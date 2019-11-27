TÃ¼rk destanÄ± 'Dede Korkut', 28 KasÄ±m 2018'de UNESCO DÃ¼nya Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Temsili Listesi'ne oy birliÄŸiyle kabul edildi. UNESCO kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'Dede Korkut'un tÃ¼rbesinin bulunduÄŸu Bayburt'un Masat kÃ¶yÃ¼nde de turizm potansiyelinin arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemleniyor. Kente gelen ziyaretÃ§iler, tÃ¼rbeye yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. BirÃ§ok ilden, yerli ve yabancÄ± turistler ve kÃ¼ltÃ¼r turu kafilelerinin yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸraf tutkunlarÄ± da tarihi mekanÄ± ziyaret iÃ§in Masat'a uÄŸruyor.

'Bizler iÃ§in gurur'

UNESCO kararÄ±yla kÃ¶yde turizm hareketliliÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Masat muhtarÄ± Ali Bayhan, "UNESCO kararÄ± Bayburt ve kÃ¶yÃ¼mÃ¼z iÃ§in gÃ¼zel oldu. Karar bizi sevindirdi. 'Dede Korkut', Orta Asya'dan gelmiÅŸ bir ÅŸair, yazar ve alimdir. AtalarÄ±mÄ±z yÄ±llarca bizlere 'Dede Korkut'u anlattÄ±. Dede Korkut TÃ¼rbesi'nin, kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde olmasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ±ca bir gurur nedeni" dedi.

'KÃ¼ltÃ¼rel miras'

DiyarbakÄ±r'dan tÃ¼rbeyi ziyarete gelen fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± SertaÃ§ Kayar da TÃ¼rkiye'nin her noktasÄ±nda ayrÄ± deÄŸer olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, herkesin gÃ¶rmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Kayar, "Bayburt da bu deÄŸerlerden bir tanesi. Kentte bulunan Dede Korkut TÃ¼rbesi, mutlaka gÃ¶rÃ¼lmeli; Ã§Ã¼nkÃ¼ burasÄ± kÃ¼ltÃ¼rel bir miras. Bu mirasÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iyi ÅŸekilde yapÄ±lÄ±rsa kente ciddi katkÄ± saÄŸlar" diye konuÅŸtu.

Dede Korkut

Dede Korkut (Korkut Ata), OÄŸuz TÃ¼rklerinin eski destanlarÄ±nda yÃ¼celtip, kutsallaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; bozkÄ±r hayatÄ±nÄ±n geleneklerini ve tÃ¶relerini Ã§ok iyi bilen, kabile teÅŸkilatÄ±nÄ± koruyan yarÄ±-efsanevi bilgedir ve TÃ¼rklerin en eski destanÄ± olan 'Dede Korkut KitabÄ±'ndaki hikayelerin anlatÄ±cÄ± ozandÄ±r. AdÄ±, tarihi kaynaklarda ve Ã§eÅŸitli OÄŸuz rivayetlerinde kimi zaman sadece 'Korkut', kimi zaman 'Korkut Ata' olarak geÃ§er; BatÄ± TÃ¼rkÃ§esinde 'Dede Korkut' olarak da anÄ±lÄ±r. Sirderya havzasÄ±nda tespit edilmiÅŸ halk anlatÄ±larÄ±, onu baksÄ± (Åžaman) olarak tanÄ±tÄ±rken, yazÄ±lÄ± kaynaklarda hÃ¼kÃ¼mdarlara vezirlik, mÃ¼ÅŸavirlik yapmÄ±ÅŸ MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk velisi olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. OÄŸuzlarÄ±n Ä°slam'Ä± kabul ediÅŸlerinden Ã¶nceki dÃ¶nemlerin kahini (kam, baksÄ±) olduÄŸu, Ä°slamlaÅŸma sÃ¼recinde kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸime paralel olarak evliya kimliÄŸine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kabul edilir.

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