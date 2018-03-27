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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri
Seyahat
Hürriyet Haber
27.03.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Afyonkarahisar, Türk milletinin bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz'un, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, çeşitli medeniyetlerin buluştuğu, doğal güzellikleriyle görülmesi gereken şehirlerimizdendir. Afyon'da gezilecek yerler nerelerdir? Afyon'un tarihi ve turistik yerleri ve daha birçok bilgiyi sizler için derledik...

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Afyonkarahisar, 17 ilçesiyle Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan, arkeolojik kalıntılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, turizm potansiyeli oldukça fazla olan bir şehirdir. Afyon’a yolunuz düşerse gezmeniz ve görmeniz gereken yerler nerelerdir? İşte size o yerlerden birkaçı…

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Afyon Kalesi

Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 metre yükseklikteki kale, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında, Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmış ve Hapanuva adını almış. Bizans ve Selçuklular zamanında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kale zirvesinde Frigler dönemine ait Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış birçok tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç bulunuyor. Surları Seçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat zamanında 1235 yılında onarılmış, kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırılmıştır. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emri ile burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmış.

Anadolu’nun kilidi Afyon
Anadolu’nun kilidi Afyon

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Afyon Ulu Camii

Afyonkarahisar'ın en büyük camilerinden birisi olan Ulu Cami, Anadolu Selçukluları devrinde (1272-1277) yıllarında Sahipata Nusrediddün Hasan tarafından yaptırılıyor. Kendi adı ile anılan mahallede kârgir kalın duvarlar üzerine toprak damlı iken bugün, bakır ile örtülmüş olan çatı beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuş. Selçuklu tarzı oymalı, iki kanatlı minber kapısı üzerindeki kitabede sureler ile ilk yapım tarihini belirten yazı bulunuyor. Mimarı ise Emir Hacı Bey. Cami, Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden birisi.

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Frig Vadisi – Ayazin ören yeri

Ayazin köyünün, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri, Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunmakta. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü Avdalaz Kalesi var.

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Kocatepe Anıtı

Anadolu'nun ve Türk Ulusu'nun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yer. Afyon ve Sincanlı ovalarına hâkim bir tepe. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik kasabası sınırları içinde ve 1.874 rakımda. Kocatepe'ye, 1953 yılında kesme taştan anıt yapılmış ve üzerine çiçek kabartmalı mermer yazıt konulmuş. 1993 yılında da Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılmıştır. 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı bronzdan yapılmış olup kaidesi ile beraber 7,5 metre yüksekliğinde.

Anadolu’nun ikinci Kapadokyası: Frig Vadisi
Anadolu’nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Utku (Zafer) Anıtı

Afyonkarahisar’da, kentin Yunan işgalinden kurtarılışı ve Büyük Taaruz anısına dikilen zafer anıtıdır. Ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış ve 24 Mart 1936 günü İsmet İnönü tarafından açılmıştır. Anıtın kaidesi büyükçe ve kübik bir kayaçtan oluşuyor. Kaidenin üstünde, tunçtan yapılmış çıplak iki erkek heykeli var. Bu heykellerden ayakta olan, düşmanı ayakları altına almış Türk’ü; ayaklar altında yatan ise Türkiye’yi işgal eden düşmanları simgeleniyor. Ayaktaki heykel gerek yüzünün benzerliği, gerekse simgelediği rol ile Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilmiş.

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Göynüş Vadisi kaya mezarları

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi Kayıhan beldesinde bulunuyor. Frig dönemine ait yerleşimin olduğu Frig Vadisinde yaklaşık 10 metre yükseklikte dik kayalar var. Bu kayaların cephelerinde kare görünümlü küçük kapı boşlukları bulunuyor. Bu kapılardan içeri girildiğinde odalarla karşılaşılmakta. Bu odalar Frig dönemine ait kaya mezar odaları. Vadi içinde kale, Aslantaş, Yılantaş, Kübele açık hava tapınağı olan Maltaş ile Maltaş ve Kumcaboğaz bulunuyor.

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Tek başına Afyondan Nepale motorla giden ilk Türk kadını
Tek başına Afyon'dan Nepal'e motorla giden ilk Türk kadını

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Yedikapılar Manastırı

Bolvadin ilçesi, Kemerkaya kasabası, Yedikapılar mevkiinde bulunan tüf sarp kayalık yüzeye oyulmuş, birbirine bitişik tonoz tavanlı kilise ve odalardan oluşan, 8.-10. yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.

Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Fotoğraflar: Alamy

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