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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Urartu Müzesi' 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.08.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

'Urartu Müzesi' 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı

Van'da, 2011'deki depremlerde hasar gören "Urartu Müzesi", Van Kalesi'nin güneyinde 21 milyon liralık yatırımla yapılan yeni binada ziyarete açıldı.

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Van'da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapılan yeni "Urartu Müzesi" binası törenle açıldı. Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 13 bin metrekaresi kapalı 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müzede inşaat çalışmaları tamamlandı. Başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eserin sergileneceği müzenin açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, müzenin yapımına, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına yaklaşık 21 milyon lira harcandığını söyledi.

"Müzemiz Urartuların daha yakından tanınmasına olanak sağlıyor"

Türkiye'nin en büyük müzelerinden birini inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu: "Müzemizin eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi yıllık 1,5 milyon. Müze binamız 23 sergi holünden oluşuyor. Sergilenen eserler çoğunlukla canlandırmaya yönelik olacak. Ayrıca çocuklarımızın eğitimi için arkeopark alanlarının yapılması planlanıyor. Bu sayede çocuklarımız 'Tarihi eser nedir, nasıl ortaya çıkar, restorasyonu nasıl yapılır ve müzelere nasıl kazandırılıp sergilenir?' konuları hakkında bilgi edinmiş olacaklar. Urartuların daha yakından ve tüm yönleriyle tanınmasına olanak sağlayan Van Müzesi, bu görkemli medeniyet başta olmak üzere kadim şehir Van'ımızın binlerce yıllık tarihinde yer eden tüm uygarlıkların mirasını görmeyi mümkün kılıyor."

Urartu Müzesi 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı

"Müzeler, ülkenin kültür tarihi açısından çok önemli"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Van'ın turizm açısından stratejik öneme sahip olduğunu aktardı. Ülke turizminin gelişmesi için özel politikalar ve stratejiler geliştirdiklerini anlatan Alpaslan, "Van çevresindeki illerle ülke ekonomisinin kalkınmasında ve turizm açısından önemli bir bölgedir. Bunu daha ileriye nasıl taşırız, bunun çalışmalarını ve araştırmalarını yapıyoruz. Müzeler, bir ülkenin kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bu bölgede insanlık tarihinin başlangıcından itibaren çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bu uygarlıklardan kalan eserlerin tüm insanlığın ilgisine ve bilgisine sunulması açısından müzeler son derece önemlidir." dedi.

Urartu Müzesi 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı

 

 

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