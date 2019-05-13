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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadası'nda
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

Kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası, üç yıl aradan sonra Koningsdam isimli dev transatlantiği yeniden ağırladı. Kruvaziyer turizminde yaşanan iptallerin ardından üç yıl önce seferlerini durduran Hollanda bandıralı turist gemisi, 2560 turist ve 1200 mürettebatıyla bugün Kuşadası Limanı'na yanaştı.

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Büyük çoğunluğu ABD’li, bir kısmı da Avusturalyalı turistleri taşıyan dev turist gemisi Koningsdam’ın yeniden Türkiye ve Kuşadası seferlerine başlaması hem esnafı hem de turizmcileri sevindirdi. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi yerleri ve ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerini gezdi. Tura katılmayan turistlerin bir bölümüyse Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti. Kuşadası Körfezi’nde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur ve fırtınaya rağmen Kuşadası çarşılarında renkli görüntüler yaşandı.

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadasında

Sezon boyunca beş kez daha Kuşadası’na sefer yapacak

Gemi acentesinden yapılan açıklamaya göre, üç yıl aradan sonra Kuşadası Limanı’na yeniden demirleyen Koningsdam isimli transatlantik yıl içinde Kuşadası’na beş sefer daha yapacak ve toplam sefer sayısı altıya çıkacak.

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadasında

10 Nisan 2016 tarihinde suya indirilen, 99 bin 800 groston ağırlığında, 285 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki dev turist gemisinde dokuz ülke mutfağına hitap eden dokuz restoran, üç sinema salonu, yüzme havuzları, sağlık turizmine hitap eden SPA ve masaj salonları, 14 ve 64 metrekare elektrikli sistemle vücuda göre ayarlanabilir yataklar, dokunmatik ve sese duyarlı akıllı sistemli odalar, alışveriş merkezi, sosyal aktivite alanları yer alıyor.

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadasında

Dev transatlantik bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere Kuşadası Limanı’ndan ayrılacak. Bu arada, Kuşadası Limanı bugün Koningsdam isimli dev geminin yanı sıra Malta bayraklı ‘Celestyal Crystal’ turist gemisini de ağırladı. Malta bayraklı gemi ile gelen bin turistle birlikte Kuşadası Limanı’ndan gün içinde Kuşadası’na giriş yapan turist sayısı 3560 oldu.

Ünlü transatlantik üç yıl sonra yeniden Kuşadasında

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