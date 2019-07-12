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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ürdün'de Haçlılara direnen Aclun Kalesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
12.07.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Ürdün'de Haçlılara direnen Aclun Kalesi

Ürdün'ün başkenti Amman'a 76 kilometre mesafedeki Aclun Kalesi, gerek bulunduğu bölgenin doğal güzelliği gerekse özgün İslami mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

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Ürdün’ün başkenti Amman’a 76 kilometre uzaklıktaki Aclun Kalesi, doğal güzelliklerin içinde ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Aclun, ılıman iklimi, yıl boyu süren yeşilliğiyle yurt içinden ve dışından gelenlerin hayran kaldığı bir kent olarak biliniyor. Kentle aynı ismi taşıyan Aclun Kalesi ise Haçlıların bölgeye yönelik tehditlerini bertaraf etmesi için inşa edilen en eski kale olma vasfını taşıyor. İslam komutanlarından Salahaddin Eyyubi'nin siyasi dehasının sonucu olarak kentin stratejik bir tepesine kurulan kale, yine onun komutanlarından İzzeddin Üsame tarafından 1184 yılında inşa edildi.

Ürdünde Haçlılara direnen Aclun Kalesi


Ürdün’de turizmin gözdesi

Salahaddin Eyyubi'nin Haçlı orduları tehdidini bertaraf etmek için Filistin'deki Bisan köyüne 11 kilometre uzaklıktaki Kevkeb el-Heva köyünde aynı isimle anılan kalenin karşısına denk gelecek şekilde inşa ettirdiği Aclun Kalesi, dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor. Aclun kalesini görmeye gelen Japon turist Yu Ki (43) Ürdün’e ilk kez geldiğini ve kalede mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini belirterek, “Aclun Kalesi’nin tüm ayrıntılarını dikkatlice incelemek istiyorum” dedi. Yine kaleyi ilk kez ziyaret eden Suudi Arabistanlı turist Samir Dayf (18) Aclun Kalesi’nin mimari güzelliğine hayran kaldığını söyledi.

Ürdünde Haçlılara direnen Aclun Kalesi


Kale pek çok unsurla benzerlerinden ayrılıyor

Aclun Kalesi’nin bölgeyi Haçlı seferlerine karşı koruma ve ulaşım yollarının kontrolünün dışında önemli bir işlevi daha var. O da Aclun Kalesi’nin Kahire, Şam ve Bağdat arasında haber taşıyan posta güvercinlerinin durak noktalarından biri olması. Aclun kenti Tarihi Eserler Müdürü Muhammed eş-Şelebi, askeri amaçlarla inşa edilen kalenin çok sayıda özgün İslami mimari unsuru da bünyesinde barındırdığını anlattı. Kalenin 15-20 metre derinliğinde ve 25-35 metre genişliğinde bir hendekle çevrili olduğunu söyleyen Şelebi, kalede ayrıca savaş zamanında kaldırılan barış zamanında ise indirilen hareketli bir köprü bulunduğunu belirtti. Kalenin, Aclun'un farklı bölgelerinden getirilen kireç taşı ile inşa edildiğini anlatan Şelebi, geçen yıl kaleyi dünyanın farklı ülkelerinden 250 bin turistin ziyaret ettiğini, bunlar arasında da İslami kalelere büyük ilgi gösteren Türk turistlerin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Ürdünde Haçlılara direnen Aclun Kalesi






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