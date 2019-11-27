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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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UNESCO listesindeki Dede Korkut Türbesi'ne yoÄŸun ilgi
Seyahat
DHA
27.11.2019 - 11:53, Son GÃ¼ncelleme:

UNESCO listesindeki Dede Korkut Türbesi'ne yoÄŸun ilgi

TÃ¼rk destanÄ± 'Dede Korkut'un, UNESCO DÃ¼nya Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Temsili Listesi'ne oy birliÄŸiyle kabul edilmesi, tÃ¼rbesinin bulunduÄŸu Bayburt'un Masat kÃ¶yÃ¼nde turizm hareketliliÄŸi oluÅŸturdu. Kente gelen ziyaretÃ§iler, tÃ¼rbeye yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor.

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TÃ¼rk destanÄ± 'Dede Korkut', 28 KasÄ±m 2018'de UNESCO DÃ¼nya Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Temsili Listesi'ne oy birliÄŸiyle kabul edildi. UNESCO kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'Dede Korkut'un tÃ¼rbesinin bulunduÄŸu Bayburt'un Masat kÃ¶yÃ¼nde de turizm potansiyelinin arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemleniyor. Kente gelen ziyaretÃ§iler, tÃ¼rbeye yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. BirÃ§ok ilden, yerli ve yabancÄ± turistler ve kÃ¼ltÃ¼r turu kafilelerinin yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸraf tutkunlarÄ± da tarihi mekanÄ± ziyaret iÃ§in Masat'a uÄŸruyor.

UNESCO listesindeki Dede Korkut TÃ¼rbesine yoÄŸun ilgi

'Bizler iÃ§in gurur'

UNESCO kararÄ±yla kÃ¶yde turizm hareketliliÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Masat muhtarÄ± Ali Bayhan, "UNESCO kararÄ± Bayburt ve kÃ¶yÃ¼mÃ¼z iÃ§in gÃ¼zel oldu. Karar bizi sevindirdi. 'Dede Korkut', Orta Asya'dan gelmiÅŸ bir ÅŸair, yazar ve alimdir. AtalarÄ±mÄ±z yÄ±llarca bizlere 'Dede Korkut'u anlattÄ±. Dede Korkut TÃ¼rbesi'nin, kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde olmasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ±ca bir gurur nedeni" dedi.

UNESCO listesindeki Dede Korkut TÃ¼rbesine yoÄŸun ilgi

'KÃ¼ltÃ¼rel miras'

DiyarbakÄ±r'dan tÃ¼rbeyi ziyarete gelen fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± SertaÃ§ Kayar da TÃ¼rkiye'nin her noktasÄ±nda ayrÄ± deÄŸer olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, herkesin gÃ¶rmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Kayar, "Bayburt da bu deÄŸerlerden bir tanesi. Kentte bulunan Dede Korkut TÃ¼rbesi, mutlaka gÃ¶rÃ¼lmeli; Ã§Ã¼nkÃ¼ burasÄ± kÃ¼ltÃ¼rel bir miras. Bu mirasÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iyi ÅŸekilde yapÄ±lÄ±rsa kente ciddi katkÄ± saÄŸlar" diye konuÅŸtu.

UNESCO listesindeki Dede Korkut TÃ¼rbesine yoÄŸun ilgi

Dede Korkut

Dede Korkut (Korkut Ata), OÄŸuz TÃ¼rklerinin eski destanlarÄ±nda yÃ¼celtip, kutsallaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; bozkÄ±r hayatÄ±nÄ±n geleneklerini ve tÃ¶relerini Ã§ok iyi bilen, kabile teÅŸkilatÄ±nÄ± koruyan yarÄ±-efsanevi bilgedir ve TÃ¼rklerin en eski destanÄ± olan 'Dede Korkut KitabÄ±'ndaki hikayelerin anlatÄ±cÄ± ozandÄ±r. AdÄ±, tarihi kaynaklarda ve Ã§eÅŸitli OÄŸuz rivayetlerinde kimi zaman sadece 'Korkut', kimi zaman 'Korkut Ata' olarak geÃ§er; BatÄ± TÃ¼rkÃ§esinde 'Dede Korkut' olarak da anÄ±lÄ±r. Sirderya havzasÄ±nda tespit edilmiÅŸ halk anlatÄ±larÄ±, onu baksÄ± (Åžaman) olarak tanÄ±tÄ±rken, yazÄ±lÄ± kaynaklarda hÃ¼kÃ¼mdarlara vezirlik, mÃ¼ÅŸavirlik yapmÄ±ÅŸ MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk velisi olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. OÄŸuzlarÄ±n Ä°slam'Ä± kabul ediÅŸlerinden Ã¶nceki dÃ¶nemlerin kahini (kam, baksÄ±) olduÄŸu, Ä°slamlaÅŸma sÃ¼recinde kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸime paralel olarak evliya kimliÄŸine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kabul edilir.

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UNESCO listesindeki Dede Korkut TÃ¼rbesine yoÄŸun ilgi

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