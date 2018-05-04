Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası
Seyahat
Hürriyet Haber
04.05.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Dünya üzerinde birçok buz mağarası bulunuyor ancak bu mağaralar arasında öyle ilginçleri var ki görüntüleri ve yapıları ile görenleri şaşırtıyorlar. İşte dünya üzerinde bulunan ve adlarını bile duymadınız 7 buz mağarası...

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Alpler’deki en geniş buzul

23 kilometre genişliğindeki buzul yaklaşık 120 kilometre kare bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta gözüken ve derinliği 30 metreyi bulan bu baca, profesyonel bir mağaracı tarafından görüntülendi.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

İnsan yapımı en büyük buz mağarası

Avrupa’nın en yüksek irtifalı ikinci buzulu olan Langjökull’un içerisinde yer alan mağara sayesinde bu dev buz kütlesini içeriden keşfetmek mümkün. Buzun içerisinde dönerek ilerleyen tüneller ve farklı büyüklükteki odalar geziyi daha da keyifli bir hale getiriyor. Özel olarak oyulmuş odalardan bir tanesi de burada evlenmeyi tercih edenler için düzenlenmiş.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Halka açık en yüksek buz mağarası

Avusturya’da, dünyanın en büyük buz mağarası olarak bilinen Eisreisenwelt’in hemen yanında yer alan Eiskogelhöhle, deniz seviyesinden 2.100 metre yüksekte olması nedeniyle bilinen en yüksek irtifalı buz mağarası olma özelliğine sahip. Eiskogel dağının içerisinde uzanan mağarada uzun yürüyüşler yapmak da mümkün.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Buz tüneli

İsviçre’nin önemli bölgelerini birbirine bağlayan Furka Geçidi’nin bir parçası olan buzlu tünel tam 2.429 metre yükseklikte yer alıyor. Görüntüsü size bir film setini hatırlatıyorsa kesinlikle haklısınız çünkü James Bond serisinin unutulmaz filmi Goldfinger’ın bazı bölümleri burada çekilmişti.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Dünya mirası

Dobšinská mağarası ne en uzun, ne en büyük, ne de en yüksek... Onu özel kılan ve UNESCO Dünya Mirası listesine alan şey, içinin çok büyük oranda buzla kaplı olması. Burası ayrıca tüm Avrupa’da elektronik olarak aydınlatılan ilk mağara.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Tırmanılacak mağara

Büyüleyici bir görüntüye sahip olmasına rağmen keşfedilmesi bir o kadar da tehlikeli olan mağarada dolaşabilmek için buz tırmanışı konusunda bilgili ve gerekli ekipmanlara sahip olmak gerekiyor.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Görülmesi gereken buz saçakları

Apostol Adası’ndaki mağaralar yazın harika deniz manzarasıyla, kışın da muhteşem buz saçaklarıyla ziyaretçileri kendisine çekmeyi başarıyor ve kışın donan göl ile birlikte ortam tam bir masal diyarına dönüyor.

Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

 

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