat aralığında ufak değişiklikler yaparak daha uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Özellikle tatil dönemlerinde örneğin cuma gidiş, pazar akşamı ya da pazartesi sabah dönüş uçakları daha pahalı olur. Gidişinizi perşembe akşamı ya da cuma öğlene çekerek dönüşünüzü de pazar sabahı ya da pazartesi akşamına alırsanız, fiyatlarda %50’e varan farklar oluşabiliyor.

2-Tek bir havaalanı seçmeyin

Büyükşehirlerin birçoğunda birden fazla havalimanı oluyor. Bu durumda bilet fiyatlarında da ciddi farklar çıkabiliyor. Örneğin İstanbul’a gelecekseniz İstanbul Atatürk Havalimanı ya da bir tek Sabiha Gökçen Havalimanı diye ara yapmak yerine, İstanbul tümü seçeneğini işaretleyin. Bilet fiyatlarında farklılıklar olduğunu göreceksiniz.









3-Tek yön ya da gidiş dönüş

Aynı havayolundan gidiş dönüş bilet alacaksanız genelde tek yöne göre daha uygun olur. Ancak farklı havayollarından gidiş ve dönüş ayrı ayrı bilet satın alırsanız daha düşük fiyatla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bilet araması yaparken hem gidiş dönüş hem de tek yön araması yapmayı ihmal etmeyin.





4-Gizli sekmede arama

Havayollarının sistemleri gereği aynı rotaya üst üste arama yapıldığında fiyatlar pahalılaşabilir. Bu yüzden fiyat araması yaparken internet sayfasını gizli sekmede açabilirsiniz. Böylece dilediğiniz kadar arama yapabilirsiniz.

5-Karşılaştırma yapın

Tek bir havayolu yerine başka havayollarına da göz atarsanız fiyatlarda ciddi farklar oluşabilir. Üstelik size daha uygun saat ya da havalimanından uçuş da bulabilirsiniz. Enuygun.com gibi karşılaştırma sitelerini kullanabilir böylece tüm havayollarının fiyatlarını tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.









6-Biletinizi erken alın

Uçak biletlerinde fiyatlar uçuş günü yaklaştıkça yükselir. Bu yüzden erken bilet satın alanlar oldukça uygun fiyatlarla karşılaşırlar. Promosyon biletlerinde ise fiyatlar zaten düşük olur. Erken bilet alımlarında en büyük sıkıntı beklenmedik bir durumla karşılaşınca uçamayacak olmak. Ancak bazı şirketlerin sağladığı bilet iptal güvencesi sayesinde promosyonlu bilet bile olsa, uçuşunuzu 3 saate kadar gerekçe göstermeden iptal ettirebilir ve bilet ücretinin %90’nı iade alabilirsiniz.









7-Alternatif rotalara bakın

Gideceğin şehre uygun fiyatlı bilet bulamadıysanız komşu kentlere bakmayı ihmal etmeyin. Birbirine yakın şehirlerde başka bir yere uçarak çok daha ekonomik fiyata bilet almanız mümkün.



Kaynak: Enuygun