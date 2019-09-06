Urartu Müzesinde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

"Urartu Müzesi"nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
Van'da, Kalkınma Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında inşa edilen Van Müzesi'ni yılda 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin kuzeyinde yapılan yeni müze binası tamamlandı.
İpekyolu ilçesinde 21 milyon liraya mal olan müzeye, depremde hasar gören binadan taşınan başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eser, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu yeni yerlerine yerleştirildi.
Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları bulunan müze, kısa süre önce ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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