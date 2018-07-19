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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik
Seyahat
Hürriyet Haber
19.07.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik

 Seyahatlerinizde önemli bir paya sahip ulaşım masrafları gözünüzü korkutmasın. Bazı püf noktalarına dikkat ederek uygun fiyatlı uçak bileti bulmanız mümkün. Hatta bazen otobüs biletinden bile ucuza uçak bileti satın almak için bu önerilere mutlaka göz atın.

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1-Seyahat tarih aralığını genişletin

Gideceğiniz tarih ve saat aralığında ufak değişiklikler yaparak daha uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Özellikle tatil dönemlerinde örneğin cuma gidiş, pazar akşamı ya da pazartesi sabah dönüş uçakları daha pahalı olur. Gidişinizi perşembe akşamı ya da cuma öğlene çekerek dönüşünüzü de pazar sabahı ya da pazartesi akşamına alırsanız, fiyatlarda %50’e varan farklar oluşabiliyor.

2-Tek bir havaalanı seçmeyin

Büyükşehirlerin birçoğunda birden fazla havalimanı oluyor. Bu durumda bilet fiyatlarında da ciddi farklar çıkabiliyor. Örneğin İstanbul’a gelecekseniz İstanbul Atatürk Havalimanı ya da bir tek Sabiha Gökçen Havalimanı diye ara yapmak yerine, İstanbul tümü seçeneğini işaretleyin. Bilet fiyatlarında farklılıklar olduğunu göreceksiniz.

Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik


3-Tek yön ya da gidiş dönüş

Aynı havayolundan gidiş dönüş bilet alacaksanız genelde tek yöne göre daha uygun olur. Ancak farklı havayollarından gidiş ve dönüş ayrı ayrı bilet satın alırsanız daha düşük fiyatla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bilet araması yaparken hem gidiş dönüş hem de tek yön araması yapmayı ihmal etmeyin.

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4-Gizli sekmede arama

Havayollarının sistemleri gereği aynı rotaya üst üste arama yapıldığında fiyatlar pahalılaşabilir. Bu yüzden fiyat araması yaparken internet sayfasını gizli sekmede açabilirsiniz. Böylece dilediğiniz kadar arama yapabilirsiniz.

5-Karşılaştırma yapın

Tek bir havayolu yerine başka havayollarına da göz atarsanız fiyatlarda ciddi farklar oluşabilir. Üstelik size daha uygun saat ya da havalimanından uçuş da bulabilirsiniz. Enuygun.com gibi karşılaştırma sitelerini kullanabilir böylece tüm havayollarının fiyatlarını tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.

Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik


6-Biletinizi erken alın

Uçak biletlerinde fiyatlar uçuş günü yaklaştıkça yükselir. Bu yüzden erken bilet satın alanlar oldukça uygun fiyatlarla karşılaşırlar. Promosyon biletlerinde ise fiyatlar zaten düşük olur. Erken bilet alımlarında en büyük sıkıntı beklenmedik bir durumla karşılaşınca uçamayacak olmak. Ancak bazı şirketlerin sağladığı bilet iptal güvencesi sayesinde promosyonlu bilet bile olsa, uçuşunuzu 3 saate kadar gerekçe göstermeden iptal ettirebilir ve bilet ücretinin %90’nı iade alabilirsiniz.

Uygun fiyatlı bilet bulmak için 7 süper taktik


7-Alternatif rotalara bakın

Gideceğin şehre uygun fiyatlı bilet bulamadıysanız komşu kentlere bakmayı ihmal etmeyin. Birbirine yakın şehirlerde başka bir yere uçarak çok daha ekonomik fiyata bilet almanız mümkün.

Kaynak: Enuygun

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