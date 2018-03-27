Uygarlıkların buluştuğu Afyon’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri
Afyonkarahisar, Türk milletinin bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz'un, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, çeşitli medeniyetlerin buluştuğu, doğal güzellikleriyle görülmesi gereken şehirlerimizdendir. Afyon'da gezilecek yerler nerelerdir? Afyon'un tarihi ve turistik yerleri ve daha birçok bilgiyi sizler için derledik...
Afyonkarahisar, 17 ilçesiyle Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan, arkeolojik kalıntılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, turizm potansiyeli oldukça fazla olan bir şehirdir. Afyon’a yolunuz düşerse gezmeniz ve görmeniz gereken yerler nerelerdir? İşte size o yerlerden birkaçı…
Afyon Kalesi
Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 metre yükseklikteki kale, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında, Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmış ve Hapanuva adını almış. Bizans ve Selçuklular zamanında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kale zirvesinde Frigler dönemine ait Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış birçok tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç bulunuyor. Surları Seçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat zamanında 1235 yılında onarılmış, kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırılmıştır. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emri ile burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmış.
Afyon Ulu Camii
Afyonkarahisar'ın en büyük camilerinden birisi olan Ulu Cami, Anadolu Selçukluları devrinde (1272-1277) yıllarında Sahipata Nusrediddün Hasan tarafından yaptırılıyor. Kendi adı ile anılan mahallede kârgir kalın duvarlar üzerine toprak damlı iken bugün, bakır ile örtülmüş olan çatı beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuş. Selçuklu tarzı oymalı, iki kanatlı minber kapısı üzerindeki kitabede sureler ile ilk yapım tarihini belirten yazı bulunuyor. Mimarı ise Emir Hacı Bey. Cami, Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden birisi.
Frig Vadisi – Ayazin ören yeri
Ayazin köyünün, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri, Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunmakta. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü Avdalaz Kalesi var.
Kocatepe Anıtı
Anadolu'nun ve Türk Ulusu'nun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yer. Afyon ve Sincanlı ovalarına hâkim bir tepe. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik kasabası sınırları içinde ve 1.874 rakımda. Kocatepe'ye, 1953 yılında kesme taştan anıt yapılmış ve üzerine çiçek kabartmalı mermer yazıt konulmuş. 1993 yılında da Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılmıştır. 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı bronzdan yapılmış olup kaidesi ile beraber 7,5 metre yüksekliğinde.
Utku (Zafer) Anıtı
Afyonkarahisar’da, kentin Yunan işgalinden kurtarılışı ve Büyük Taaruz anısına dikilen zafer anıtıdır. Ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış ve 24 Mart 1936 günü İsmet İnönü tarafından açılmıştır. Anıtın kaidesi büyükçe ve kübik bir kayaçtan oluşuyor. Kaidenin üstünde, tunçtan yapılmış çıplak iki erkek heykeli var. Bu heykellerden ayakta olan, düşmanı ayakları altına almış Türk’ü; ayaklar altında yatan ise Türkiye’yi işgal eden düşmanları simgeleniyor. Ayaktaki heykel gerek yüzünün benzerliği, gerekse simgelediği rol ile Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilmiş.
Göynüş Vadisi kaya mezarları
Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi Kayıhan beldesinde bulunuyor. Frig dönemine ait yerleşimin olduğu Frig Vadisinde yaklaşık 10 metre yükseklikte dik kayalar var. Bu kayaların cephelerinde kare görünümlü küçük kapı boşlukları bulunuyor. Bu kapılardan içeri girildiğinde odalarla karşılaşılmakta. Bu odalar Frig dönemine ait kaya mezar odaları. Vadi içinde kale, Aslantaş, Yılantaş, Kübele açık hava tapınağı olan Maltaş ile Maltaş ve Kumcaboğaz bulunuyor.
Yedikapılar Manastırı
Bolvadin ilçesi, Kemerkaya kasabası, Yedikapılar mevkiinde bulunan tüf sarp kayalık yüzeye oyulmuş, birbirine bitişik tonoz tavanlı kilise ve odalardan oluşan, 8.-10. yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.
Fotoğraflar: Alamy
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