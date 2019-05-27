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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Van Gölü Aktivistleri Derneği kentin sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik bir ekiple Keşiş Gölü'ne gelen aktivistler, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkardı.

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Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar ilçesi sınırları içinde yer alan Keşiş Gölü, Kuh, Kazan ve Erek Dağı'nın çevresindeki tepelerin zirvelerindeki düzlükte bulunuyor. Urartu Kralı 2'nci Rusa (M.Ö. 685-645) tarafından küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen yapay göl, aradan geçen 2700 yıla rağmen halen çalışan bir sulama barajı özelliği taşıyor.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

"Van Gölü mavi kalsın"

Van Gölü Aktivistleri Derneği de bu elverişli ortama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik grupla birlikte Keşiş Gölü'ne gelen Dernek Başkanı Erdoğan Özel ve aktivistler, bölgenin tadını doyasıya çıkardı.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Üzerinde 'Van Gölü Mavi Kalsın' yazılı tişörtlerini giyerek, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkaran aktivistler, kentin sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm potansiyelini ortaya koymak istediklerini anlattı.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için buradayız. Urartular'dan kalma bir baraj ve dünyanın en eski barajı da diyebiliriz.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Urartular, suyu Van'a kadar taşıyarak sulama ve içme suyu olarak kulanmışlar. Bizler de bu tarihi ve doğal güzelliği dünyaya tanıtmak istiyoruz. Turizme kazandırılması için bu etkinliği yaptık. Kanolarla gezip, gölde yüzdük. Bizim için de farklı bir heyecan oldu. Çünkü bu yükseklikteki bir gölde yüzmemiştik ve iyi bir deneyim oldu. Bundan sonra da her sene bu etkinliği tekrarlayacağız. Doğal ve güzel bir yer, herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Van Ticaret ve Sanayi Odası da düzenlenen etkinliğe destek verdi. Van Gölü Aktivistleri ile birlikte Keşiş Gölü'ne girerek yüzme imkânı bulan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kent için yapılan etkinliklere her zaman destek verdiklerini söyledi.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Çeliktaş, "Bu etkinliğe de Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek verdik. Van Gölü Aktivistleri gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Biz de onlara her anlamda destek olmaya ve katılım sağlamaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Aktivistlerin doğa harikası olan Keşiş Gölü'ndeki etkinliğine katılmaktan da büyük mutluluk duydum." diye konuştu.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Yılmaz Samioğlu ise ulaşım sorununa dikkat çekti. Aktivistlerle birlikte kano sporu yapıp, yüzme imkânı bulan Samioğlu, "Keşiş Gölü, kano sporu için son derece elverişli bir yer. Umarım buranın değeri bundan sonra daha çok bilinir ve turizme kazandırılır.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

Bölgenin en büyük sıkıntısıysa yolları… Yolların düzeltilmesi ve yapılması son derece önemli… Yetkililerden özellikle de Turizm Bakanlığı'ndan bölgedeki eksiklerin tamamlanarak turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

Urartuların baraj gölünde yüzüp kanoyla gezdiler

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