Ürpertici güzellikteki 7 buz mağarası

Alpler’deki en geniş buzul

23 kilometre genişliğindeki buzul yaklaşık 120 kilometre kare bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta gözüken ve derinliği 30 metreyi bulan bu baca, profesyonel bir mağaracı tarafından görüntülendi.

İnsan yapımı en büyük buz mağarası



Avrupa’nın en yüksek irtifalı ikinci buzulu olan Langjökull’un içerisinde yer alan mağara sayesinde bu dev buz kütlesini içeriden keşfetmek mümkün. Buzun içerisinde dönerek ilerleyen tüneller ve farklı büyüklükteki odalar geziyi daha da keyifli bir hale getiriyor. Özel olarak oyulmuş odalardan bir tanesi de burada evlenmeyi tercih edenler için düzenlenmiş.

Halka açık en yüksek buz mağarası



Avusturya’da, dünyanın en büyük buz mağarası olarak bilinen Eisreisenwelt’in hemen yanında yer alan Eiskogelhöhle, deniz seviyesinden 2.100 metre yüksekte olması nedeniyle bilinen en yüksek irtifalı buz mağarası olma özelliğine sahip. Eiskogel dağının içerisinde uzanan mağarada uzun yürüyüşler yapmak da mümkün.

Buz tüneli



İsviçre’nin önemli bölgelerini birbirine bağlayan Furka Geçidi’nin bir parçası olan buzlu tünel tam 2.429 metre yükseklikte yer alıyor. Görüntüsü size bir film setini hatırlatıyorsa kesinlikle haklısınız çünkü James Bond serisinin unutulmaz filmi Goldfinger’ın bazı bölümleri burada çekilmişti.

Dünya mirası

Dobšinská mağarası ne en uzun, ne en büyük, ne de en yüksek... Onu özel kılan ve UNESCO Dünya Mirası listesine alan şey, içinin çok büyük oranda buzla kaplı olması. Burası ayrıca tüm Avrupa’da elektronik olarak aydınlatılan ilk mağara.

Tırmanılacak mağara

Büyüleyici bir görüntüye sahip olmasına rağmen keşfedilmesi bir o kadar da tehlikeli olan mağarada dolaşabilmek için buz tırmanışı konusunda bilgili ve gerekli ekipmanlara sahip olmak gerekiyor.

Görülmesi gereken buz saçakları



Apostol Adası’ndaki mağaralar yazın harika deniz manzarasıyla, kışın da muhteşem buz saçaklarıyla ziyaretçileri kendisine çekmeyi başarıyor ve kışın donan göl ile birlikte ortam tam bir masal diyarına dönüyor.