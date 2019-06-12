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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü
Seyahat
Hürriyet Seyahat / AFP
12.06.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü

1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres'in restore edilen vagonları Paris'teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.

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1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Sputnik'in haberine göre Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.

Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü

Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü



SNCF, yedi yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ünlü trene ait orijinal yedi vagonu görücüye çıkardı. Bunlardan üçü Orient Ekspres’in en parlak dönemlerinde yemek vagonu olarak kullanılırken, diğerleri de güney Fransa ve diğer Avrupa rotalarında işleyen vagonlardı. Restorasyon için arşivleri inceleyen uzmanlar, orijinal trende kullanılan döşeme ve kumaşlara kadar titiz bir çalışma yürüttü. Peluş koltuklardan ahşap masalara kadar her ayrıntının elden geçirildiği trenin art deco dekorasyonundaki ihtişam dikkat çekti. Serginin meşhur tren için ‘yeni bir başlangıç’ olabileceğini söyleyen SNCF Başkanı Guillaume Pepy, “Amacımız Orient Ekspres'i Avrupa’nın dört bir tarafında tekrar raylarda görmek” dedi.

Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü

Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü



Orient Ekspres, popüler kültürü de derinden etkiledi. Tren, Agatha Christie'nin 1930 tarihli ‘Şark Ekspresinde Cinayet’ adlı romanı başta olmak üzere pek çok filmde ve kitapta anlatıldı. I. Dünya Savaşı sırasında Orient Ekspres seferleri yapılamadı. Tren savaş sırasında istasyonda kalırken, savaş bitince trenin vagonlarından biri Fransa’da Compiegne Ormanı’na çekildi ve burada I. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkes antlaşması imzalandı. II. Dünya Savaşı sırasında seferler tekrar kesintiye uğradı.

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